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Новини
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10 тис. людей, які за документами померли, отримують виплати ВПО, - Верещук

біженці

Верифікація внутрішньо переміщених осіб виявила, що кошти отримують померлі та особи, що виїхали за кордон.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Верифікацію ВПО, за словами Верещук, Мінфін і Мінсоц розпочали 1 серпня і вже є перші результати. Зокрема, виявилося, що 10 тисяч осіб, які рахуються померлими, отримують виплати.

"Це перші такі результати. 10 тисяч людей, які в РАЦСІ у нас рахуються як такі, що померли, на них видане свідоцтво про смерть, отримують такі виплати. І таких випадків є, як ви бачите, 10 тисяч. 105 тисяч – це ті, хто виїхали, живуть понад рік за кордоном. Тобто оформили ВПО, отримують ці ВПО, але живуть понад рік за кордоном. 105 тисяч, але тут теж люди потребують. Ми дуже хочемо, щоб це було справедливо", – повідомила чиновниця.

З 1 вересня виплати припинять ще деяким категоріям ВПО, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Читайте: Ті ВПО, які виїхали за кордон та протягом 30 днів не поверталися до країни, не отримають виплат, - Верещук

"Якщо людина отримує 100 тисяч гривень зарплати, а у нас є такі зарплати, якщо людина отримує навіть 50 тисяч гривень зарплати, їй не потрібні 2 тисячі гривень від держави. Будьмо щирі. Якщо людина мала кошти купити нове авто, ми говоримо тільки про нове авто не старше 5 років, за той період, коли отримує виплати, не за весь період, не з 2022 року. А тільки з того часу, коли постанова вступила в дію, з 15 липня. От коли буде встановлено, що людина купила у цей період з 15 липня авто і претендує на виплати, або будинок за 50 тисяч доларів і претендувати на 2 тисячі – це не чесно", – заявила урядовиця.

Загалом, як розповіла міністерка, в Україні сьогодні обліковані 4,9 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Але реальна цифра майже 7 мільйонів, – зазначає Верещук. Для фінансування ВПО цьогоріч необхідно 72 мільярди гривень.

Також читайте: Переселенцям продовжили виплати. Багатим не платитимуть. ПЕРЕЛІК

Автор: 

виплати (1040) переселенці (977) Верещук Ірина (683) ВПО (74)


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Топ коментарі
+33
То есть министерства прямым текстом заявляют что в вверенных им отраслях - бардак ?
Это почти каминг-аут.
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11.08.2023 04:05
+33
Тут все не так. Померлі люди з поважної причини не змогли відмінити статус впо, а чому ж ціла армія бюджетних трудяг на чолі з верещучкою це не робили? Зайняті були?
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11.08.2023 05:57
+22
Украинцы,вы успокоите эту русскую *****`?
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11.08.2023 02:12
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Украинцы,вы успокоите эту русскую *****`?
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11.08.2023 02:12 Відповісти
73% взагалі насрати на цю ситуацію.
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11.08.2023 02:58 Відповісти
73%: а нам какая разніца? Головне що ТРО "Монако" отримують все вчасно і в повному обсязі!
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11.08.2023 08:03 Відповісти
Я не її прихильник, але що тут вже не так,
чи Ви пропонуєте і далі спонсорувати мертві душі, і корм для собачок, коли є люди які дійсно потребують цю допомогу.
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11.08.2023 05:39 Відповісти
Тут все не так. Померлі люди з поважної причини не змогли відмінити статус впо, а чому ж ціла армія бюджетних трудяг на чолі з верещучкою це не робили? Зайняті були?
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11.08.2023 05:57 Відповісти
То може написано кострубато, бо померлі отримувати не можуть - їм нарахувати можна. Може малось на увазі, що хтось за них отримує - але це вже стаття.
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11.08.2023 06:14 Відповісти
Це не тільки стаття а ще і 10 000 нових кримінальних справ в яких будуть задіяні оперативні працівники, слідчі, прокурори, адвокати, судді. Всі будуть отримувати заробітну плату і лише через те, що чиновники не змогли налагодити взаємодію між своїми підрозділами і вчасно знімати померлих з усіх видів соціального забезпечення.
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11.08.2023 09:43 Відповісти
То отих всіх потім до копалень, а майно конфісковувати. Інакше наших крадіїв не перевиховати. Вони ж спецом йдуть до держструктур, щоб красти. Не всі, але більшість.
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11.08.2023 11:26 Відповісти
Сподіваюся що маючи поважні причини, вони не використовували ці кошти, і їхні родичі повернуть їх в бюджет.
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11.08.2023 06:44 Відповісти
А як померлі можуть використовувати гроші?
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11.08.2023 08:10 Відповісти
А Ви Гоголя не читали?
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11.08.2023 08:26 Відповісти
Читала, але ж не застосовувала))))
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11.08.2023 09:32 Відповісти
Верещучка! Альо!
Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади. Джерело:
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11.08.2023 08:11 Відповісти
Честная верещучка, хахаха...
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11.08.2023 02:17 Відповісти
Ну да!теперь вэрэщучка будет получать бабло а не родственники.Просто жаба задушила вэрэщучку.
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11.08.2023 07:47 Відповісти
ну так откуда же оні =з бамбаса лугандоновского
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11.08.2023 03:37 Відповісти
То есть министерства прямым текстом заявляют что в вверенных им отраслях - бардак ?
Это почти каминг-аут.
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11.08.2023 04:05 Відповісти
Выплаты от кого,если у государства давным давно денег нет?
Пусть у своих сруцьких репарации и требует.Что то я не слышал как она сруцьких животными называет.
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11.08.2023 04:33 Відповісти
а как они стали на учет???????? кто помог этим привидениям оформить документы
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11.08.2023 05:43 Відповісти
Регистрировался честно, потом умер, а деньги на карточку капают.
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11.08.2023 06:34 Відповісти
Доречі, от тут є питання. В мене, коли чоловіка у грудні не стало, то без проблем все зняли. Навіть комунальні платежі перестали нараховувати. Записала малого, він один раз з'їздив до центру і все. Причому там були вже данні, що чоловік помер - тільки з реєстрації зняли.
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11.08.2023 11:31 Відповісти
Кому як пощастить - когось без проблем знімуть з обліка / візьмуть на облік, а з на комусь буде помилка. У 2004-му (перед президентськими виборами) у нашої сусідки помер чоловік, вона його зняла з обліку. Але під час 1-го туру побачила, що його прізвище у списку виборців є, тобто хтось може за нього бюлетень взяти. Нема проблем - написала заяву, пообіцяли до 2-го туру виправити. Та у 2-му турі виявилось, що померлого чоловіка таки залишили, а вилучили її - цілком живу. Не буду тут наводити слова, які я від неї чув, коли зустрів на вході до дільниці.
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11.08.2023 13:55 Відповісти
Де подивитися список держ чиновників,щоб відмітити які для мене "померли",аби їм перестали платити.
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11.08.2023 06:14 Відповісти
"Дві роти окупантів загинуло на данному напрямку" - Череватий.

"10 тис. людей отримують виплати" - Верещук.

Бюро довідок слуг народу.
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11.08.2023 06:19 Відповісти
Українці діляться на дві групи...на тих хто зміг дорвалися до державної кормушки і на тих хто мріє дорвалися до державної кормушки. Перші крадуть скільки зможуть украсти, а другі ненавидять перших.
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11.08.2023 06:34 Відповісти
Ні.
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11.08.2023 07:44 Відповісти
А Ви себе до якої групи відносите?
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11.08.2023 08:12 Відповісти
Другі заздрять першим і мріють зайняти їхне місце.
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11.08.2023 08:51 Відповісти
Як брехала так і бреше.Де звернення в правоохоронні органи 10000?Немає?Так не ганяй вітер ротом,зельоная.Барон Мюнгаузен відпочиває.
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11.08.2023 06:39 Відповісти
Саме несправедливо, це Верещук на цій посаді.
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11.08.2023 06:48 Відповісти
Який може бути порядок там, де поставили керувати Верещук? Тільки хабарництво!
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11.08.2023 07:02 Відповісти
Про 100 тысяч зряплаты можно было и поподробней.
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11.08.2023 07:05 Відповісти
Мудрий нарід дивиться як краде влада і також хоче хоть щось взяти собі "на пам'ять".
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11.08.2023 07:13 Відповісти
Тобто зелені чиновники в своїй роботі керуються не законом, а власними поняттями чесно і справедливо?
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11.08.2023 07:23 Відповісти
Ця хвойда повинна сидіти! Років двадцять, саперка путінська...
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11.08.2023 07:33 Відповісти
начинай проверять с самых нищебродов- прокуроры депутаты военкомы
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11.08.2023 07:36 Відповісти
Митниця, судді..
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11.08.2023 08:13 Відповісти
Потвора
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11.08.2023 07:56 Відповісти
як ви думаєте скільки отримують зарплати прокурори Херсонської області, яка окупована ...ці структури ніхто не скорочував і не реформував віртуалізм процвітає
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11.08.2023 07:58 Відповісти
Також керівника АРК сидять в Києві та отримують нехілі зп. з оздоровленням та інтенсивністю.
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11.08.2023 08:19 Відповісти
Ще з компенсацією винаймання житла й транспортного засобу.
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11.08.2023 11:33 Відповісти
А як дія, цифровізація зараз в електронних базах всі дані про тебе? Тобі видали свідоцтво про смерть рідної людини, а до др. відомства ця інформація не надійшла. Бардак у зелених...
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11.08.2023 08:30 Відповісти
Якщо автоматизувати (по новомодному - цифровізувати) бардак, вийде цифровізований бардак. З чим нас і поздоровляю
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11.08.2023 09:23 Відповісти
5 років цю проблему ніхто не помічав!!!! Більше того вони фінансують сепаратистів з окупованих територій - тож самі є зрадниками, вони прибрали будь-які перевірки ще у звʼязку з COVID-19. Дура сама дала покази проти ОПи, сподіваюсь СБУ почне перевірки??
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11.08.2023 08:41 Відповісти
Виженіть цю дурепу, подругу Медведчука, яка не змогла маленьким містечком навіть керувати. Розвела бардак і ні за що не відповідає...
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11.08.2023 08:42 Відповісти
То все дуже просто вирішується. Як в Європі та США. Кожний громадянин подає декларацію про то що має і заробив за рік і на базі неї видається допомога чи ні. Єдина база даних. Все!
Нічого не потрібно вигадувати .

Просто в Уа є певні зацікавлені сили яким добре імітувати бардак: забув, не помітив, не знав, не чув. Ліпити дурня то одна з національних рис на превеликий жаль
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11.08.2023 09:05 Відповісти
"Якщо ти вкрадеш яблуко - тебе кинуть за ґрати, якщо залізницю - то оберуть до парламенту"

(Марк Твен)
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11.08.2023 09:06 Відповісти
Так я не зрозумів - це вона сама собі докладає? Ми тут до чого? Якщо вона допустила такий факап, то нехай відшкодує збитки зі своєї кишені. А краще - в тюрячку, як розкрадачку бюджетних коштів
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11.08.2023 09:20 Відповісти
тобто винні не ті що нараховують, а ті що померли?
а хто ж тоді отримує?
бачите, як заворушилось кодло крадіїв.
донори найняли детективів для з'ясовування, куди ділися благодійні гроші.
зараз будуть тикати друг на друга пальцями.
колян катлєта, так люто викрив ботоферму. а виявилось, що то свої. от засада. і тишина.
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11.08.2023 09:41 Відповісти
И десь там на Банковiй бiльше 400 !!!!
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11.08.2023 09:57 Відповісти
 
 