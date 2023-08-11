Уже три державні заводи в Україні почали виробництво FPV-дронів, - Мінстратегпром

Станом на сьогодні три вітчизняні підприємства почали виробництво FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, про це під час виступу на конференції iForum сьогодні, 10 серпня, розповів радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.

"У загальній концепції розвитку українського ОПК, про яку говорив міністр Камишін, ми маємо керуватися економічним націоналізмом. Українського виробника - вперед", - підкреслив Олійник.

Радник міністра також розповів, що вже три вітчизняні підприємства почали виробництво FPV-дронів, однак розголошувати деталі відмовився з міркувань безпеки.

"Зараз там навчають персонал та працюють над налагодженням закупівлі комплектуючих. Не можу розкривати деталей з міркувань безпеки", - зазначив він.

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Крім цього, Ярослав Олійник наголосив, що Мінстратегпром працює для масштабування та розвитку ринку українських БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників, локалізують виробництво комплектуючих в Україні та співпрацюють з міжнародними інвесторами, фондами та виробниками.