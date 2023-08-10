Россияне обстреляли жилые дома в Очакове. ФОТО
Вечером 10 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаевщину, в том числе жилые дома в Очакове.
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в телеграмме, передаёт Цензор.НЕТ.
"Вечерний обстрел г. Очаков. Снова орки попали по жилым домам местных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские фиксируют и документируют военные преступления оккупантов", - написал он.
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Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.
«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».
Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».
Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків.