Беларусь обвиняет Литву в нарушении границы

Пограничный комитет Беларуси утверждает, что 10 августа служебный автомобиль литовских пограничников заехал без разрешения на территорию Беларуси.

Об этом говорится в сообщении комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики въехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику", – говорится в сообщении.

Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литвы в соответствии с положениями договора между странами о режиме белорусско-литовской государственной границы.

В Беларуси считают, что это уже второй подобный случай за последнее время.

Читайте также: Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Недавно сообщалось, что Литва усиливает границу с Беларусью.