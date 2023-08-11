10 тис. людей, які за документами померли, отримують виплати ВПО, - Верещук
Верифікація внутрішньо переміщених осіб виявила, що кошти отримують померлі та особи, що виїхали за кордон.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Верифікацію ВПО, за словами Верещук, Мінфін і Мінсоц розпочали 1 серпня і вже є перші результати. Зокрема, виявилося, що 10 тисяч осіб, які рахуються померлими, отримують виплати.
"Це перші такі результати. 10 тисяч людей, які в РАЦСІ у нас рахуються як такі, що померли, на них видане свідоцтво про смерть, отримують такі виплати. І таких випадків є, як ви бачите, 10 тисяч. 105 тисяч – це ті, хто виїхали, живуть понад рік за кордоном. Тобто оформили ВПО, отримують ці ВПО, але живуть понад рік за кордоном. 105 тисяч, але тут теж люди потребують. Ми дуже хочемо, щоб це було справедливо", – повідомила чиновниця.
З 1 вересня виплати припинять ще деяким категоріям ВПО, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
"Якщо людина отримує 100 тисяч гривень зарплати, а у нас є такі зарплати, якщо людина отримує навіть 50 тисяч гривень зарплати, їй не потрібні 2 тисячі гривень від держави. Будьмо щирі. Якщо людина мала кошти купити нове авто, ми говоримо тільки про нове авто не старше 5 років, за той період, коли отримує виплати, не за весь період, не з 2022 року. А тільки з того часу, коли постанова вступила в дію, з 15 липня. От коли буде встановлено, що людина купила у цей період з 15 липня авто і претендує на виплати, або будинок за 50 тисяч доларів і претендувати на 2 тисячі – це не чесно", – заявила урядовиця.
Загалом, як розповіла міністерка, в Україні сьогодні обліковані 4,9 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Але реальна цифра майже 7 мільйонів, – зазначає Верещук. Для фінансування ВПО цьогоріч необхідно 72 мільярди гривень.
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чи Ви пропонуєте і далі спонсорувати мертві душі, і корм для собачок, коли є люди які дійсно потребують цю допомогу.
Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади. Джерело:
Это почти каминг-аут.
Пусть у своих сруцьких репарации и требует.Что то я не слышал как она сруцьких животными называет.
"10 тис. людей отримують виплати" - Верещук.
Бюро довідок слуг народу.
Нічого не потрібно вигадувати .
Просто в Уа є певні зацікавлені сили яким добре імітувати бардак: забув, не помітив, не знав, не чув. Ліпити дурня то одна з національних рис на превеликий жаль
(Марк Твен)
а хто ж тоді отримує?
бачите, як заворушилось кодло крадіїв.
донори найняли детективів для з'ясовування, куди ділися благодійні гроші.
зараз будуть тикати друг на друга пальцями.
колян катлєта, так люто викрив ботоферму. а виявилось, що то свої. от засада. і тишина.