Руководство Бюро экономической безопасности уволено, - Железняк
Руководство Бюро экономической безопасности, назначенное в апреле 2023 года, уволено.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько источников подтвердили: прежнее руководство БЭБ уволено", - рассказал парламентарий.
По словам Железняка, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Пащук.
"Конечно без конкурса и все такое. Это уже 6-я смена руководства ГФС (ставшей БЭБ) за последние 3 года", - добавил нардеп.
Напомним, 11 апреля Кабмин уволил с должности главу БЭБ Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора стал первый заместитель Мельника – Эдуард Федоров.
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ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -
призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
П.С. на винагороду не претендую.
ваша пропозиція не зупиняє корупцію або ви просто незрозуміло написали як саме вона її зупинить.
але ваша пропозиція прекрасно доповнює мою пропозицію - якщо мою пропозицію імплементують то ви зможете вашу пропозицію подати на конкурс і навіть якщо ви на гроші не претендуєте то вона позмагається з иншими пропозиціями і оцінюватимуть її люди а не я.
і хто знає може, вона їм більше зайде аніж мені.
Якщо потенційний корупціонер наперед знатиме, що отримана ним неправомірна вигода не зможе бути легалізована апріорі, а автоматично стає власністю держави чи територіальної громади, то й інтерес створювати корупційні схеми сам по собі відпаде.
Що стосується запречення, що можливий механізм неправомірного збагачення через підставних (нерідних) осіб, то в ментальності 99% наших корупціонерів сидить пересторога не лишитись обманутими чужими людьми, допоки вони займають відповідальні посади, а це - роки.
Немає корисного інтЕресу - немає і корупції.
краще давайте критикувати мою ідею.)
Так, садибу у Монако за рік не купити, але пристойну автівку можна. Далі варіанти.
Треба на законодавчому рівні
1). відмінити будь-яке покарання за дачу або пропозицію хабаря (прямого або побіжного)
2). встановити відчутну винагороду за заяву до правоохоронних органів про
документально доведений (аудіо, відео, свідки тощо) факт вимагання хабаря
Думаю, що після цього в Системі корупції почнеться автоматичний процес самознищення.
Хай не бентежить, що цей процес спочатку буде повільним, адже там закладено механізм прискорення словами "відчутну винагороду", наприклад, від суми пропозиції 80% заявнику і
20% - державі за рахунок того, хто вимагає хабаря.
Спробуйте!
Треба гнати з ОПи єрмака
В.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті с.Мигове, що в Чернівецькій області. Землю під цим об'єктом Федорови забудовують разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців. Про це повідомляється в сюжеті Лесі Іванової для Bihus.Info.
2. У чиновників високого рангу чималенькі ЗП. Якщо дійсно скинулись, то може бути і легально.
Але якщо вони прикрилися якісно, то нічого їм ніхто незробить. Закон не порушили.
Зелени мародери продовжують робити нас разом (раз за разом)
От і його ідеї, як забезпечити ефективну роботу БЕБ виявилися непрацюючими. Обіцяв обходитись без силових методів, тільки інтелектуальними. Щось пішло не так.
брита ты х...й купишь - маячня, вибачайте.
Так. Але згадаймо, як працювала Розетка. Я особисто постійно отримував чеки від ФОПів.
"У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не будемо сперечатися. Тобто це якісь мінімальні суми штрафів."
На жаль, діалектика. Перевіряльник повинен показати результа, інакше нащо він ходив на перевірку. Звичайно це збочення.
"Підприємці змогли вільно видихнути в березні (2022 року, - ред.), коли було скасовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад, до довоєнного часу. Коли владі було страшно, і вона розуміла, що все може "накритися", вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно - знову можна ставитися до підприємців, як до гусей та баранів, яких можна стригти й обскубувати"
В значній мірі емоційна заява. Звичайно, бізнесу вигідно взагалі ніяких податків не платити.
З цього приводу у мене просте питання : " А скільки "великих, малих і середніх" підприємців вже заходили, чи ще перебувають у ВР ?? Вони туди нащо ідуть ??"
Обыкновенная ротация!