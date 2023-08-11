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В Купянском районе Харьковщины продолжается принудительная эвакуация детей, - Синегубов

дети,эвакуация

Продолжается обязательная эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов, постоянно обстреливаемых врагом. В г. Купянск объявлена принудительная эвакуация детей в более безопасные места, там осталось 523 ребенка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Купянская районная администрация объявила о принудительной эвакуации гражданского населения из тех населенных пунктов, которые фактически уже находятся на линии фронта. Потому что люди, несмотря на ежедневные обстрелы, не хотят выезжать по разным причинам", - сказал Синегубов.

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"Эвакуация проходит планово и организованно и имеет целью обезопасить гражданских от обстрелов. За первые 2 дня в безопасные места вывезено 33 человека.

Рассматриваем вопрос принудительной эвакуации детей из опасных районов, в том числе из г. Купянска. Там, по нашим данным, осталось 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье. Зарезервированы места проживания в Харькове и за пределами Харьковской области", - заявил глава ОВА.

Синегубов добавил, что в настоящее время в городе проживает около 523 детей.

В условиях постоянных обстрелов, совместно с Минобразования, принято решение, что в следующем учебном году обучение офлайн сможет происходить только непосредственно в укрытиях учебных заведений, которые приняли решение о проведении очного обучения. Укрытия обязательно должны отвечать всем требованиям безопасности, добавил Синегубов.

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Напомним, 10 августа из-за постоянных обстрелов и учитывая ситуацию с безопасностью на территории Купянского района Харьковской области началась обязательная принудительная эвакуация населения в более безопасные места. 

Автор: 

дети (6489) Харьковщина (5577) эвакуация (2071) Синегубов Олег (559) Купянск (624)


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Земразота,якій звільнення Харківщини було як кістка в горлі,тепер складуть все назад. Як босс ***** велів,за два мілліарди в омані.
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11.08.2023 12:43 Ответить
"Примусова"?((Як це?Невже є батьки,котрі б ризикували життям власних дітей ?((Або я чогось не розумію.
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11.08.2023 13:04 Ответить
Є.
У Бахмуті, вже коли його майже знищили, ще були ждуни з дітьми.
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11.08.2023 13:19 Ответить
Ви не повірите. Вата вона така
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11.08.2023 13:26 Ответить
Якби раніше на усіх територіях так робили, то не було б путлєру з кого організовувати путлєюґенд. А так маємо сотні тисяч своїх діток у московських тенетах.
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11.08.2023 13:17 Ответить
 
 