Офлайн-навчання на Харківщині відбуватиметься в укриттях

На Харківщині офлайн-навчання організують безпосередньо в укриттях. Нині в області є 650 вцілілих навчальних закладів, укриття мають 115 із них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми вчора проговорювали з профільним міністерством, як за таких умов ми організовуватимемо безпечний освітній простір для наших учнів, для нашого персоналу. Однак це доволі важко, тому було ухвалено рішення, що в нас залишається онлайн-освіта. І офлайн можливий лише за наявності захисних споруд у тих чи інших навчальних закладах. І якщо навчальний заклад ухвалює таке рішення, то безпосередньо навчання там буде проводитися в тих захисних спорудах, оскільки спустити людей досить мало часу, і ми просто фізично зробити цього не можемо", – сказав він.

За даними Синєгубова, нині в області є 650 вцілілих навчальних закладів. Укриття є в 115 із них, проте вони не повністю готові до використання. Процес підготовки закладів до 1 вересня триває.

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