Байден: Китай - це "бомба уповільненої дії"

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми країни.

Про це він заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав президент США.

Байден зазначив, що "Китай у біді" і додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.

Раніше у червні Байден на іншому заході зі збору коштів назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором". Тоді Китай заявив, що ці слова - провокація.

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