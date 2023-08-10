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Беларусь обвиняет Литву в нарушении границы

литва,кордон,білорусь

Пограничный комитет Беларуси утверждает, что 10 августа служебный автомобиль литовских пограничников заехал без разрешения на территорию Беларуси.

Об этом говорится в сообщении комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики въехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику", – говорится в сообщении.

Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литвы в соответствии с положениями договора между странами о режиме белорусско-литовской государственной границы.

В Беларуси считают, что это уже второй подобный случай за последнее время.

Читайте также: Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Недавно сообщалось, что Литва усиливает границу с Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5264) Литва (2458)


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Топ комментарии
+18
Наразі *********** почне істерити , що на них нападають 😠
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10.08.2023 20:17
+12
На 5 метрів "нєсчитаєцца" та й до купи "адін рас нє підірас".
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10.08.2023 20:13
+12
Ну це ж не бульбашні вертольоти. Машинами нізя.
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10.08.2023 20:19
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На 5 метрів "нєсчитаєцца" та й до купи "адін рас нє підірас".
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10.08.2023 20:13 Ответить
5 м? Это шо за куйня? Где рулетка? Кто мерин, тьфу, кто мерил? бульба-накуй!
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10.08.2023 20:29 Ответить
Не всьо так адназначна - вони ще й насцяли на 2 м. Тобто 7 метрів, а це вже адназначна втарженіє
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10.08.2023 21:13 Ответить
забувати стали квадратоголові, що на схід до Менська це Східна Литва, а на схід від Менська вже західна Русь (не плутати з кусcабстаном так назив. нароззия).
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10.08.2023 23:28 Ответить
"Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу."
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11.08.2023 01:35 Ответить
драников вам привезли!)
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10.08.2023 20:17 Ответить
драников=отодраников
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10.08.2023 20:25 Ответить
Наразі *********** почне істерити , що на них нападають 😠
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10.08.2023 20:17 Ответить
Не, тупо промолчит. Он же вагнеров боится, шо своей смерти, отшил их от своей кормушки.
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10.08.2023 21:34 Ответить
І чого ото пнутися на стороні Путіна?
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10.08.2023 20:18 Ответить
Ну це ж не бульбашні вертольоти. Машинами нізя.
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10.08.2023 20:19 Ответить
Лукашенко, говорять, відмовився від грошового утримання вагнерівців, вони залишають табор … що це ознчає?
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10.08.2023 20:19 Ответить
Маю надію, підуть рашку кошмарити.
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10.08.2023 20:51 Ответить
Давайте уже быстрее начинайте. Отомстим москалям за все..
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10.08.2023 20:22 Ответить
Невже ***** зважиться напасти на країну НАТО?
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10.08.2023 20:24 Ответить
Ненаважиться, він це зробить руками бульбашів. Нехай вони віддуваються.
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10.08.2023 20:29 Ответить
Cem eto im zakoncitsia?Udarami po Minsku,oni dolzni eto ponimat sto vojna zakoncitsia Minske
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10.08.2023 20:45 Ответить
Война закончится где-то у Уральских гор, когда Европейская армия выйдет на сопряжение с Китайской. Россия де-факто к тому времени уже не будет существовать.
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10.08.2023 23:25 Ответить
Тоді проєкт "Росія" буде закритий остаточно. І це було би найкраще.
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10.08.2023 23:17 Ответить
Ну, драники показуйте на карті з яких сторін напасти хотіли?
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10.08.2023 20:28 Ответить
сміх сміхом, але бульбандія вже почала в'якати, нібито Литва від нефуй робити їм щодня по кілька жмурів через паркан закидають.
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10.08.2023 23:31 Ответить
сезон печеної бульби
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10.08.2023 20:34 Ответить
Ого, аж на цілий корпус машини. А які ваші докази? Може ви кордон пересунули. Давайте карту, будемо по GPS звіряти.
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10.08.2023 20:35 Ответить
На 5м ! і розвернулись. Нота протесту, скандал. А наші поци скільки нот протесту вручили бульбашам за ракети, які не розвернулись? Хтось чув хоч про одну ? Зельц з драніком в засосі.
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10.08.2023 20:39 Ответить
А то, что их боевые вертолеты залетали на 500 м, так это не считается?
Лукашенко - ****************.
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10.08.2023 20:53 Ответить
А куди дивиться Жека вагнер? Можна було вже на сувалки піти на екскурсію!)
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10.08.2023 20:40 Ответить
А карта, КАРТА где???
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10.08.2023 20:47 Ответить
На цілих 5 метрів? С чєтирьохнаправлєній?
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10.08.2023 20:51 Ответить
*****, драник и поц
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10.08.2023 21:26 Ответить
Мало ли шо могло трапитися, типо тормоза отказали, або цэ не мы... Шо за п.дарская предъява? спичкомеры какие-то.
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10.08.2023 21:31 Ответить
Une voiture et 5 mètres ! C'est une INVASION !
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10.08.2023 22:02 Ответить
Вранье!
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10.08.2023 22:10 Ответить
На карті покажи, пітух
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10.08.2023 22:17 Ответить
А чим заміряли? Мабуть неповіреною в Парижській Палаті мір та вагів китайською рулеткою? Тоді не зачот! "Постная *****, давай по новой!" (С)
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11.08.2023 08:21 Ответить
 
 