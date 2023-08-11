"Вагнерівці" навчатимуть білоруських вояків біля кордонів НАТО, - британська розвідка
Армія Білорусі планує провести військові навчання поруч із кордонами Польщі та Литви. Військовиків інструктуватимуть терористи з ПВК "Вагнер".
Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що Міноборони Білорусі анонсувало навчання в районі Гродно на північному заході країни, неподалік польсько-литовського кордону. У навчаннях братиме участь 6-а окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ). Їхня мета - засвоїти уроки, які російські військові отримали в Україні.
"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" в якості інструкторів", - йдеться у повідомленні.
Британські розвідники припускають, що ці навчання - частина звичайного навчального циклу білоруських військових. Гарнізон 6 ОГМБ базується в Гродно. Імовірність того, що його можна швидко привести у бойову готовність, є низькою.
"Однак Росія майже напевно прагне позиціонувати білоруські сили як такі, що виступають проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.
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НАТО напугано до всрачки.
вчора, та ж розвідка казала що всі вагенеровці уїхали на запердольє.
думаю або їх переправлять в африку когось там чмошить або будуть розпускать.
хіба що пріґожин слізно попросить путіна повернути його на фронт щоб убивати українців.