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Новини Війна
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Рашисти обстріляли 2 громади Миколаївщини. Пошкоджено житлові будинки

очаків

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 10 серпня, о 9:23, 9:51 та об 11:07 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Протягом дня, 10 серпня, об 11:33, 13:45, 17:03 та 17:45 ворожі обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли житлові будинки в Очакові. ФОТО

Також 10 серпня, о 17:50, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Миколаївська область (2267) обстріл (28378) Очаків (204)


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