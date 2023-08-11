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Новости
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Уже три государственных завода в Украине начали производство FPV-дронов, - Минстратегпром

україна,fpv-дрон

По состоянию на сегодняшний день три отечественных предприятия начали производство FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, об этом во время выступления на конференции iForum сегодня, 10 августа, рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник.

"В общей концепции развития украинского ОПК, о которой говорил министр Камышин, мы должны руководствоваться экономическим национализмом. Украинского производителя – вперед", - подчеркнул Олейник.

Советник министра также рассказал, что уже три отечественных предприятия начали производство FPV-дронов, однако разглашать детали отказался из соображений безопасности.

"Сейчас там обучают персонал и работают над отладкой закупки комплектующих. Не могу раскрывать деталей по соображениям безопасности", - отметил он.

Также читайте: Украина вчетверо увеличила производство ПТРК "Стугна" с начала года, - Камышин

Кроме этого, Ярослав Олейник отметил, что Минстратегпром работает для масштабирования и развития рынка украинских БПЛА. Для этого ищут пути партнерства государственных и частных производителей, локализуют производство комплектующих в Украине и сотрудничают с международными инвесторами, фондами и производителями.

беспилотник (3576) производство (462) дроны (3887) Минстратегпром (61)


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Топ комментарии
+25
Координати забули оголосити! Хоча дЄрмак і так вже знає, бо без його відома ніхто й повітря не зіпсує.
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11.08.2023 16:31
+17
У нас багато хто заколисаний телемарафєтом, влада готується прібарахліться і с'*******, как кріси.
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11.08.2023 16:35
+15
Всі державні заводи мають випускати військову продукцію. Без винятку. Всі наукові (технічні) інститути мають розробляти зброю і шукати нові засоби більш інтенсивного знищення кацапні. Саме це зараз відбувається в **********. Ми маємо робити те ж саме. Інакше програємо війну.
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11.08.2023 16:34
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Правила форума Совет форумчан
Координати забули оголосити! Хоча дЄрмак і так вже знає, бо без його відома ніхто й повітря не зіпсує.
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11.08.2023 16:31 Ответить
випередив
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11.08.2023 16:33 Ответить
Це як Ігнат все сьогодні розляпав.
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11.08.2023 17:16 Ответить
-Куда едешь? -Воейная тайна!
Что везёшь? -Патроны!!!
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13.08.2023 04:34 Ответить
Не переживай! Бутусов, як тільки дізнається - одразу опублікує
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17.08.2023 18:45 Ответить
Всі державні заводи мають випускати військову продукцію. Без винятку. Всі наукові (технічні) інститути мають розробляти зброю і шукати нові засоби більш інтенсивного знищення кацапні. Саме це зараз відбувається в **********. Ми маємо робити те ж саме. Інакше програємо війну.
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11.08.2023 16:34 Ответить
У нас багато хто заколисаний телемарафєтом, влада готується прібарахліться і с'*******, как кріси.
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11.08.2023 16:35 Ответить
Вони вже давно готові і "на чумаданах". Лижі в кутку, парашути в ранцях, родичі вже за кордоном облаштувались... мама Ріма ждьот сина домой под нєбом Ізраіля сінім...
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11.08.2023 16:43 Ответить
пардон, миші!
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11.08.2023 16:46 Ответить
Тоді вже "щурі"!
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11.08.2023 16:51 Ответить
та то я згадав голохвастова. не нашого *********. з класики.
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11.08.2023 17:03 Ответить
Так би все і було при Порошенку. А при зезрадниках тільки тотальне розграбування в небачених розмірах всього підряд, навіть суки аптечки американські для військових стирили.
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11.08.2023 16:54 Ответить
а чого тіко технічні? а якже біозброя? каци її бояться більш за ядрьону бімбу
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11.08.2023 17:09 Ответить
Не має сенсу. Ефект від "самоупійства" алкоголем та нарко-сурогатами в ********** нас повністю влаштовує.
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11.08.2023 17:29 Ответить
Це ж його хтось влаштував...
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11.08.2023 17:56 Ответить
За кордоном є така річ як "рекомендація". Її вкладають в конверт і запечатують. Але суть в тому що той хто рекомендує несе повну матеріальну і репутаційну відповідальність за свою рекомендацію. Наприклад, щоб розпочати лікарську практику потрібно вступити до профспілки лікарів. Ті люди які таку рекомендацію дадуть, а після рекомендований принесе непоправну шкоду пацієнтам, також втратять лікарські ліцензії. Тому до рекомендацій ставляться дуже відповідально і просто так по принципу кум, сват, брат, "хороший хлопець" там не буває. У нас на жаль кого б не рекомендували за рекомендацію ніякої відповідальності не передбачено...
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12.08.2023 00:20 Ответить
Не факт. Він спершу з'ясує які чайові йому світять, а вже потім буде приймати рішення в залежності від їх розміру...
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12.08.2023 00:24 Ответить
инколи і мавпувати ворога не завадить - ворог вчить школярів старших кляс а школяр має найшвидшу реакцію якщо мова про фпв а не про крило чи мультиротор.
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11.08.2023 16:34 Ответить
Думаю, це занадто. Все ж не гра. Нащо нам молоде покоління, навчене вбивати наче у комп'ютерній грі? Є ініціатива "Літай!" для поранених військовослужбовців, якраз з керування FPV.
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11.08.2023 16:37 Ответить
ми 30 років виховували покоління не навчене вбивати. як нам це допомогло формувати бригади контрнаступу?

є субкультура операторів фпв-дронів, молодь там посідає чільне місце саме завдяки швидкости реакції. отже, це реалії життя а не я вигадав.

найкращий вояк збільшує шанс перемоги. одинадцятикласник з відмінною реакцією - це найкращий вояк для фпв-дрона.

про поранених військовослужбовців нічого не скажу, я не розумію яка у них реакція а тому промовчу. велику кількість промахів дронів цілком здоровими операторами саме через погану реакцію бачать всі. більше промахів - більше грошей треба на фронт. краща реакція(школяр)-менше промахів-економія грошей, на щось инше гроші залишаться.

ініціятива добровільна. якщо школяр не цікавиться дронами а цікавиться вирізанням макраме то його ніхто не примусить.
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11.08.2023 16:57 Ответить
Сперечатись не буду, все одно ми тут нічого не вирішуємо.
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11.08.2023 17:00 Ответить
от тут ви повністю праві.
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11.08.2023 17:06 Ответить
Надо бы начать производство FPV-дронов грузоподъемностью до 100 кг и дальностью полета до 800 км, и чтобы эти заводы выпускали их по несколько сот дронов в день, чтобы их хватило на все военные- и энергетические объекты восточного соседа..
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11.08.2023 16:39 Ответить
и 150 тысяч штук лазерных бластеров в день !!!
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11.08.2023 16:54 Ответить
Несколько заводов вполне могли бы вместе выпускать сотню дронов в день/ минимум, это не военные самолеты, истребители. А ваши лазерные бластеры лучше засуньте себе в задницу..
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11.08.2023 17:32 Ответить
Лично ты сколько производств создал за свою жизнь ?

Я пять успешных и три голимых.

А ты лично ?
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11.08.2023 18:28 Ответить
И я, несколько. И сертифицировал их по необходимым системам качества.
А дроны - это не крылатые или баллистические ракеты, и их вполне можно поставить на поток..
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11.08.2023 19:03 Ответить
У ФАУ-2 не было системы FPV, они летели вслепую, куда попадали туда и попадали..
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11.08.2023 17:35 Ответить
Может и были, один на тысячу, а так немцы обстреливали Англию, в-основном, неуправляемыми ракетами, поэтому те можно вообще не считать..
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12.08.2023 08:27 Ответить
То чого волонтери бігають шукають гроші на безпілотники, шукають де купити щоб забезпечити запит військових???
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11.08.2023 16:39 Ответить
Доречі. Про FPV.
"Українські військові продовжують відбивати атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Крім того, нашим військовим вдалося знищити російську техніку, серед якої новітня станція радіоелектронної боротьби «Пєроєд», розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий" (с) unn.com.ua

А тут, про цю вундервафлю. Ну і назви у моцкалів...

https://focus.ua/uk/digital/584109-rosiya-zavezla-na-front-sistemu-reb-peroed-sho-pro-neyi-vidomo-video Росія завезла на фронт систему РЕБ "Пероед": що про неї відомо (відео)
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11.08.2023 16:41 Ответить
То опечатка, треба "рєпоєд"
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11.08.2023 16:49 Ответить
Вітчизняні і державні, то не є одне і те ж. Бо якщо держава всуне ніс в приватне виробництво, то можна на ньому поставити хрест. Приватні повинні по можливості працювати підпільно. Бо зрадник на зраднику сидить і зрадником поганяє.
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11.08.2023 16:48 Ответить
а як же денюжку приватному? задоволення не дешеве, якщо мова про (умовно кажучи) 10 тис в місяць, то по $400-500 це 4-5 млн . знову на волонтерів? чи потягнуть?
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11.08.2023 17:16 Ответить
А яка різниця кому дєнюжку платить, приватному чи іноземному? Ось зараз волонтери тягнуть з-за кордону, всі транспортні та таможенні витрати несуть. То хіба нашому приватному буде дорожче? А держава хай собі робить паралельно, але ж вона тільки на словах робить все добре і красиво. Звичайно при такій владі без волонтерів Армія загнеться. Ось була новина, що суки зелені вкрали 10000 аптечок американських, а воїнам поставили якісь браковані турнікети…
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11.08.2023 17:36 Ответить
А як же слова очільника МОУ: "Але не ідеалізуймо "мавіки". У мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".?
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11.08.2023 16:59 Ответить
ціна банкета знаючи наших казнокрадів ціна буде космісна а дрони не ефективні
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11.08.2023 17:16 Ответить
Що там з "Сапсаном"? Чи нам вже ракети на 500 км не потрібні - ми краще бабло спиз димо, а ракети будемо у союзників вимагати.
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11.08.2023 18:02 Ответить
Координаты ещё скиньте.Игнат уже седне инфу и геолокацию пилотов стажеров отбарабанил,этим тоже нетерпится.
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11.08.2023 19:30 Ответить
 
 