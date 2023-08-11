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Байден: Китай - це "бомба уповільненої дії"

байден,сі

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми країни.

Про це він заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав президент США.

Байден зазначив, що "Китай у біді" і додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.

Раніше у червні Байден на іншому заході зі збору коштів назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором". Тоді Китай заявив, що ці слова - провокація.

Також читайте: Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю

Автор: 

Байден Джо (2886) Китай (4573) США (22713)


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Топ коментарі
+17
Нафіга нам ракети? В нас є асфальт.
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11.08.2023 08:59
+16
В том і діло що не посилює, утворили фінансову піраміду, закредитувались, а коли все почне сипатись, почнуть війну…
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11.08.2023 09:08
+13
И барабаны!!!
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11.08.2023 09:06
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Плескоморда бімба.
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11.08.2023 08:56 Відповісти
Как он достал... Опять не даст АТАКМС
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11.08.2023 08:57 Відповісти
Нафіга нам ракети? В нас є асфальт.
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11.08.2023 08:59 Відповісти
И барабаны!!!
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11.08.2023 09:06 Відповісти
вчора клали асфальт в 10 км від кацапсьго кордону практично під обстрілом мінометів Свеська громада . у нас героїчні дорожники .
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11.08.2023 09:07 Відповісти
У нас є ще Єрмак !
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11.08.2023 10:17 Відповісти
вистачає місцевих дермаків . голова громади керівник місцевого осередку СДПУ(О).
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11.08.2023 10:22 Відповісти
Комусь дужееее потрібні відкати.....
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11.08.2023 10:18 Відповісти
Мордору теж не хоче завдавати шкоди. А українці мають за це ''відгрібати''..
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11.08.2023 08:58 Відповісти
Українці відгрібають бо за комуністів, аферистів, та мародерів наголосували. Тож не треба на когось перекладати все що наробили до вторгнення в оборонній сфері, розмінували Чонгар, провели афери з дизелем для армії під час війни, яйця по 17, розкрали допомогу, саботаж влади по всій ланці допомоги від сердобільного Заходу до солдатів в окопах. Повно звернень військових до волонтерів про допомогу, бо до влади звертатись немає сенсу.
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11.08.2023 10:04 Відповісти
а росія - це куча лайна, безстрокоаої дії
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11.08.2023 08:58 Відповісти
А шо ліпше коли Китаи рік у рік посилює економіку і виходить на перше місце в світі
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11.08.2023 09:01 Відповісти
В том і діло що не посилює, утворили фінансову піраміду, закредитувались, а коли все почне сипатись, почнуть війну…
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11.08.2023 09:08 Відповісти
Там взаємоповʼязаний процес - у Китаї ріст, от же у США (наприклад) також, в США ріст - у Китаї також. Але у Китаю залежність більша.
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11.08.2023 09:10 Відповісти
Західнии світ як піонери -- роблять собі труднощі -- переводячи в Китаи підприємства -- потім героічно іх долають
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11.08.2023 09:21 Відповісти
почему кризис 2023 года начнется именно с Китая
По оценкам аналитиков Nomura, застройщики сдали лишь около 60% заранее проданных домов в период с 2013 по 2020 год, в то время как непогашенные ипотечные кредиты Китая за тот же период выросли на 26,3 трлн юаней ($3,9 трлн). Аналитики Citi говорят, что бойкот может увеличить безнадежные долги китайских банков на 83 миллиарда долларов и вызвать социальную нестабильность в то время, когда страна уже борется с ростом протестов по поводу ухудшения состояния небольших сельских банков. Как следствие, появились серьезные проблемы с ликвидностью и у китайских банков.
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11.08.2023 09:35 Відповісти
Москалику, іпать ти дибіл! Геть у спам! Юань не є загрозую долара, навіть твої кацапи юань брати не хочуть!
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11.08.2023 09:37 Відповісти
Світова політика дивна річ. Блінкен їде на кілька днів в Китай, веде переговори з різними чиновниками, під кінець вдається зустрітися із сі. Байден каже, що це успіх і держсекретар провів велику роботу. Через пару днів Байден називає сі диктатором, зараз продовжує їх підширювати "поганими людьми". Якщо вони такі погані нафіга ви з ними говорите, а якщо говорите, то для чого потім задрачуєте? Мені взагалі пофігу на їхню політику, головне, щоб Китай не почав мститися штатам через нашу війну. Ато зараз електроніка і снаряга, а завтра танки і арта.
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11.08.2023 09:16 Відповісти
Воно так само вистрибувало перед х**лом, зустріч запропонувало в Швейцарії (чого - питається ? про що з ним говорити ?) і це обернулос для нас повномасштабною агресією.
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11.08.2023 19:09 Відповісти
Китай - це комунiстична "бiмба"
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11.08.2023 09:16 Відповісти
Спочатку обізвав, потім сказав, що хоче відносин.
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11.08.2023 09:24 Відповісти
Воно називає субе "мудрим" і сектанти верещать про його "досвід" протирання штанів у політиці півстоліття.
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11.08.2023 19:10 Відповісти
20 років США і Європа все робили для того, щоб у путіна не було жодних проблем, але він все одно робив 'погані речі' і чим далі тим гірші
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11.08.2023 09:56 Відповісти
Ви теж в компанії обсирону західної допомоги? Що ви і влада зелених зробила для захісту держави?
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11.08.2023 10:06 Відповісти
з 'компанії' критичного мислення, а взагалі не люблю ніяких компаній, а для захисту держави, я не була проти, коли мобілізували в армію на початку війни моїх братів і чоловіка, не переховувала їх і не шукала способів уникнення цього, як багато, хто робив і робить зараз. А тепер чекаю, коли накінець-то війна закінчиться і ми, сподіваюсь, зможемо робити те, що планували до лютого 2022.
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11.08.2023 10:20 Відповісти
А більша частина населення 20 років на расію майже не молилось.Подіі 14-15 років толком нічого не змінили-55 відсотків як мінімум мріяло щоб хтось димовився з путіним-рашкой.Даже після 24.02 залишилось десь 20% хто не рахує винною рашку а тіки путіна.Що повинні були робити європейці,США?Чи ви думаєте шо Украіна пуп землі.
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11.08.2023 11:33 Відповісти
якось неприємно, коли твої союзники, які визнають, що українці воюють і вмирають за спільні цінності, спокійно роздають кацапам шенген, а ті без жодного дискомфорту раз'їжджають табунами Європою навіть зараз, коли в Україні росія вбила десятки тисяч людей, в тому числі і дітей, і продовжує це робити. Хіба італійці, хорвати, болгари і т.д. сильно би збідніли, якби не отримали трохи тих євро від туристів з кацапії хоча б зараз. Як Захід збирається донести росіянам, що їх путін є злочинцем і їх держава поводить себе неадекватно? Щоб в росії заметушились ті, хто зараз називає війну політикою, повинна бути як мінімум реальна ізоляція росіян.
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11.08.2023 14:02 Відповісти
Китай должен жить шмотки, делать игрушки, самый максимум - выпускать автомобили.
Для нищебродов.
Ядерную тему и хайтек должен быть закрыт: пусть копируют русские ламповые микрочипы.
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11.08.2023 11:08 Відповісти
а байден це маразматичний дід що ляпає не подумавши а потім вибачається.

на жаль, альтернатива байдена трамп а трамп для нас смерть, тож, байден наше всьо, многая літа байдену.
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11.08.2023 13:03 Відповісти
Дід базує,а потім прес-служба за нього вибачається.
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11.08.2023 14:41 Відповісти
странная риторика от президента сша....
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11.08.2023 17:31 Відповісти
 
 