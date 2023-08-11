Керівництво Бюро економічної безпеки звільнено, - Железняк

Керівництво Бюро економічної безпеки, яке призначили у квітні 2023 року, звільнено.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено", - розповів парламентар.

За словами Железняка, тимчасово виконуючим обов'язки призначено Андрія Пащука.

"Звичайно без конкурсу і все таке. Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні 3 роки", - додав нардеп.

Нагадаємо, 11 квітня Кабмін звільнив з посади очільника БЕБ Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора став перший заступник Мельника - Едуард Федоров.

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