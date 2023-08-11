У Москві пролунав вибух, мер Собянін заявив про "збиття БПЛА". ВІДЕО+ФОТО

У Москві повідомляють про вибух у районі Карамишевської набережної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Повітряний простір над аеропортом Калуги та "Внуково" закрито для безпеки польотів цивільних повітряних суден", - йдеться в повідомленні.

Водночас Baza пише про вибух у районі Карамишевської набережної та публікує фото.

Мер Москви Собянін заявив, що сили ППО нібито збили безпілотник, а внаслідок падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав.Серйозних руйнувань немає.

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