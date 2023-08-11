У Москві пролунав вибух, мер Собянін заявив про "збиття БПЛА". ВІДЕО+ФОТО
У Москві повідомляють про вибух у районі Карамишевської набережної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Повітряний простір над аеропортом Калуги та "Внуково" закрито для безпеки польотів цивільних повітряних суден", - йдеться в повідомленні.
Водночас Baza пише про вибух у районі Карамишевської набережної та публікує фото.
Мер Москви Собянін заявив, що сили ППО нібито збили безпілотник, а внаслідок падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав.Серйозних руйнувань немає.
Топ коментарі
+14 Филипп Филиппович Преображенск
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+10 Николай #549736
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+9 Сергей Андрейчев #572437
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хорошим - хорошая
Саме такими вони повинні бути.
с большой степенью вероятности уже давно нет в живых ...
@tZEinform
Центр пожежі в районі н\п Одінцово (Московська обл. РФ) об'явлена як "промислова зона" насправді є структурною частиною об'єкту «Закрытый военный городок № 22/1» (rus.) в\ч 95501 (5-а комендатура забезпечення РВСП).
Встановлена номенклатура зберігання складу. 2Г** обладнання для заправки ракет (заправне обладнання ракетних комплексів) 5А** автопілоти ракет 5І** агрегати електроживлення 8Г** заправне обладнання ракет
Домодедово и Внуково пришлось закрыть на пару часов из-за неизвестных беспилотников. Происходит ровно то, о чем я писал ранее - сообразив, что атаки на высотки Москва-сити или здания Минобороны ничего не дают, украинцы перешли к беспокоящим действиям в главном транспортном хабе Орды. Вчера закрыли, сегодня отложили, завтра задержали. А вариантов нет - Москва, как была, так и остается, крупнейшим транспортным узлом страны и изменить это никак невозможно. Быстро аэропорты не построишь, траффик куда-нибудь в Питер или Мурманск не перенаправишь. Ущерб от таких «задержек» огромный, альтернативы нет.
В свое время коллеги из Дальневосточного бюро параллельного канала летали на Чукотку из Владивостока таким маршрутом: Владивосток-Москва-Анадырь и в обратном порядке. Так что нет смысла бомбить Воронеж, они с этим и сами отлично справляются. Столица - вот главная цель.
https://defence-line.org/2023/08/o-gribax-i-kinzhalax/ "...По официальной версии, на местном оптико-механическом заводе, произошло нарушение техники безопасности, ввиду злонамеренного курения одного из сотрудников и в результате, воспламенилась оптика, после чего - взорвалась механика..."
Запускають з підмосков'я, або ППО не вистачає на увесь периметр, і немає прикордонної ППО?
@tZEinform
Вся Москва і її ППО з цікавістю спостерігало за українським БПЛА , який спокійно летів кудись по своїм справам. Врешті решт він атакував територію "ВНИИНМАШ" в районі Карамишевськой набережної.