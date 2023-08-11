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"Вагнерівці" навчатимуть білоруських вояків біля кордонів НАТО, - британська розвідка

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Армія Білорусі планує провести військові навчання поруч із кордонами Польщі та Литви. Військовиків інструктуватимуть терористи з ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Міноборони Білорусі анонсувало навчання в районі Гродно на північному заході країни, неподалік польсько-литовського кордону. У навчаннях братиме участь 6-а окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ). Їхня мета - засвоїти уроки, які російські військові отримали в Україні.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" в якості інструкторів", - йдеться у повідомленні.

Британські розвідники припускають, що ці навчання - частина звичайного навчального циклу білоруських військових. Гарнізон 6 ОГМБ базується в Гродно. Імовірність того, що його можна швидко привести у бойову готовність, є низькою.

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"Однак Росія майже напевно прагне позиціонувати білоруські сили як такі, що виступають проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

Білорусь (7927) Велика Британія (5571) розвідка (3858) ПВК Вагнер (1540)


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Научат как унитазы откручивать и выносить?
НАТО напугано до всрачки.
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11.08.2023 10:06 Відповісти
незрозуміло.
вчора, та ж розвідка казала що всі вагенеровці уїхали на запердольє.
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11.08.2023 10:10 Відповісти
Не всі...
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11.08.2023 13:05 Відповісти
Дожилися сябри,що їх тепер зеки вчать родіну защіщять.
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11.08.2023 10:11 Відповісти
Після того як білоруси побачили ЩО робили українці з кацапами на Поліссі (на шляху від кордону до Михайло-коцюбинського в березні 2022 року) - їм уже ніяка "наука" не допоможе - смердіж трупів зі згорілих танків "протверезив" ТОму зібралися й пішли додому - покинувши техніку (Чому про це мовчать наші - не відомо Чернігівщина з цього приводу "гуде") А поляки подібні українцям - стоятимуть насмерть
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11.08.2023 10:15 Відповісти
Сподіваюсь у період навчання солдати НАТО обстріляють Рашистів й скажуть що то вони самі в себе стріляли.
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11.08.2023 11:05 Відповісти
Повторюються. Те ж робили на кордоні України. Народ мудро каже: "Горбатого тільки могила випрямить".
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11.08.2023 11:40 Відповісти
вагнерівців набагато більше аніж тієї кількости що треба лукашистам в якости інструкторів.

думаю або їх переправлять в африку когось там чмошить або будуть розпускать.

хіба що пріґожин слізно попросить путіна повернути його на фронт щоб убивати українців.
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11.08.2023 12:54 Відповісти
 
 