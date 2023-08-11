Литва посилила кордон з Білоруссю

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шімоніте повідомила, що кордон із Білоруссю посилили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава литовського уряду не розповіла подробиць, заявивши, що "деталізувати, закидати цифрами або чимось іншим, як це іноді роблять колеги з польського уряду, не вважає за потрібне".

За її словами, "зараз внесено пропозицію, і уряд обговорить це найближчим часом, закрити ті пункти пропуску, через які слідують тільки люди, громадяни, а не вантажі, і порожні машини, знову ж таки не вантажі".

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"Що стосується повідомлення з приводу вантажоперевезень, то я не кажу, що на цьому рішення закінчуються, але я думаю, що якщо ситуація буде відслідковуватися, то згодом таких рішень може бути більше, але, тим не менш, ці рішення повинні бути узгоджені з сусідніми країнами. Тому що, коли одна країна ухвалює такі рішення, інші країни одразу страждають від наслідків", – уточнила Шимоніте.

Оскільки більшість транспортних засобів, що перетинають кордон із Білоруссю, зареєстровані в країнах ЄС, зазначила вона, "це означає, що ми повинні розуміти, що це ускладнення для деякої частини логістики ЄС".

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