Байден: Китай – это "бомба замедленного действия"
Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем страны.
Об этом он заявил на политическом сборе средств в штате Юта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", - сказал президент США.
Байден отметил, что "Китай в беде" и добавил, что не хочет нанести вред Китаю и стремится к рациональным отношениям с этой страной.
Ранее в июне Байден на другом мероприятии по сбору средств назвал китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором". Тогда Китай заявил, что эти слова – провокация.
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По оценкам аналитиков Nomura, застройщики сдали лишь около 60% заранее проданных домов в период с 2013 по 2020 год, в то время как непогашенные ипотечные кредиты Китая за тот же период выросли на 26,3 трлн юаней ($3,9 трлн). Аналитики Citi говорят, что бойкот может увеличить безнадежные долги китайских банков на 83 миллиарда долларов и вызвать социальную нестабильность в то время, когда страна уже борется с ростом протестов по поводу ухудшения состояния небольших сельских банков. Как следствие, появились серьезные проблемы с ликвидностью и у китайских банков.
Для нищебродов.
Ядерную тему и хайтек должен быть закрыт: пусть копируют русские ламповые микрочипы.
на жаль, альтернатива байдена трамп а трамп для нас смерть, тож, байден наше всьо, многая літа байдену.