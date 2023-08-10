"Вагнерівці" імітують прибуття на польсько-білоруський кордон, - Центр нацспротиву

Близько 20 найманців з ПВК "Вагнер" взяли участь у маневрах на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Терористи з ПВК "вагнер" імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі.Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська. Про це повідомляє місцеве підпілля. Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Існтитут вивчення війни повідомляв, що ПВК "Вагнер" перекидають групи чисельністю 500-600 осіб з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей. Лукашенко виявив, що Росія не фінансуватиме "вагнерівців", і теж відмовився їм платити.

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