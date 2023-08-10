Білорусь обвинувачує Литву у порушенні кордону
Прикордонний комітет Білорусі стверджує, що 10 серпня службове авто литовських прикордонників заїхало без дозволу на територію Білорусі.
Про це йдеться у повідомленні комітету, передає Цензор.НЕТ.
"Службовий автомобіль Служби охорони державного кордону при МВС Литовської Республіки заїхав на територію Республіки Білорусь на відстань до п'яти метрів, розвернувся і повернувся до Литовської Республіки", – ідеться в повідомленні.
Білоруська сторона поінформувала прикордонного уповноваженого Литви відповідно до положень договору між країнами про режим білорусько-литовського державного кордону.
У Білорусі вважають, що це вже другий подібний випадок за останній час.
Нещодавно повідомлялося, що Литва посилює кордон із Білоруссю.
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