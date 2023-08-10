УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10553 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
2 739 27

Байден проситиме у Конгресу ще $25 млрд, зокрема для України, - Bloomberg

байден

Президент США Джо Байден планує подати до Конгресу запит на додаткове фінансування у 25 мільярдів доларів, в тому числі на допомогу для України.

Про це пише "Bloomberg" із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами співрозмовника агентства "Bloomberg", додатковий запит Байдена включатиме приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і 13 мільярдів доларів на оборону, в тому числі на допомогу Україні. Надзвичайні кошти не будуть обмежені бюджетними лімітами.

Раніше про цей запит повідомляло видання Punchbowl News.

Він надійшов у критичний для України час, коли війна з Росією посилилася. Кремль посилив атаки на судноплавні шляхи та інфраструктуру в Чорному морі після того, як вийшов із зернової угоди, поставивши під загрозу ключові поставки продовольства для більшої частини світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра Байден попросить Конгрес США про додаткове фінансування допомоги Україні, - Politico

Незважаючи на ці умови, лідери республіканців у Палаті представників під тиском консерваторів, які виступають проти участі США у війні, ухиляються від схвалення більшої допомоги Україні.

У грудні Конгрес ухвалив рішення про виділення 45 мільярдів доларів додаткового фінансування на військові зусилля в Україні, яке має тривати до кінця цього фінансового року, що закінчується 30 вересня. Це на додачу до 40 мільярдів доларів у травні 2022 року та 13,6 мільярдів доларів у березні 2022 року, що загалом становить 98,6 мільярда доларів на сьогодні.

Прохання Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи федеральних органів, коли фінансування закінчиться після 30 вересня.

Ухвалення додаткового фінансування, як зазначається, буде політично небезпечним для спікера Палати представників Кевіна Маккарті, враховуючи опозицію з боку членів ультраконсервативної фракції Партії свободи, які виступають проти продовження фінансування агентств на нинішньому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата представників схвалила оборонний бюджет США на 2024 рік, який передбачає допомогу Україні

Ця група також скептично ставиться до додаткових грошей для України, тому об'єднання цих двох питань може посилити опозицію.

Деякі з цих депутатів можуть запропонувати усунути Маккарті з посади спікера, якщо він проштовхне законопроєкт, який вони вважатимуть неприйнятним.

Автор: 

Байден Джо (2886) Конгрес США (1226) фінансування (3110)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Згадався анекдот коли єврей знайшов пачку грошей, порахував і каже: «всеодно не вистачає». Це я про владу Зеленського, стільки не дай, всеодно мало, розкрадуть.
показати весь коментар
10.08.2023 20:36
+12
Если смотреть на вопли представителей некоторых не особо лояльных к Украине стран касательно медленного контрнаступа, складывается впечатление что именно Рашка дергает за нитки эту консерву чтобы подталкивали украинцев к убийственным действиям.

Это указывает на то что Залужный полностью переиграл кремлевских генералов и не пустил украинскую армию под ножи на заранее подготовленные для перемалывания большого количества техники и живой силы противника позиции.

Пристрелянная артиллерия, поля усеянные противотанковыми и противопехотными минами где 4 мины на квадратный метр, километровые окопы в 5 рядов.

Именно так готовится оборона для разгрома наступающих сил противника и нанесения ему тяжелейшего урона.

ЗСУ под командованием Залужного не купились на эту мульку и применили другую тактику - хоть и медленную но успешную. И конечно же рашистам это не нравится так как они готовились к другой оборонительной войне. Поэтому, тем кто кричит о медленном контрнаступе - идите накуй. Лучше бы вы оружием помогали так как ляпаете языками о контрнаступе.
показати весь коментар
10.08.2023 20:54
+5
Дякуємо, Сер.
показати весь коментар
10.08.2023 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згадався анекдот коли єврей знайшов пачку грошей, порахував і каже: «всеодно не вистачає». Це я про владу Зеленського, стільки не дай, всеодно мало, розкрадуть.
показати весь коментар
10.08.2023 20:36 Відповісти
НА РОЗКРАДЕНЕ МОЖНА БУЛО Б УТРИМУВАТИ ЩЕ ОДНУ АРМІЮ.
показати весь коментар
10.08.2023 20:47 Відповісти
я певен що ЗЄля краде.

але Україна веде повноформатну велику війну.
якщо рашка витрачає сотні міліардів доларів, то й з нашої сторони йде не менше
показати весь коментар
10.08.2023 21:50 Відповісти
За кожен витрачений дрляр ЗСУ звітує перед Конгресом скальпами рашистів
показати весь коментар
10.08.2023 21:53 Відповісти
це вже до чого?
показати весь коментар
10.08.2023 20:44 Відповісти
Дякуємо, Сер.
показати весь коментар
10.08.2023 20:49 Відповісти
Это ж сколько дорог можно будет на них построить и барабанов купить.
показати весь коментар
10.08.2023 20:50 Відповісти
пам'ятаю епопею з призначенням Маккарті, тож не думаю що йому загрожує відставка
показати весь коментар
10.08.2023 20:51 Відповісти
Если смотреть на вопли представителей некоторых не особо лояльных к Украине стран касательно медленного контрнаступа, складывается впечатление что именно Рашка дергает за нитки эту консерву чтобы подталкивали украинцев к убийственным действиям.

Это указывает на то что Залужный полностью переиграл кремлевских генералов и не пустил украинскую армию под ножи на заранее подготовленные для перемалывания большого количества техники и живой силы противника позиции.

Пристрелянная артиллерия, поля усеянные противотанковыми и противопехотными минами где 4 мины на квадратный метр, километровые окопы в 5 рядов.

Именно так готовится оборона для разгрома наступающих сил противника и нанесения ему тяжелейшего урона.

ЗСУ под командованием Залужного не купились на эту мульку и применили другую тактику - хоть и медленную но успешную. И конечно же рашистам это не нравится так как они готовились к другой оборонительной войне. Поэтому, тем кто кричит о медленном контрнаступе - идите накуй. Лучше бы вы оружием помогали так как ляпаете языками о контрнаступе.
показати весь коментар
10.08.2023 20:54 Відповісти
Розблоковано досягнення: оптиміст-марафонщик.

Тепер ви можете розмірковувати над визволенням Криму до кінця серпня.
показати весь коментар
10.08.2023 21:25 Відповісти
Про "визволення Криму у 2014 році" навіть найсміливіші західні аналітики мову не ведуть...
показати весь коментар
10.08.2023 22:46 Відповісти
А от що туди буде прилітати від касабоординської армії - то це гарантовано.
показати весь коментар
10.08.2023 22:48 Відповісти
Пора вже з наших очільників знімати шкуру на барабани
показати весь коментар
10.08.2023 21:04 Відповісти
Вы все время забываете упомянуть одно "шо". И заключается оно в том, шо у США этих денег НЕТ. Это увеличение гос.долга. Это касается тех, (преимущественно Zeленых) которые считают, шо США у них в неоплатном долгу.
показати весь коментар
10.08.2023 21:09 Відповісти
Скоро тебе ВПН перекроют консерва,переживаешь за деньги США!
показати весь коментар
10.08.2023 21:25 Відповісти
От консервы тебя твоя руzzкая свиномамка опоросила, дебил руzнявый.
показати весь коментар
10.08.2023 22:09 Відповісти
Можливо Будапештский договір Ви особисто подписували? Чи слово і честь порядних людей вже нічого не важить?
показати весь коментар
10.08.2023 23:03 Відповісти
Аааа, Будапештский меморандум...а вы его особисто читали?
показати весь коментар
10.08.2023 23:20 Відповісти
Так. https://www.forumostwest.ch/wp-content/uploads/2020/06/BudapesterMemorandum_Russisch.pdf
показати весь коментар
11.08.2023 00:15 Відповісти
Хочете сказати що всі ці шановні підписанти знічевили свою честь і просто збрехали?
показати весь коментар
11.08.2023 00:29 Відповісти
Хочу Вам посoветовать взглянуть в словаре значение слов "меморандум" и "договор". И заодно расскажите, какие именно пункты Меморандума не выполнены сторонами, кроме помойки, разумеется.
показати весь коментар
11.08.2023 03:05 Відповісти
"- 13 мільярдів доларів на оборону, в тому числі на допомогу Україні !? ..."
показати весь коментар
10.08.2023 21:26 Відповісти
Скоріше буде спекуляція, що це для України, а по факту більша частина грошей піде на інші цілі.

Буде добре якщо Україні виділять хочаб 1-2млрд з цієї суми.
показати весь коментар
10.08.2023 23:58 Відповісти
Додадуть допомоги як заявлено. І розхід коштів подивляться.
показати весь коментар
11.08.2023 01:07 Відповісти
Щось не віриться

за весь час надали зброї менше 20млрд

3.5млрд ще можуть надати до 1 жовтня. Якщо встигнуть підписати (не факт що використають весь залишок)

4млрд, забули підписати - повернулись до бюджету в 2022

20млрд на програму USAI - викорситали, тільки ~2млрд (була новина про поставку на 1.3млрд з цієї суми). Решта - не заключили контракти на виготовлення. А ще потрібен час на виготовлення. Тобто гроші є - немає бажання використати

За 17 місяців - використано менше 20млрд, а тут 13 млрд....

На який термін це розраховано?
До кінця фінансового 2023 року?
Чи на наступні 10 років?

Чи з цієї суми на зброю підє 10%?
показати весь коментар
11.08.2023 01:26 Відповісти
а шапкокрад за 3 лямa продався
показати весь коментар
11.08.2023 00:49 Відповісти
 
 