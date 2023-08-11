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Ворог атакував із дрона поліцейських у Бериславі, двоє поранених

херсонщина

У Бериславі на Херсонщині росіяни атакували поліцейських з дрона.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28378) дрони (4668) Берислав (185) Херсонська область (5731)


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ну все-- жизнь удалась
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11.08.2023 10:59 Відповісти
ЗЕбіли тепер мусорів нагородять медалями і напишуть дитячу книжку про "героїв"....
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11.08.2023 11:30 Відповісти
 
 