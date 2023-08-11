УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини
10 212 58

Керівництво Бюро економічної безпеки звільнено, - Железняк

беб

Керівництво Бюро економічної безпеки, яке призначили у квітні 2023 року, звільнено.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено", - розповів парламентар.

За словами Железняка, тимчасово виконуючим обов'язки призначено Андрія Пащука.

"Звичайно без конкурсу і все таке. Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні 3 роки", - додав нардеп.

Нагадаємо, 11 квітня Кабмін звільнив з посади очільника БЕБ Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора  став перший заступник Мельника - Едуард Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Батько очільника Бюро економічної безпеки Федорова купив шматок острова на Дніпрі за $1500000", - Bihus.Info

Автор: 

звільнення (2672) Железняк Ярослав (551) Бюро економічної безпеки (613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
знову клоун міняє ліжка місцями в борделі...
показати весь коментар
11.08.2023 17:16
+26
Толку з тих звільнень БЕБу, чи воєнкомів.
Треба гнати з ОПи єрмака
показати весь коментар
11.08.2023 17:18
+16
І шо ви думаєте? Все правильно ви думаєте.
В.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті с.Мигове, що в Чернівецькій області. Землю під цим об'єктом Федорови забудовують разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців. Про це повідомляється в сюжеті Лесі Іванової для Bihus.Info.
показати весь коментар
11.08.2023 17:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЩОРІЧНІ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).

ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -

призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
показати весь коментар
11.08.2023 17:15 Відповісти
Ось https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1546895693020860417?s=20 тут - конкретна пропозиція зі швидкого подолання корупції в Україні шляхом прийняття закону, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава".
П.С. на винагороду не претендую.
показати весь коментар
11.08.2023 17:59 Відповісти
прочитав.

ваша пропозиція не зупиняє корупцію або ви просто незрозуміло написали як саме вона її зупинить.

але ваша пропозиція прекрасно доповнює мою пропозицію - якщо мою пропозицію імплементують то ви зможете вашу пропозицію подати на конкурс і навіть якщо ви на гроші не претендуєте то вона позмагається з иншими пропозиціями і оцінюватимуть її люди а не я.

і хто знає може, вона їм більше зайде аніж мені.
показати весь коментар
11.08.2023 18:15 Відповісти
Головна ідея - це запровадити презумпцію неправомірності набутого майна чиновниками вищих рангів.
Якщо потенційний корупціонер наперед знатиме, що отримана ним неправомірна вигода не зможе бути легалізована апріорі, а автоматично стає власністю держави чи територіальної громади, то й інтерес створювати корупційні схеми сам по собі відпаде.
Що стосується запречення, що можливий механізм неправомірного збагачення через підставних (нерідних) осіб, то в ментальності 99% наших корупціонерів сидить пересторога не лишитись обманутими чужими людьми, допоки вони займають відповідальні посади, а це - роки.
Немає корисного інтЕресу - немає і корупції.
показати весь коментар
11.08.2023 18:29 Відповісти
я почну критикувати вашу ідею - ви почнете злитися на мене - воно мені тре?

краще давайте критикувати мою ідею.)
показати весь коментар
11.08.2023 18:38 Відповісти
Казкарі зібралися !! Вам ніхто не розказував, які ЗП на вищих посадах ?? Це у місяць.
Так, садибу у Монако за рік не купити, але пристойну автівку можна. Далі варіанти.
показати весь коментар
11.08.2023 19:30 Відповісти
Коррупция это лишь следствия всевластия бюрократии, бюрократического класса и его классовой диктатуры. Поэтому бороться надо с классовой диктатурой бюрократического класса.
показати весь коментар
11.08.2023 18:57 Відповісти
язиком *ідарів не розмовляю.
показати весь коментар
11.08.2023 19:11 Відповісти
Нихт фирштейн шакшота, тада нах.
показати весь коментар
11.08.2023 21:14 Відповісти
Утром назначают , вечером снимают . Никто не в ответе и все при кормушке и ЗЕ показывает себя "крутым реформатором" ( что -то он подозрительно засуетился )
показати весь коментар
11.08.2023 19:31 Відповісти
Пропоную простий лише на перший погляд спосіб з 2-х пунктів:

Треба на законодавчому рівні
1). відмінити будь-яке покарання за дачу або пропозицію хабаря (прямого або побіжного)
2). встановити відчутну винагороду за заяву до правоохоронних органів про
документально доведений (аудіо, відео, свідки тощо) факт вимагання хабаря

Думаю, що після цього в Системі корупції почнеться автоматичний процес самознищення.
Хай не бентежить, що цей процес спочатку буде повільним, адже там закладено механізм прискорення словами "відчутну винагороду", наприклад, від суми пропозиції 80% заявнику і
20% - державі за рахунок того, хто вимагає хабаря.
Спробуйте!
показати весь коментар
11.08.2023 21:13 Відповісти
пропонуєте куди - збір ідей щодо корупції не відбувається))
показати весь коментар
11.08.2023 21:20 Відповісти
знову клоун міняє ліжка місцями в борделі...
показати весь коментар
11.08.2023 17:16 Відповісти
Толку з тих звільнень БЕБу, чи воєнкомів.
Треба гнати з ОПи єрмака
показати весь коментар
11.08.2023 17:18 Відповісти
Шось не по темі БЕБали
показати весь коментар
11.08.2023 17:19 Відповісти
А хто з попередників вже сидить?
показати весь коментар
11.08.2023 17:19 Відповісти
Уточніть де саме сидить: в кріслі посла, в ротанговому кріслі на Мальдівах, чи вдома, в Монако?
показати весь коментар
11.08.2023 17:56 Відповісти
bляха! Оце потужна реформа...
показати весь коментар
11.08.2023 17:20 Відповісти
І шо ви думаєте? Все правильно ви думаєте.
В.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті с.Мигове, що в Чернівецькій області. Землю під цим об'єктом Федорови забудовують разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців. Про це повідомляється в сюжеті Лесі Іванової для Bihus.Info.
показати весь коментар
11.08.2023 17:24 Відповісти
у них хоч на щось інше крім відпочинкового чи ресторанного комплексу мозгів вистачає?
показати весь коментар
11.08.2023 17:40 Відповісти
Бордель і наркота.
показати весь коментар
11.08.2023 19:27 Відповісти
з блекджеком і шлюхами
показати весь коментар
11.08.2023 21:38 Відповісти
А що не так ? Вдала інвестиція.
показати весь коментар
11.08.2023 19:32 Відповісти
Ага, внєзапно чинуша-бебник стає доляровим мільйонером і починає будувати готелі. Мама проста любіт скорасть?
показати весь коментар
14.08.2023 09:04 Відповісти
1. Усі чиновники, днржслужбовці подають щорічно декларацію. Тому Іванова може подати заяву у НАЗК про перевірку усих фігурантів.

2. У чиновників високого рангу чималенькі ЗП. Якщо дійсно скинулись, то може бути і легально.
показати весь коментар
14.08.2023 13:37 Відповісти
А потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу.
показати весь коментар
14.08.2023 14:01 Відповісти
Можна кривлятися безкінечно.
Але якщо вони прикрилися якісно, то нічого їм ніхто незробить. Закон не порушили.
показати весь коментар
14.08.2023 20:20 Відповісти
...точно в Ізраіль, вася? Не до Ліпецька?
показати весь коментар
11.08.2023 17:30 Відповісти
Озолотилися і на вихід черга велика шобло потрібно встигнути...
показати весь коментар
11.08.2023 17:29 Відповісти
Ми бандито, гастерито, убиванто и плеванто на законо оооеее.
Зелени мародери продовжують робити нас разом (раз за разом)
показати весь коментар
11.08.2023 17:33 Відповісти
Єрмак уже знайшов якогось свого кореша, чи брат допоміг?
показати весь коментар
11.08.2023 17:34 Відповісти
если тумбочка будет пустой то и голова курсанта тоже будет пустой. Вадим ничего не ответил.

От і його ідеї, як забезпечити ефективну роботу БЕБ виявилися непрацюючими. Обіцяв обходитись без силових методів, тільки інтелектуальними. Щось пішло не так.
показати весь коментар
11.08.2023 19:36 Відповісти
Вже 32 роки пройшло. Люди у системі стільки не живуть.

брита ты х...й купишь - маячня, вибачайте.
показати весь коментар
12.08.2023 21:39 Відповісти
Передайте на підприємство, най тримаються. Фіскали ж не можуть там місяцями сидіти.
показати весь коментар
12.08.2023 21:40 Відповісти
"Це набагато краще, ніж було за часів Януковича, але набагато гірше, ніж до війни".

Так. Але згадаймо, як працювала Розетка. Я особисто постійно отримував чеки від ФОПів.

"У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не будемо сперечатися. Тобто це якісь мінімальні суми штрафів."

На жаль, діалектика. Перевіряльник повинен показати результа, інакше нащо він ходив на перевірку. Звичайно це збочення.

"Підприємці змогли вільно видихнути в березні (2022 року, - ред.), коли було скасовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад, до довоєнного часу. Коли владі було страшно, і вона розуміла, що все може "накритися", вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно - знову можна ставитися до підприємців, як до гусей та баранів, яких можна стригти й обскубувати"

В значній мірі емоційна заява. Звичайно, бізнесу вигідно взагалі ніяких податків не платити.

З цього приводу у мене просте питання : " А скільки "великих, малих і середніх" підприємців вже заходили, чи ще перебувають у ВР ?? Вони туди нащо ідуть ??"

показати весь коментар
13.08.2023 15:11 Відповісти
здається на цензорі з'явилася когорта, що народилася, зростала,вчилася, була в армії, воювала, брали шлюб, куми, свати, хрещені, партнери з бізнесу, водії, охоронці, депутати з будь -ким про кого йдеться
показати весь коментар
11.08.2023 19:43 Відповісти
Ви ж кажете про особисте знайомство з Мельником. Ви мені нічого не винні, але я не бачу як можна перевірити таку інформацію. подібних дописів - більшає з чого роблю висновок про когорту.
показати весь коментар
12.08.2023 19:20 Відповісти
Одни наворовались - уступите место другим.
Обыкновенная ротация!
показати весь коментар
11.08.2023 17:54 Відповісти
Не зрозумів. Навіщо призначають, а потім звільняють? В чому логіка процесу?
показати весь коментар
11.08.2023 17:56 Відповісти
Логіка процесу - в безперервності процесу.
показати весь коментар
11.08.2023 18:12 Відповісти
Как это - в чем логика. Это же ответ на любимый вопрос украинской публики - "кагдаж ани нажруцца". Вот, этот уже нажрался, следующего по очереди запускают "к корыту".
показати весь коментар
11.08.2023 18:13 Відповісти
Прибарахлився. Слідуючий...
показати весь коментар
11.08.2023 18:30 Відповісти
ще одна потужна перемога
показати весь коментар
11.08.2023 18:33 Відповісти
Мертвонароджене дитя краще відразу поховати щоб і не смерділо.
показати весь коментар
11.08.2023 18:41 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 19:14 Відповісти
Нє, просто країна чималенька. Плюс традиції.
показати весь коментар
11.08.2023 19:37 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 19:19 Відповісти
А як справи у міністерства найпростіших рішень? Хто керує? і чим? Не бюро якесь, ціле міністерство чим займається під час війни?
показати весь коментар
11.08.2023 19:24 Відповісти
Та прокляте там місце, прокляте!
показати весь коментар
11.08.2023 21:53 Відповісти
тасуют, как карты в колоде, а толку, никакого. Только бюджетные деньги с года в год расходуют
показати весь коментар
11.08.2023 23:35 Відповісти
 
 