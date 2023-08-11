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Новини
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Україна розірвала з Росією угоду про координацію залізничного транспорту

вагон,залізниця

Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною й урядом РФ про координацію діяльності залізничного транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України й Російської Федерації.

У тексті розірваної угоди йшлося, що її було укладено зважаючи на доцільність збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі між країнами та "визнаючи надзвичайну важливість перевезень пасажирів і вантажів як між Україною і Російською Федерацією, так і в треті країни".

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Сторони, зокрема, зобов'язувалися зберігати технологічні зв'язки між залізницями, координувати тарифну політику, сприяти в забезпеченні поставок техніки, обладнання, запасних частин і матеріальних ресурсів для потреб залізничного транспорту, співпрацювати в галузі навчання співробітників тощо.

Автор: 

залізниця (1505) Кабмін (14082) угода (642) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+8
Не прошло и 3 года. Хотя стоп, уже 9 лет прошло
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11.08.2023 16:19
+6
Давно вже треба не те що розірвати угоду, а порізати залізничні рейки від кожного міста до кородону з росією, стоворити з них протитанкові їжаки і обнести ними весь кородон. Скільки б це врятувало життів
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11.08.2023 16:20
+6
На Волині до бульбашівського кордону рейки розібрали вже давно. Принаймі одну гілку бачив розібрану
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11.08.2023 16:30
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🤣
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11.08.2023 16:14 Відповісти
Оперативненько!
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11.08.2023 16:15 Відповісти
Жорсткий ультиматум!
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11.08.2023 16:16 Відповісти
Вчасно...
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11.08.2023 16:18 Відповісти
Не прошло и 3 года. Хотя стоп, уже 9 лет прошло
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11.08.2023 16:19 Відповісти
Давно вже треба не те що розірвати угоду, а порізати залізничні рейки від кожного міста до кородону з росією, стоворити з них протитанкові їжаки і обнести ними весь кородон. Скільки б це врятувало життів
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11.08.2023 16:20 Відповісти
На Волині до бульбашівського кордону рейки розібрали вже давно. Принаймі одну гілку бачив розібрану
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11.08.2023 16:30 Відповісти
І ще й не вечір!
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11.08.2023 16:21 Відповісти
Півтора року війни...суки кінчені..
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11.08.2023 16:26 Відповісти
Дев'ятий рік Аркадій, ДЕВ'ЯТИЙ !!!,, чи так,не дуже зручно зелених чморити??,,,----ілі ето другоє??(,
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11.08.2023 18:29 Відповісти
10 лет что-то разрывают и разрывают. Нельзя все сразу? Хитрожопостью так и воняет.
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11.08.2023 16:52 Відповісти
Нуніфігасє!

А якщо серьйозно, то після війни, потрібно буде потихеньку, починаючи від кордонів з мордором, змінювати ширину колії на европейський стандарт, щоб вони не могли, наступного разу (якщо надумають) так швидко налагоджувати логістику військової техніки та ***********.
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11.08.2023 16:53 Відповісти
Всі залізничні колії на кордоні з рашистською пітьмою і її сателітом потрібно розібрати на глибину до 30 км, а всю залізничну інфраструктуру демонтувати і зруйнувати.
До звільнення всіх українських земель від російських загарбників першим ділом це стосується напрямків Заболоття-брест, Удрицьк-лунинець, Овруч-калинковичі, Горностаївка-терюха, Хоробичі-терехівка, Новгород-Сіверський-климово, Воронізька-суземка, Ворожба-глушково, Баси-готня, Одноробівка-устміжськ, Харків-бєлгород, Вовчанськ-нежеголь, Тополі-уразово.
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11.08.2023 17:30 Відповісти
Стіна, рів, міни і крокодили.
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11.08.2023 17:47 Відповісти
Обалдіти!... Нарешті!...
Скільки ж у нас ще є нерозірваних угод?
Ідіоти, хоча б не публікуйте таку ... на 18-му місяці війни - з вас люди сміються...
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11.08.2023 18:24 Відповісти
Під "війною" я мав на увазі повномасштабне вторгнення. Вибачте за неточність - війна триває вже понад 9 років.
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11.08.2023 18:28 Відповісти
Як це своєчасно. Браво, дебіли!!!
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11.08.2023 18:49 Відповісти
 
 