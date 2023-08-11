Руководство Бюро экономической безопасности уволено, - Железняк

Руководство Бюро экономической безопасности, назначенное в апреле 2023 года, уволено.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько источников подтвердили: прежнее руководство БЭБ уволено", - рассказал парламентарий.

По словам Железняка, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Пащук.

"Конечно без конкурса и все такое. Это уже 6-я смена руководства ГФС (ставшей БЭБ) за последние 3 года", - добавил нардеп.

Напомним, 11 апреля Кабмин уволил с должности главу БЭБ Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора стал первый заместитель Мельника – Эдуард Федоров.

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