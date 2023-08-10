Росіяни обстріляли житлові будинки в Очакові. ФОТО

Увечері 10 серпня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаївщину, зокрема житлові будинки в Очакові.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вечірній обстріл м. Очаків. Знову орки поцілили по житлових будинках місцевих мешканців.На щастя, обійшлося без потерпілих.Поліцейські фіксують та документують воєнні злочини окупантів", - написав він.

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