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Новини
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Уже три державні заводи в Україні почали виробництво FPV-дронів, - Мінстратегпром

україна,fpv-дрон

Станом на сьогодні три вітчизняні підприємства почали виробництво FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, про це під час виступу на конференції iForum сьогодні, 10 серпня, розповів радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.

 "У загальній концепції розвитку українського ОПК, про яку говорив міністр Камишін, ми маємо керуватися економічним націоналізмом. Українського виробника - вперед", - підкреслив Олійник.

Радник міністра також розповів, що вже три вітчизняні підприємства почали виробництво FPV-дронів, однак розголошувати деталі відмовився з міркувань безпеки.

"Зараз там навчають персонал та працюють над налагодженням закупівлі комплектуючих. Не можу розкривати деталей з міркувань безпеки", - зазначив він.

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Крім цього, Ярослав Олійник наголосив, що Мінстратегпром працює для масштабування та розвитку ринку українських БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників, локалізують виробництво комплектуючих в Україні та співпрацюють з міжнародними інвесторами, фондами та виробниками.

Автор: 

безпілотник (4138) виробництво (1626) дрони (4668) Мінстратегпром (132)


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Топ коментарі
+25
Координати забули оголосити! Хоча дЄрмак і так вже знає, бо без його відома ніхто й повітря не зіпсує.
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11.08.2023 16:31
+17
У нас багато хто заколисаний телемарафєтом, влада готується прібарахліться і с'*******, как кріси.
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11.08.2023 16:35
+15
Всі державні заводи мають випускати військову продукцію. Без винятку. Всі наукові (технічні) інститути мають розробляти зброю і шукати нові засоби більш інтенсивного знищення кацапні. Саме це зараз відбувається в **********. Ми маємо робити те ж саме. Інакше програємо війну.
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11.08.2023 16:34
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Координати забули оголосити! Хоча дЄрмак і так вже знає, бо без його відома ніхто й повітря не зіпсує.
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11.08.2023 16:31 Відповісти
випередив
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11.08.2023 16:33 Відповісти
Це як Ігнат все сьогодні розляпав.
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11.08.2023 17:16 Відповісти
-Куда едешь? -Воейная тайна!
Что везёшь? -Патроны!!!
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13.08.2023 04:34 Відповісти
Не переживай! Бутусов, як тільки дізнається - одразу опублікує
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17.08.2023 18:45 Відповісти
Всі державні заводи мають випускати військову продукцію. Без винятку. Всі наукові (технічні) інститути мають розробляти зброю і шукати нові засоби більш інтенсивного знищення кацапні. Саме це зараз відбувається в **********. Ми маємо робити те ж саме. Інакше програємо війну.
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11.08.2023 16:34 Відповісти
У нас багато хто заколисаний телемарафєтом, влада готується прібарахліться і с'*******, как кріси.
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11.08.2023 16:35 Відповісти
Вони вже давно готові і "на чумаданах". Лижі в кутку, парашути в ранцях, родичі вже за кордоном облаштувались... мама Ріма ждьот сина домой под нєбом Ізраіля сінім...
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11.08.2023 16:43 Відповісти
пардон, миші!
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11.08.2023 16:46 Відповісти
Тоді вже "щурі"!
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11.08.2023 16:51 Відповісти
та то я згадав голохвастова. не нашого *********. з класики.
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11.08.2023 17:03 Відповісти
Так би все і було при Порошенку. А при зезрадниках тільки тотальне розграбування в небачених розмірах всього підряд, навіть суки аптечки американські для військових стирили.
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11.08.2023 16:54 Відповісти
а чого тіко технічні? а якже біозброя? каци її бояться більш за ядрьону бімбу
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11.08.2023 17:09 Відповісти
Не має сенсу. Ефект від "самоупійства" алкоголем та нарко-сурогатами в ********** нас повністю влаштовує.
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11.08.2023 17:29 Відповісти
Це ж його хтось влаштував...
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11.08.2023 17:56 Відповісти
За кордоном є така річ як "рекомендація". Її вкладають в конверт і запечатують. Але суть в тому що той хто рекомендує несе повну матеріальну і репутаційну відповідальність за свою рекомендацію. Наприклад, щоб розпочати лікарську практику потрібно вступити до профспілки лікарів. Ті люди які таку рекомендацію дадуть, а після рекомендований принесе непоправну шкоду пацієнтам, також втратять лікарські ліцензії. Тому до рекомендацій ставляться дуже відповідально і просто так по принципу кум, сват, брат, "хороший хлопець" там не буває. У нас на жаль кого б не рекомендували за рекомендацію ніякої відповідальності не передбачено...
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12.08.2023 00:20 Відповісти
Не факт. Він спершу з'ясує які чайові йому світять, а вже потім буде приймати рішення в залежності від їх розміру...
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12.08.2023 00:24 Відповісти
инколи і мавпувати ворога не завадить - ворог вчить школярів старших кляс а школяр має найшвидшу реакцію якщо мова про фпв а не про крило чи мультиротор.
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11.08.2023 16:34 Відповісти
Думаю, це занадто. Все ж не гра. Нащо нам молоде покоління, навчене вбивати наче у комп'ютерній грі? Є ініціатива "Літай!" для поранених військовослужбовців, якраз з керування FPV.
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11.08.2023 16:37 Відповісти
ми 30 років виховували покоління не навчене вбивати. як нам це допомогло формувати бригади контрнаступу?

є субкультура операторів фпв-дронів, молодь там посідає чільне місце саме завдяки швидкости реакції. отже, це реалії життя а не я вигадав.

найкращий вояк збільшує шанс перемоги. одинадцятикласник з відмінною реакцією - це найкращий вояк для фпв-дрона.

про поранених військовослужбовців нічого не скажу, я не розумію яка у них реакція а тому промовчу. велику кількість промахів дронів цілком здоровими операторами саме через погану реакцію бачать всі. більше промахів - більше грошей треба на фронт. краща реакція(школяр)-менше промахів-економія грошей, на щось инше гроші залишаться.

ініціятива добровільна. якщо школяр не цікавиться дронами а цікавиться вирізанням макраме то його ніхто не примусить.
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11.08.2023 16:57 Відповісти
Сперечатись не буду, все одно ми тут нічого не вирішуємо.
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11.08.2023 17:00 Відповісти
от тут ви повністю праві.
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11.08.2023 17:06 Відповісти
Надо бы начать производство FPV-дронов грузоподъемностью до 100 кг и дальностью полета до 800 км, и чтобы эти заводы выпускали их по несколько сот дронов в день, чтобы их хватило на все военные- и энергетические объекты восточного соседа..
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11.08.2023 16:39 Відповісти
и 150 тысяч штук лазерных бластеров в день !!!
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11.08.2023 16:54 Відповісти
Несколько заводов вполне могли бы вместе выпускать сотню дронов в день/ минимум, это не военные самолеты, истребители. А ваши лазерные бластеры лучше засуньте себе в задницу..
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11.08.2023 17:32 Відповісти
Лично ты сколько производств создал за свою жизнь ?

Я пять успешных и три голимых.

А ты лично ?
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11.08.2023 18:28 Відповісти
И я, несколько. И сертифицировал их по необходимым системам качества.
А дроны - это не крылатые или баллистические ракеты, и их вполне можно поставить на поток..
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11.08.2023 19:03 Відповісти
У ФАУ-2 не было системы FPV, они летели вслепую, куда попадали туда и попадали..
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11.08.2023 17:35 Відповісти
Может и были, один на тысячу, а так немцы обстреливали Англию, в-основном, неуправляемыми ракетами, поэтому те можно вообще не считать..
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12.08.2023 08:27 Відповісти
То чого волонтери бігають шукають гроші на безпілотники, шукають де купити щоб забезпечити запит військових???
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11.08.2023 16:39 Відповісти
Доречі. Про FPV.
"Українські військові продовжують відбивати атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Крім того, нашим військовим вдалося знищити російську техніку, серед якої новітня станція радіоелектронної боротьби «Пєроєд», розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий" (с) unn.com.ua

А тут, про цю вундервафлю. Ну і назви у моцкалів...

https://focus.ua/uk/digital/584109-rosiya-zavezla-na-front-sistemu-reb-peroed-sho-pro-neyi-vidomo-video Росія завезла на фронт систему РЕБ "Пероед": що про неї відомо (відео)
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11.08.2023 16:41 Відповісти
То опечатка, треба "рєпоєд"
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11.08.2023 16:49 Відповісти
Вітчизняні і державні, то не є одне і те ж. Бо якщо держава всуне ніс в приватне виробництво, то можна на ньому поставити хрест. Приватні повинні по можливості працювати підпільно. Бо зрадник на зраднику сидить і зрадником поганяє.
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11.08.2023 16:48 Відповісти
а як же денюжку приватному? задоволення не дешеве, якщо мова про (умовно кажучи) 10 тис в місяць, то по $400-500 це 4-5 млн . знову на волонтерів? чи потягнуть?
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11.08.2023 17:16 Відповісти
А яка різниця кому дєнюжку платить, приватному чи іноземному? Ось зараз волонтери тягнуть з-за кордону, всі транспортні та таможенні витрати несуть. То хіба нашому приватному буде дорожче? А держава хай собі робить паралельно, але ж вона тільки на словах робить все добре і красиво. Звичайно при такій владі без волонтерів Армія загнеться. Ось була новина, що суки зелені вкрали 10000 аптечок американських, а воїнам поставили якісь браковані турнікети…
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11.08.2023 17:36 Відповісти
А як же слова очільника МОУ: "Але не ідеалізуймо "мавіки". У мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".?
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11.08.2023 16:59 Відповісти
ціна банкета знаючи наших казнокрадів ціна буде космісна а дрони не ефективні
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11.08.2023 17:16 Відповісти
Що там з "Сапсаном"? Чи нам вже ракети на 500 км не потрібні - ми краще бабло спиз димо, а ракети будемо у союзників вимагати.
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11.08.2023 18:02 Відповісти
Координаты ещё скиньте.Игнат уже седне инфу и геолокацию пилотов стажеров отбарабанил,этим тоже нетерпится.
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11.08.2023 19:30 Відповісти
 
 