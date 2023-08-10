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Новини
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Білорусь обвинувачує Литву у порушенні кордону

литва,кордон,білорусь

Прикордонний комітет Білорусі стверджує, що 10 серпня службове авто литовських прикордонників заїхало без дозволу на територію Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні комітету, передає Цензор.НЕТ. 

"Службовий автомобіль Служби охорони державного кордону при МВС Литовської Республіки заїхав на територію Республіки Білорусь на відстань до п'яти метрів, розвернувся і повернувся до Литовської Республіки", – ідеться в повідомленні.

Білоруська сторона поінформувала прикордонного уповноваженого Литви відповідно до положень договору між країнами про режим білорусько-литовського державного кордону.

У Білорусі вважають, що це вже другий подібний випадок за останній час. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща планує перекинути додатково 2 тис. солдатів на кордон з Білоруссю

Нещодавно повідомлялося, що Литва посилює кордон із Білоруссю. 

Білорусь (7927) кордон (4761) Литва (2394)


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Топ коментарі
+18
Наразі *********** почне істерити , що на них нападають 😠
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10.08.2023 20:17
+12
На 5 метрів "нєсчитаєцца" та й до купи "адін рас нє підірас".
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10.08.2023 20:13
+12
Ну це ж не бульбашні вертольоти. Машинами нізя.
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10.08.2023 20:19
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На 5 метрів "нєсчитаєцца" та й до купи "адін рас нє підірас".
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10.08.2023 20:13 Відповісти
5 м? Это шо за куйня? Где рулетка? Кто мерин, тьфу, кто мерил? бульба-накуй!
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10.08.2023 20:29 Відповісти
Не всьо так адназначна - вони ще й насцяли на 2 м. Тобто 7 метрів, а це вже адназначна втарженіє
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10.08.2023 21:13 Відповісти
забувати стали квадратоголові, що на схід до Менська це Східна Литва, а на схід від Менська вже західна Русь (не плутати з кусcабстаном так назив. нароззия).
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10.08.2023 23:28 Відповісти
"Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу."
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11.08.2023 01:35 Відповісти
драников вам привезли!)
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10.08.2023 20:17 Відповісти
драников=отодраников
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10.08.2023 20:25 Відповісти
Наразі *********** почне істерити , що на них нападають 😠
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10.08.2023 20:17 Відповісти
Не, тупо промолчит. Он же вагнеров боится, шо своей смерти, отшил их от своей кормушки.
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10.08.2023 21:34 Відповісти
І чого ото пнутися на стороні Путіна?
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10.08.2023 20:18 Відповісти
Ну це ж не бульбашні вертольоти. Машинами нізя.
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10.08.2023 20:19 Відповісти
Лукашенко, говорять, відмовився від грошового утримання вагнерівців, вони залишають табор … що це ознчає?
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10.08.2023 20:19 Відповісти
Маю надію, підуть рашку кошмарити.
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10.08.2023 20:51 Відповісти
Давайте уже быстрее начинайте. Отомстим москалям за все..
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10.08.2023 20:22 Відповісти
Невже ***** зважиться напасти на країну НАТО?
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10.08.2023 20:24 Відповісти
Ненаважиться, він це зробить руками бульбашів. Нехай вони віддуваються.
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10.08.2023 20:29 Відповісти
Cem eto im zakoncitsia?Udarami po Minsku,oni dolzni eto ponimat sto vojna zakoncitsia Minske
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10.08.2023 20:45 Відповісти
Война закончится где-то у Уральских гор, когда Европейская армия выйдет на сопряжение с Китайской. Россия де-факто к тому времени уже не будет существовать.
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10.08.2023 23:25 Відповісти
Тоді проєкт "Росія" буде закритий остаточно. І це було би найкраще.
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10.08.2023 23:17 Відповісти
Ну, драники показуйте на карті з яких сторін напасти хотіли?
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10.08.2023 20:28 Відповісти
сміх сміхом, але бульбандія вже почала в'якати, нібито Литва від нефуй робити їм щодня по кілька жмурів через паркан закидають.
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10.08.2023 23:31 Відповісти
сезон печеної бульби
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10.08.2023 20:34 Відповісти
Ого, аж на цілий корпус машини. А які ваші докази? Може ви кордон пересунули. Давайте карту, будемо по GPS звіряти.
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10.08.2023 20:35 Відповісти
На 5м ! і розвернулись. Нота протесту, скандал. А наші поци скільки нот протесту вручили бульбашам за ракети, які не розвернулись? Хтось чув хоч про одну ? Зельц з драніком в засосі.
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10.08.2023 20:39 Відповісти
А то, что их боевые вертолеты залетали на 500 м, так это не считается?
Лукашенко - ****************.
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10.08.2023 20:53 Відповісти
А куди дивиться Жека вагнер? Можна було вже на сувалки піти на екскурсію!)
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10.08.2023 20:40 Відповісти
А карта, КАРТА где???
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10.08.2023 20:47 Відповісти
На цілих 5 метрів? С чєтирьохнаправлєній?
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10.08.2023 20:51 Відповісти
*****, драник и поц
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10.08.2023 21:26 Відповісти
Мало ли шо могло трапитися, типо тормоза отказали, або цэ не мы... Шо за п.дарская предъява? спичкомеры какие-то.
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10.08.2023 21:31 Відповісти
Une voiture et 5 mètres ! C'est une INVASION !
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10.08.2023 22:02 Відповісти
Вранье!
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10.08.2023 22:10 Відповісти
На карті покажи, пітух
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10.08.2023 22:17 Відповісти
А чим заміряли? Мабуть неповіреною в Парижській Палаті мір та вагів китайською рулеткою? Тоді не зачот! "Постная *****, давай по новой!" (С)
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11.08.2023 08:21 Відповісти
 
 