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Росіяни обстріляли житлові будинки в Очакові. ФОТО

Увечері 10 серпня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаївщину, зокрема житлові будинки в Очакові.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вечірній обстріл м. Очаків. Знову орки поцілили по житлових будинках місцевих мешканців.На щастя, обійшлося без потерпілих.Поліцейські фіксують та документують воєнні злочини окупантів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби окупанти обстріляли Очаків та дві громади Миколаївщини, поранення дістали двоє підлітків

Росіяни обстріляли житлові будинки в Очакові 01
Росіяни обстріляли житлові будинки в Очакові 02

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Миколаївська область (2274) обстріл (28472) Очаків (204)


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Щира подяка теробороні Вознесенська, бійці якої у березні 2022 року, не питаючи дозволу у блазня-мівіноїда підірвали міст через річку Мертвовід і коктейлями молотова зупинили російські танки загарбників і тим самим врятували одеситів від мародерів та вбивць міністра нападу та руйнування сергія шойгу.

Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.
«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».
Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».
Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків.
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10.08.2023 21:43 Відповісти
Кожному зебілу клеймо на лобі!
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10.08.2023 23:13 Відповісти
Очаков? Так это ж гордость росийской славы. Епересете.
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11.08.2023 01:18 Відповісти
 
 