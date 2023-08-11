Союзники не послаблюють підтримку України, уряди на правильному шляху, - Кулеба
Наразі ознак зниження підтримки України з боку західних союзників немає.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що деякі "голоси" на Заході сумніваються в логіці підтримки України. Проте Кулеба не бачить ознак зниження підтримки з боку урядів союзників.
"Для нас головне - тримати уряди на правильному шляху - і вони поки що на цьому шляху", - сказав міністр.
Також глава МЗС висловив оптимізм щодо того, що Україна врешті-решт зможе отримати ракети великої дальності від США та Німеччини, що дозволить ЗСУ завдати глибших ударів у тилу Росії.
"Вони зараз роблять власні розрахунки та аналіз. І ці варіанти... Я думаю, вони будуть розблоковані. Але це потребує більше часу", - додав він.
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