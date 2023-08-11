У Куп’янському районі Харківщини триває примусова евакуація дітей, - Синєгубов

Триває обов’язкова евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів, що постійно обстрілюються ворогом. У м. Куп’янськ оголошено примусову евакуацію дітей у більш безпечні місця, там залишилося 523 дитини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Куп'янською районною адміністрацією було оголошено про примусову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично вже знаходяться на лінії фронту. Тому що люди попри щоденні обстріли не мають бажання виїжджати з різних причин", - сказав Синєгубов.

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Евакуація проходить планово та організовано і має на меті убезпечити цивільних від обстрілів. За перші 2 дні в безпечні місця вивезено 33 людини.

"Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів, в тому числі з м. Куп'янськ. Там, за нашими даними, залишилося 523 дитини. Усі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та тимчасове житло. Зарезервовані місця для проживання в Харкові та за межами Харківської області", - заявив глава ОВА.

Синєгубов додав, що наразі у місті проживає близько 523 дітей.

В умовах постійних обстрілів спільно з Міносвіти ухвалили рішення, що наступного навчального року навчання офлайн зможе відбуватися тільки безпосередньо в укриттях закладів освіти, які ухвалили рішення про проведення очного навчання. Укриття обов'язково мають відповідати усім вимогам безпеки, додав Синєгубов.

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Нагадаємо, 10 серпня через постійні обстріли та з огляду на безпекову ситуацію на території Куп’янського району Харківської області розпочалась обов'язкова примусова евакуація населення у більш безпечні місця.