Закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі, - журналіст Ніколов. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Журналісти виявили як Міноборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як "зимова форма" і за втричі дорожчою ціною.

Про це пише журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми показуємо, як у грудні 2022 року (коли вже не було жодної панікі-істєрікі перших місяців вторгнення) з Туреччини до України виїхала вантажівка з одягом для наших воїнів. На старті ця форма важила і коштувала як звичайна літня форма. І називалась вона просто "камуфляжна". А останній документ був вже про "зимовий одяг". І ціна партія була вже не 142 тисячі доларів, а 421 тисячі доларів. Ага, цифірькі дуже інтірєсно перетасувались)))

Загальна ж ціна питання з мутацією турецького гамна - півмільярда гривень. Прицьому курточки з поставок для МО - вже на OLX", - розповів Ніколов.

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Більш детально інформацію журналісти виклали в матеріалі ZN.UA: "Ще влітку 2022 року українські виробники били на сполох, що Міністерство оборони не оголошує вчасно закупівель зимового одягу для бійців. Доставити тканину з Азії, пошити — це все місяці. Ці місяці було втрачено саме з вини міністерства та інших урядовців, які вчасно не вирішили проблемних питань. Тоді відразу був жирний натяк на те, що це неспроста. Мовляв, якщо закупівлю якісної та дешевої української форми саботують, то це комусь вигідно.

Так і вийшло. Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. За даними патріотично налаштованих офіцерів з митного фронту України, ця фірма лише у жовтні—грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 баксів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з лайно-тканини.

За нашими даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою.

У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.











Маржа залишилася на турецькій фірмі Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя.

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У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 дол. за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 дол. Понад те, куртки з цієї партії вже продаються на OLX.

До речі, так само силовики знають, що Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Люди Резнікова замовили і оплатили товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА. А по факту це виявилися шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2. При цьому "Наші гроші" повідомляли, що торік Міністерство оборони мало контракти на ці шоломи у тому числі за ціною 348 і 468 дол. Тоді як саме міністерство і його держпідприємство "Спецтехноекспорт" імпортували шоломи за ціною від 132 до 293 дол. за одиницю".