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"Вагнерівці" імітують прибуття на польсько-білоруський кордон, - Центр нацспротиву

вагнер,пвк

Близько 20 найманців з ПВК "Вагнер" взяли участь у маневрах на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Терористи з ПВК "вагнер" імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі.Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська. Про це повідомляє місцеве підпілля. Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Існтитут вивчення війни повідомляв, що ПВК "Вагнер" перекидають групи чисельністю 500-600 осіб з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей. Лукашенко виявив, що Росія не фінансуватиме "вагнерівців", і теж відмовився їм платити.

Також читайте: Данілов про "вагнерівців" у Білорусі: "Ці терористи рано чи пізно будуть задіяні"

Білорусь (7927) Польща (8492) провокація (781) ПВК Вагнер (1540)


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Щось тут не так з цим "Ванером"? Якась хитромудра гра. Щоб не вилізло нам це боком і проривом на Львів.
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10.08.2023 22:29 Відповісти
Як??? Заблукають
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10.08.2023 23:15 Відповісти
*** -вiрить , чi нi?
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11.08.2023 01:04 Відповісти
А могли бы имитировать,как поляки со страху всираются,все 20 с имитированными обосранными штанами.
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11.08.2023 04:40 Відповісти
Вагинеровцы.
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11.08.2023 07:31 Відповісти
 
 