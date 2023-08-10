Россияне обстреляли жилые дома в Очакове. ФОТО

Вечером 10 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаевщину, в том числе жилые дома в Очакове.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в телеграмме, передаёт Цензор.НЕТ.

"Вечерний обстрел г. Очаков. Снова орки попали по жилым домам местных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские фиксируют и документируют военные преступления оккупантов", - написал он.

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