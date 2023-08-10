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Россияне обстреляли жилые дома в Очакове. ФОТО

Вечером 10 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаевщину, в том числе жилые дома в Очакове.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в телеграмме, передаёт Цензор.НЕТ.

"Вечерний обстрел г. Очаков. Снова орки попали по жилым домам местных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские фиксируют и документируют военные преступления оккупантов", - написал он.

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Россияне обстреляли жилые дома в Очакове 01
Россияне обстреляли жилые дома в Очакове 02

Николаевская область (2124) обстрел (27151) Очаков (88)


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Щира подяка теробороні Вознесенська, бійці якої у березні 2022 року, не питаючи дозволу у блазня-мівіноїда підірвали міст через річку Мертвовід і коктейлями молотова зупинили російські танки загарбників і тим самим врятували одеситів від мародерів та вбивць міністра нападу та руйнування сергія шойгу.

Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.
«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».
Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».
Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків.
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10.08.2023 21:43 Ответить
Кожному зебілу клеймо на лобі!
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10.08.2023 23:13 Ответить
Очаков? Так это ж гордость росийской славы. Епересете.
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11.08.2023 01:18 Ответить
 
 