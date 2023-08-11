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Новини
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У Москві пролунав вибух, мер Собянін заявив про "збиття БПЛА". ВІДЕО+ФОТО

У Москві повідомляють про вибух у районі Карамишевської набережної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Повітряний простір над аеропортом Калуги та "Внуково" закрито для безпеки польотів цивільних повітряних суден", - йдеться в повідомленні.

Водночас Baza пише про вибух у районі Карамишевської набережної та публікує фото.

У Москві пролунав вибух, мер Собянін заявив про збиття БПЛА 01

Мер Москви Собянін заявив, що сили ППО нібито збили безпілотник, а внаслідок падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав.Серйозних руйнувань немає. 

Також читайте: Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад. ФОТО

Автор: 

москва (1244) росія (65073)


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Топ коментарі
+14
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11.08.2023 11:02
+10
У московській області сотні жирних цілей для наших дронів.
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11.08.2023 11:02
+9
******.
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11.08.2023 11:01
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11.08.2023 11:01 Відповісти
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11.08.2023 11:08 Відповісти
У московській області сотні жирних цілей для наших дронів.
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11.08.2023 11:02 Відповісти
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11.08.2023 11:02 Відповісти
тем более если денег нет
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11.08.2023 11:08 Відповісти
Смерть кацапам!
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11.08.2023 11:03 Відповісти
плохим - плохая
хорошим - хорошая
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11.08.2023 11:06 Відповісти
Хорошіє пусть потім відробляють за втрачене нами. Або йдуть за плохімі.
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11.08.2023 11:08 Відповісти
краще грошами візьмемо
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11.08.2023 11:12 Відповісти
Та то мабуть чєйта лапатний ісконна скрєпний пєрдак вибухнув...
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11.08.2023 11:04 Відповісти
Треба оголосити аеропорти Москви і Пітера зоною бойових дій. Офіційно.
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11.08.2023 11:07 Відповісти
Санкції!

Саме такими вони повинні бути.
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11.08.2023 11:09 Відповісти
"И одна пуля (дрон) многое меняет в голове. Даже если попадает в задницу" (Аль Капоне)
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11.08.2023 11:10 Відповісти
То в аэропорту "в доме деда" теперь у внука
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11.08.2023 11:10 Відповісти
це добрє
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11.08.2023 11:10 Відповісти
...."маловато будет, маловато".... хоча й гарна справа.
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11.08.2023 11:11 Відповісти
Думаю,що скоро кацапи завалять свій цивільний літак,щоб звинувачувати Україну.
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11.08.2023 11:12 Відповісти
І шо? Всім пох.
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11.08.2023 11:13 Відповісти
голандський же завалили.
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11.08.2023 11:19 Відповісти
Нехай валять. Борт N1. Головне всіх клонів на ньому зібрати.
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11.08.2023 11:22 Відповісти
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11.08.2023 13:41 Відповісти
Новых наштампуют, им не привыкать, так как исходного экземпляра
с большой степенью вероятности уже давно нет в живых ...

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11.08.2023 13:48 Відповісти
Та там непочатый край работы - гляньте на фото.
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11.08.2023 11:13 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Центр пожежі в районі н\п Одінцово (Московська обл. РФ) об'явлена як "промислова зона" насправді є структурною частиною об'єкту «Закрытый военный городок № 22/1» (rus.) в\ч 95501 (5-а комендатура забезпечення РВСП).
Встановлена номенклатура зберігання складу. 2Г** обладнання для заправки ракет (заправне обладнання ракетних комплексів) 5А** автопілоти ракет 5І** агрегати електроживлення 8Г** заправне обладнання ракет
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11.08.2023 11:20 Відповісти
Зер гут !
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11.08.2023 11:25 Відповісти
На початку 2000х я жив у мацкві, так ось в той час люди боялися брати в руки безхазяйні речі на вулиці. Чеченці мінували телефони, сумки, плеєри і так далі. Боялися людних місць. Вибухали мак дональдси, метро, просто дев'ятиповерхівки. Так ось було б чудово якщо б ці часи повернулися
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11.08.2023 11:26 Відповісти
чеченці вас почули. Не було ?, значить буде !
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11.08.2023 13:10 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Домодедово и Внуково пришлось закрыть на пару часов из-за неизвестных беспилотников. Происходит ровно то, о чем я писал ранее - сообразив, что атаки на высотки Москва-сити или здания Минобороны ничего не дают, украинцы перешли к беспокоящим действиям в главном транспортном хабе Орды. Вчера закрыли, сегодня отложили, завтра задержали. А вариантов нет - Москва, как была, так и остается, крупнейшим транспортным узлом страны и изменить это никак невозможно. Быстро аэропорты не построишь, траффик куда-нибудь в Питер или Мурманск не перенаправишь. Ущерб от таких «задержек» огромный, альтернативы нет.

В свое время коллеги из Дальневосточного бюро параллельного канала летали на Чукотку из Владивостока таким маршрутом: Владивосток-Москва-Анадырь и в обратном порядке. Так что нет смысла бомбить Воронеж, они с этим и сами отлично справляются. Столица - вот главная цель.
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11.08.2023 11:29 Відповісти
А витримають чи ні усі будинки мацкви розміщення на даху с-400?
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11.08.2023 11:30 Відповісти
не хочу бути скептиком, але хочу вражаючих "хлопків"... хлопушки для нового року..
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11.08.2023 11:47 Відповісти
Как в Загорске?
https://defence-line.org/2023/08/o-gribax-i-kinzhalax/ "...По официальной версии, на местном оптико-механическом заводе, произошло нарушение техники безопасности, ввиду злонамеренного курения одного из сотрудников и в результате, воспламенилась оптика, после чего - взорвалась механика..."
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11.08.2023 14:35 Відповісти
кацапи не читають попередження на пачках з цигарками... і мають результат.
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11.08.2023 14:39 Відповісти
Щось часто стали збивати над москвою, не на підльоті.
Запускають з підмосков'я, або ППО не вистачає на увесь периметр, і немає прикордонної ППО?
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11.08.2023 11:53 Відповісти
про що Ви ? Яке прикордоння ? Яке ППО ? На кордоні стоять 82 мм міномети, з яких вони пуляють по покинутих селах після чергової ПОПОЙКИ. А Іскандери навіть мацкву покрити не можуть. Тим більш Ізраїль довів, що у них є дефект - вони нічого не бачать з вини кривини Землі. Чого тільки висотки не валяться із-за цієї кривини невідомо. Але, вони створюють кривину для Іскандера. Непогану кривину
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11.08.2023 13:08 Відповісти
Думаю, все не так погано для русні, як ви пишете. Більшу частину наших БПЛА вони все ж збивають. І була новина, що під масквой вирубають заповітний ліс для розміщення комплексів С-400.
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11.08.2023 13:10 Відповісти
Буданов, шо там по Криму, де бавовна, бандерадрони де
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11.08.2023 11:56 Відповісти
Тримайтеся , кацапські потвори , все йде по плану 😠
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11.08.2023 12:04 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Вся Москва і її ППО з цікавістю спостерігало за українським БПЛА , який спокійно летів кудись по своїм справам. Врешті решт він атакував територію "ВНИИНМАШ" в районі Карамишевськой набережної.
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11.08.2023 12:24 Відповісти
Собянин в останню хвилину ... затримав безпілотники. Голими руками. Ну, просто мачо. В порівнянні з дідуганом ******.
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11.08.2023 12:55 Відповісти
 
 