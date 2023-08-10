"Вагнеровцы" имитируют прибытие на польско-белорусскую границу, - Центр нацсопротивления

Около 20 наемников из ЧВК "Вагнер" приняли участие в маневрах на границе Беларуси и Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Террористы из ЧВК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска Песчатка в Брестской области Беларуси. Около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска. Об этом сообщает местное подполье. Такие действия россиян свидетельствуют о психологической операции с целью нагнетания ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что ЧВК "Вагнер" перебрасывает группы численностью 500-600 человек из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Лукашенко обнаружил, что Россия не будет финансировать "вагнеровцев" и тоже отказался им платить.

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