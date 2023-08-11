Уже три государственных завода в Украине начали производство FPV-дронов, - Минстратегпром

По состоянию на сегодняшний день три отечественных предприятия начали производство FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, об этом во время выступления на конференции iForum сегодня, 10 августа, рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник.

"В общей концепции развития украинского ОПК, о которой говорил министр Камышин, мы должны руководствоваться экономическим национализмом. Украинского производителя – вперед", - подчеркнул Олейник.

Советник министра также рассказал, что уже три отечественных предприятия начали производство FPV-дронов, однако разглашать детали отказался из соображений безопасности.

"Сейчас там обучают персонал и работают над отладкой закупки комплектующих. Не могу раскрывать деталей по соображениям безопасности", - отметил он.

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Кроме этого, Ярослав Олейник отметил, что Минстратегпром работает для масштабирования и развития рынка украинских БПЛА. Для этого ищут пути партнерства государственных и частных производителей, локализуют производство комплектующих в Украине и сотрудничают с международными инвесторами, фондами и производителями.