Байден проситиме у Конгресу ще $25 млрд, зокрема для України, - Bloomberg
Президент США Джо Байден планує подати до Конгресу запит на додаткове фінансування у 25 мільярдів доларів, в тому числі на допомогу для України.
Про це пише "Bloomberg" із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами співрозмовника агентства "Bloomberg", додатковий запит Байдена включатиме приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і 13 мільярдів доларів на оборону, в тому числі на допомогу Україні. Надзвичайні кошти не будуть обмежені бюджетними лімітами.
Раніше про цей запит повідомляло видання Punchbowl News.
Він надійшов у критичний для України час, коли війна з Росією посилилася. Кремль посилив атаки на судноплавні шляхи та інфраструктуру в Чорному морі після того, як вийшов із зернової угоди, поставивши під загрозу ключові поставки продовольства для більшої частини світу.
Незважаючи на ці умови, лідери республіканців у Палаті представників під тиском консерваторів, які виступають проти участі США у війні, ухиляються від схвалення більшої допомоги Україні.
У грудні Конгрес ухвалив рішення про виділення 45 мільярдів доларів додаткового фінансування на військові зусилля в Україні, яке має тривати до кінця цього фінансового року, що закінчується 30 вересня. Це на додачу до 40 мільярдів доларів у травні 2022 року та 13,6 мільярдів доларів у березні 2022 року, що загалом становить 98,6 мільярда доларів на сьогодні.
Прохання Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи федеральних органів, коли фінансування закінчиться після 30 вересня.
Ухвалення додаткового фінансування, як зазначається, буде політично небезпечним для спікера Палати представників Кевіна Маккарті, враховуючи опозицію з боку членів ультраконсервативної фракції Партії свободи, які виступають проти продовження фінансування агентств на нинішньому рівні.
Ця група також скептично ставиться до додаткових грошей для України, тому об'єднання цих двох питань може посилити опозицію.
Деякі з цих депутатів можуть запропонувати усунути Маккарті з посади спікера, якщо він проштовхне законопроєкт, який вони вважатимуть неприйнятним.
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але Україна веде повноформатну велику війну.
якщо рашка витрачає сотні міліардів доларів, то й з нашої сторони йде не менше
Это указывает на то что Залужный полностью переиграл кремлевских генералов и не пустил украинскую армию под ножи на заранее подготовленные для перемалывания большого количества техники и живой силы противника позиции.
Пристрелянная артиллерия, поля усеянные противотанковыми и противопехотными минами где 4 мины на квадратный метр, километровые окопы в 5 рядов.
Именно так готовится оборона для разгрома наступающих сил противника и нанесения ему тяжелейшего урона.
ЗСУ под командованием Залужного не купились на эту мульку и применили другую тактику - хоть и медленную но успешную. И конечно же рашистам это не нравится так как они готовились к другой оборонительной войне. Поэтому, тем кто кричит о медленном контрнаступе - идите накуй. Лучше бы вы оружием помогали так как ляпаете языками о контрнаступе.
Тепер ви можете розмірковувати над визволенням Криму до кінця серпня.
Буде добре якщо Україні виділять хочаб 1-2млрд з цієї суми.
за весь час надали зброї менше 20млрд
3.5млрд ще можуть надати до 1 жовтня. Якщо встигнуть підписати (не факт що використають весь залишок)
4млрд, забули підписати - повернулись до бюджету в 2022
20млрд на програму USAI - викорситали, тільки ~2млрд (була новина про поставку на 1.3млрд з цієї суми). Решта - не заключили контракти на виготовлення. А ще потрібен час на виготовлення. Тобто гроші є - немає бажання використати
За 17 місяців - використано менше 20млрд, а тут 13 млрд....
На який термін це розраховано?
До кінця фінансового 2023 року?
Чи на наступні 10 років?
Чи з цієї суми на зброю підє 10%?