Уже три державні заводи в Україні почали виробництво FPV-дронів, - Мінстратегпром
Станом на сьогодні три вітчизняні підприємства почали виробництво FPV-дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, про це під час виступу на конференції iForum сьогодні, 10 серпня, розповів радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.
"У загальній концепції розвитку українського ОПК, про яку говорив міністр Камишін, ми маємо керуватися економічним націоналізмом. Українського виробника - вперед", - підкреслив Олійник.
Радник міністра також розповів, що вже три вітчизняні підприємства почали виробництво FPV-дронів, однак розголошувати деталі відмовився з міркувань безпеки.
"Зараз там навчають персонал та працюють над налагодженням закупівлі комплектуючих. Не можу розкривати деталей з міркувань безпеки", - зазначив він.
Крім цього, Ярослав Олійник наголосив, що Мінстратегпром працює для масштабування та розвитку ринку українських БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників, локалізують виробництво комплектуючих в Україні та співпрацюють з міжнародними інвесторами, фондами та виробниками.
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Что везёшь? -Патроны!!!
є субкультура операторів фпв-дронів, молодь там посідає чільне місце саме завдяки швидкости реакції. отже, це реалії життя а не я вигадав.
найкращий вояк збільшує шанс перемоги. одинадцятикласник з відмінною реакцією - це найкращий вояк для фпв-дрона.
про поранених військовослужбовців нічого не скажу, я не розумію яка у них реакція а тому промовчу. велику кількість промахів дронів цілком здоровими операторами саме через погану реакцію бачать всі. більше промахів - більше грошей треба на фронт. краща реакція(школяр)-менше промахів-економія грошей, на щось инше гроші залишаться.
ініціятива добровільна. якщо школяр не цікавиться дронами а цікавиться вирізанням макраме то його ніхто не примусить.
Я пять успешных и три голимых.
А ты лично ?
А дроны - это не крылатые или баллистические ракеты, и их вполне можно поставить на поток..
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