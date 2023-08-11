Байден: Китай - це "бомба уповільненої дії"
Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми країни.
Про це він заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав президент США.
Байден зазначив, що "Китай у біді" і додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.
Раніше у червні Байден на іншому заході зі збору коштів назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором". Тоді Китай заявив, що ці слова - провокація.
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По оценкам аналитиков Nomura, застройщики сдали лишь около 60% заранее проданных домов в период с 2013 по 2020 год, в то время как непогашенные ипотечные кредиты Китая за тот же период выросли на 26,3 трлн юаней ($3,9 трлн). Аналитики Citi говорят, что бойкот может увеличить безнадежные долги китайских банков на 83 миллиарда долларов и вызвать социальную нестабильность в то время, когда страна уже борется с ростом протестов по поводу ухудшения состояния небольших сельских банков. Как следствие, появились серьезные проблемы с ликвидностью и у китайских банков.
Для нищебродов.
Ядерную тему и хайтек должен быть закрыт: пусть копируют русские ламповые микрочипы.
на жаль, альтернатива байдена трамп а трамп для нас смерть, тож, байден наше всьо, многая літа байдену.