Закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі, - журналіст Ніколов. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ
Журналісти виявили як Міноборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як "зимова форма" і за втричі дорожчою ціною.
Про це пише журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми показуємо, як у грудні 2022 року (коли вже не було жодної панікі-істєрікі перших місяців вторгнення) з Туреччини до України виїхала вантажівка з одягом для наших воїнів. На старті ця форма важила і коштувала як звичайна літня форма. І називалась вона просто "камуфляжна". А останній документ був вже про "зимовий одяг". І ціна партія була вже не 142 тисячі доларів, а 421 тисячі доларів. Ага, цифірькі дуже інтірєсно перетасувались)))
Загальна ж ціна питання з мутацією турецького гамна - півмільярда гривень. Прицьому курточки з поставок для МО - вже на OLX", - розповів Ніколов.
Більш детально інформацію журналісти виклали в матеріалі ZN.UA: "Ще влітку 2022 року українські виробники били на сполох, що Міністерство оборони не оголошує вчасно закупівель зимового одягу для бійців. Доставити тканину з Азії, пошити — це все місяці. Ці місяці було втрачено саме з вини міністерства та інших урядовців, які вчасно не вирішили проблемних питань. Тоді відразу був жирний натяк на те, що це неспроста. Мовляв, якщо закупівлю якісної та дешевої української форми саботують, то це комусь вигідно.
Так і вийшло. Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. За даними патріотично налаштованих офіцерів з митного фронту України, ця фірма лише у жовтні—грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.
Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 баксів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з лайно-тканини.
За нашими даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою.
У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
Маржа залишилася на турецькій фірмі Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя.
У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 дол. за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 дол. Понад те, куртки з цієї партії вже продаються на OLX.
До речі, так само силовики знають, що Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Люди Резнікова замовили і оплатили товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА. А по факту це виявилися шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2. При цьому "Наші гроші" повідомляли, що торік Міністерство оборони мало контракти на ці шоломи у тому числі за ціною 348 і 468 дол. Тоді як саме міністерство і його держпідприємство "Спецтехноекспорт" імпортували шоломи за ціною від 132 до 293 дол. за одиницю".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАБУ тільки може без "відосіка" відкрити справу.
Якщо немає "відосіка" - значить ...
Треба читати контракт!
Якщо предметом закупівлі були "замові куртки" з відповідними теплоізоляційними характеристиками по ціні зимового одягу, а фактично поставлено не те, що вимагається по контракту, то це називається обманом зі сторони постачальника.
Тоді потрібно діяти відповідно до пунктів контракту, що передбачають фіксацію неякісної поставки та механізм вирішення господарського спору.
Інша справа, якщо товар прийняли як належний та ще й повністю його оплатили. Тоді дійсно, без корупції в МОУ тут не обійшлось.
Бережёт солдат.
ця гнида корчила дурика, що він і робив все своє життя, і чим це закінчилося, правильно, нічим, і здачею півдня України.
Бутусов залишився ворогом системи, а зрадники - радниками янелоха....
а ви там самі воюйте в екіпіровці за свої ж гроші
ми не зможемо з відвертими і наглючими клептоманами !!
Накосячили зелені і досить , не провокуйте народ на радикальні
дії 😠
Украинцы бегают в китайском резиновом фуфле за 10 баксов.
Где 550 000 канадских зимних курток делись?На солдатах их явно не видно.
Єдиний і мудрий нарід. Над тупыми москалями смеёмся? А у нас как?
Так переможемо? Ну-ну...
В хозяйстве всё пригодится!
Радует только, что хоть аресты начались. Но поверю, когда будут посадки и конфискации, а не освобождения под заставу .
Хоча, у ******** реаліях, для "наріду" не страшніше ніж слону дробинка. "КАКАЯРАЗНІЦА!" Як заповідав великий Зє-!
Але, все одно - дякую, Юрій!
На палю!
"Всем, кому стало известно о совершении преступления, имеют право обратиться в правоохранительные органы. Согласно статьи 214 Уголовного кодекса Украины следователь, прокурор обязаны безотлагательно (не позднее 24 часов) после получения сообщения о совершении уголовного преступления внести данные сведения в Единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР) и начать расследование."
Таким чином, законодавчо закріплено можливість внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування на підставі публікації в ЗМІ." https://femida.ua/advices/informatsiya-zi-zmi-yak-pidstava-dlya-vnesennya-v-yerdr/
А писати й ти можеш що завгодно. Ще й як можеш.
Так, у МО прокоментували інформацію про викриття та оголошення підозри директору приватної фірми в заволодінні коштами, що виділялися на закупівлю форменого одягу для бійців Сил ТрО.
"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов - не залучалися", - зазначили у відомстві. Джерело:
фирми с названием Vector или Вектор в 90-е на постсовке были "помоечными" использовались как однодневки или для обнала (зачем выдумывать название если фирму всеравно закрывать после прокручивание денег),
это как надо быть просто тупыми, жадными и обнаглеть от безнаказанности, что даже не парились как-то скрыть схему, а тупо использовать схемы из 90-х.