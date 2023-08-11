Байден: Китай – это "бомба замедленного действия"

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем страны.

Об этом он заявил на политическом сборе средств в штате Юта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", - сказал президент США.

Байден отметил, что "Китай в беде" и добавил, что не хочет нанести вред Китаю и стремится к рациональным отношениям с этой страной.

Ранее в июне Байден на другом мероприятии по сбору средств назвал китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором". Тогда Китай заявил, что эти слова – провокация.

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