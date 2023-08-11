"Вагнерівці" навчатимуть білоруських вояків біля кордонів НАТО, - британська розвідка

Армія Білорусі планує провести військові навчання поруч із кордонами Польщі та Литви. Військовиків інструктуватимуть терористи з ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Міноборони Білорусі анонсувало навчання в районі Гродно на північному заході країни, неподалік польсько-литовського кордону. У навчаннях братиме участь 6-а окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ). Їхня мета - засвоїти уроки, які російські військові отримали в Україні.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" в якості інструкторів", - йдеться у повідомленні.

Британські розвідники припускають, що ці навчання - частина звичайного навчального циклу білоруських військових. Гарнізон 6 ОГМБ базується в Гродно. Імовірність того, що його можна швидко привести у бойову готовність, є низькою.

Також читайте: "Вагнерівці" можуть готуватися до нового етапу повернення із Білорусі в РФ, - ISW

"Однак Росія майже напевно прагне позиціонувати білоруські сили як такі, що виступають проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.