Уже три государственных завода в Украине начали производство FPV-дронов, - Минстратегпром
По состоянию на сегодняшний день три отечественных предприятия начали производство FPV-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, об этом во время выступления на конференции iForum сегодня, 10 августа, рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник.
"В общей концепции развития украинского ОПК, о которой говорил министр Камышин, мы должны руководствоваться экономическим национализмом. Украинского производителя – вперед", - подчеркнул Олейник.
Советник министра также рассказал, что уже три отечественных предприятия начали производство FPV-дронов, однако разглашать детали отказался из соображений безопасности.
"Сейчас там обучают персонал и работают над отладкой закупки комплектующих. Не могу раскрывать деталей по соображениям безопасности", - отметил он.
Кроме этого, Ярослав Олейник отметил, что Минстратегпром работает для масштабирования и развития рынка украинских БПЛА. Для этого ищут пути партнерства государственных и частных производителей, локализуют производство комплектующих в Украине и сотрудничают с международными инвесторами, фондами и производителями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что везёшь? -Патроны!!!
є субкультура операторів фпв-дронів, молодь там посідає чільне місце саме завдяки швидкости реакції. отже, це реалії життя а не я вигадав.
найкращий вояк збільшує шанс перемоги. одинадцятикласник з відмінною реакцією - це найкращий вояк для фпв-дрона.
про поранених військовослужбовців нічого не скажу, я не розумію яка у них реакція а тому промовчу. велику кількість промахів дронів цілком здоровими операторами саме через погану реакцію бачать всі. більше промахів - більше грошей треба на фронт. краща реакція(школяр)-менше промахів-економія грошей, на щось инше гроші залишаться.
ініціятива добровільна. якщо школяр не цікавиться дронами а цікавиться вирізанням макраме то його ніхто не примусить.
Я пять успешных и три голимых.
А ты лично ?
А дроны - это не крылатые или баллистические ракеты, и их вполне можно поставить на поток..
"Українські військові продовжують відбивати атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Крім того, нашим військовим вдалося знищити російську техніку, серед якої новітня станція радіоелектронної боротьби «Пєроєд», розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий" (с) unn.com.ua
А тут, про цю вундервафлю. Ну і назви у моцкалів...
https://focus.ua/uk/digital/584109-rosiya-zavezla-na-front-sistemu-reb-peroed-sho-pro-neyi-vidomo-video Росія завезла на фронт систему РЕБ "Пероед": що про неї відомо (відео)