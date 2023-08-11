Україна розірвала з Росією угоду про координацію залізничного транспорту

Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною й урядом РФ про координацію діяльності залізничного транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України й Російської Федерації.

У тексті розірваної угоди йшлося, що її було укладено зважаючи на доцільність збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі між країнами та "визнаючи надзвичайну важливість перевезень пасажирів і вантажів як між Україною і Російською Федерацією, так і в треті країни".

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Сторони, зокрема, зобов'язувалися зберігати технологічні зв'язки між залізницями, координувати тарифну політику, сприяти в забезпеченні поставок техніки, обладнання, запасних частин і матеріальних ресурсів для потреб залізничного транспорту, співпрацювати в галузі навчання співробітників тощо.