УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10982 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
489 8

Союзники не послаблюють підтримку України, уряди на правильному шляху, - Кулеба

дмитро,кулеба

Наразі ознак зниження підтримки України з боку західних союзників немає.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що деякі "голоси" на Заході сумніваються в логіці підтримки України. Проте Кулеба не бачить ознак зниження підтримки з боку урядів союзників.

"Для нас головне - тримати уряди на правильному шляху - і вони поки що на цьому шляху", - сказав міністр.

Також глава МЗС висловив оптимізм щодо того, що Україна врешті-решт зможе отримати ракети великої дальності від США та Німеччини, що дозволить ЗСУ завдати глибших ударів у тилу Росії.

"Вони зараз роблять власні розрахунки та аналіз. І ці варіанти... Я думаю, вони будуть розблоковані. Але це потребує більше часу", - додав він.

Також читайте: Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом"

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не оскудіє рука дающого
показати весь коментар
11.08.2023 12:59 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 13:03 Відповісти
Перефразую.
"Не можна просто так взяти і припинити дарунки дарувати".
показати весь коментар
11.08.2023 13:46 Відповісти
Ну если ты пообещал.
Резников обещал самолёты.
Зе.обещал обучение на самолётах.
Так и выполняйте.
показати весь коментар
11.08.2023 13:16 Відповісти
Самое время активно проводить реформы! Пока есть зарубежная помощ. Потому что автра ее может не быть....
показати весь коментар
11.08.2023 13:51 Відповісти
ПРИ КУЛЕБІ : ГЕНПрокурошу котра заводила справу на президенте США, призначено послом у Швейцарію, де вона вже візначилася-рятувала бабло російськоо олігарха, ПРИЗНАЧЕНО ПОСЛОМ ТАРАНА, міністіра саботажу МІНІСТРА МО котрий саботував укріплення армії та підготовку до війни, Призначено сексослицю послицею у одну з найпррблемніших країн в ЄС для України, 2020 рік батько Кулеби працював послом у Вірменії (порушення закону про конфлікт інтересів), при мовчазному Кулебі - ганебна історія з Пристайко після ганебного висра Зеленського у твітері ,після ганебної історії з НАЙКРАЩИМИ ДРУЗЯМИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ - ДАЛІ БУДЕ? ДУМАЮ ТАК - ВІН ПОШЛЕ РЕЗНІКОВА навіть після останнього розслідування по мародерству з літньою- зимомвю флормою для ЗСУ - розслідуванні на ДТ
показати весь коментар
11.08.2023 14:10 Відповісти
Й НАЙГОЛОНІШЕ - ПРИ МІНІСТРІ КУЛЕБІ ДИПЛОМАТІЄЮ УКРАЇНИ ОПІКУЄТЬСЯ СЕКРЕТАРКА ОПУ, КОТРА ВІРНО СЛУЖИЛА ЯНУКОВИЧУ ТРИ СКЛИКАННЯ ВР, а сам кулеба так часто з"являється в інформпросторі як персекретар Зеленського , щоб Україна не забула шо такий слуга у ЗЕлених є
показати весь коментар
11.08.2023 14:17 Відповісти
 
 