Ворог атакував із дрона поліцейських у Бериславі, двоє поранених
У Бериславі на Херсонщині росіяни атакували поліцейських з дрона.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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Vaaleikumassalam
показати весь коментар11.08.2023 10:59 Відповісти Мені подобається 0
Лариса Немезида #551154
показати весь коментар11.08.2023 11:30 Відповісти Мені подобається 0
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