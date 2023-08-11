Україна розірвала з Росією угоду про координацію залізничного транспорту
Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною й урядом РФ про координацію діяльності залізничного транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України й Російської Федерації.
У тексті розірваної угоди йшлося, що її було укладено зважаючи на доцільність збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі між країнами та "визнаючи надзвичайну важливість перевезень пасажирів і вантажів як між Україною і Російською Федерацією, так і в треті країни".
Сторони, зокрема, зобов'язувалися зберігати технологічні зв'язки між залізницями, координувати тарифну політику, сприяти в забезпеченні поставок техніки, обладнання, запасних частин і матеріальних ресурсів для потреб залізничного транспорту, співпрацювати в галузі навчання співробітників тощо.
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А якщо серьйозно, то після війни, потрібно буде потихеньку, починаючи від кордонів з мордором, змінювати ширину колії на европейський стандарт, щоб вони не могли, наступного разу (якщо надумають) так швидко налагоджувати логістику військової техніки та ***********.
До звільнення всіх українських земель від російських загарбників першим ділом це стосується напрямків Заболоття-брест, Удрицьк-лунинець, Овруч-калинковичі, Горностаївка-терюха, Хоробичі-терехівка, Новгород-Сіверський-климово, Воронізька-суземка, Ворожба-глушково, Баси-готня, Одноробівка-устміжськ, Харків-бєлгород, Вовчанськ-нежеголь, Тополі-уразово.
Скільки ж у нас ще є нерозірваних угод?
Ідіоти, хоча б не публікуйте таку ... на 18-му місяці війни - з вас люди сміються...