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Руководство Бюро экономической безопасности уволено, - Железняк

беб

Руководство Бюро экономической безопасности, назначенное в апреле 2023 года, уволено.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько источников подтвердили: прежнее руководство БЭБ уволено", - рассказал парламентарий.

По словам Железняка, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Пащук.

"Конечно без конкурса и все такое. Это уже 6-я смена руководства ГФС (ставшей БЭБ) за последние 3 года", - добавил нардеп.

Напомним, 11 апреля Кабмин уволил с должности главу БЭБ Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора стал первый заместитель Мельника – Эдуард Федоров.

Читайте: "ЕС" готовит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который выехал из Украины в США и получал зарплату

увольнение (2676) Железняк Ярослав (422) Бюро экономической безопасности (205)


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Топ комментарии
+27
знову клоун міняє ліжка місцями в борделі...
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11.08.2023 17:16
+26
Толку з тих звільнень БЕБу, чи воєнкомів.
Треба гнати з ОПи єрмака
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11.08.2023 17:18
+16
І шо ви думаєте? Все правильно ви думаєте.
В.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті с.Мигове, що в Чернівецькій області. Землю під цим об'єктом Федорови забудовують разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців. Про це повідомляється в сюжеті Лесі Іванової для Bihus.Info.
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11.08.2023 17:24
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Правила форума Совет форумчан
ЩОРІЧНІ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).

ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -

призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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11.08.2023 17:15 Ответить
Ось https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1546895693020860417?s=20 тут - конкретна пропозиція зі швидкого подолання корупції в Україні шляхом прийняття закону, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава".
П.С. на винагороду не претендую.
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11.08.2023 17:59 Ответить
прочитав.

ваша пропозиція не зупиняє корупцію або ви просто незрозуміло написали як саме вона її зупинить.

але ваша пропозиція прекрасно доповнює мою пропозицію - якщо мою пропозицію імплементують то ви зможете вашу пропозицію подати на конкурс і навіть якщо ви на гроші не претендуєте то вона позмагається з иншими пропозиціями і оцінюватимуть її люди а не я.

і хто знає може, вона їм більше зайде аніж мені.
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11.08.2023 18:15 Ответить
Головна ідея - це запровадити презумпцію неправомірності набутого майна чиновниками вищих рангів.
Якщо потенційний корупціонер наперед знатиме, що отримана ним неправомірна вигода не зможе бути легалізована апріорі, а автоматично стає власністю держави чи територіальної громади, то й інтерес створювати корупційні схеми сам по собі відпаде.
Що стосується запречення, що можливий механізм неправомірного збагачення через підставних (нерідних) осіб, то в ментальності 99% наших корупціонерів сидить пересторога не лишитись обманутими чужими людьми, допоки вони займають відповідальні посади, а це - роки.
Немає корисного інтЕресу - немає і корупції.
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11.08.2023 18:29 Ответить
я почну критикувати вашу ідею - ви почнете злитися на мене - воно мені тре?

краще давайте критикувати мою ідею.)
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11.08.2023 18:38 Ответить
Казкарі зібралися !! Вам ніхто не розказував, які ЗП на вищих посадах ?? Це у місяць.
Так, садибу у Монако за рік не купити, але пристойну автівку можна. Далі варіанти.
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11.08.2023 19:30 Ответить
Коррупция это лишь следствия всевластия бюрократии, бюрократического класса и его классовой диктатуры. Поэтому бороться надо с классовой диктатурой бюрократического класса.
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11.08.2023 18:57 Ответить
язиком *ідарів не розмовляю.
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11.08.2023 19:11 Ответить
Нихт фирштейн шакшота, тада нах.
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11.08.2023 21:14 Ответить
Утром назначают , вечером снимают . Никто не в ответе и все при кормушке и ЗЕ показывает себя "крутым реформатором" ( что -то он подозрительно засуетился )
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11.08.2023 19:31 Ответить
Пропоную простий лише на перший погляд спосіб з 2-х пунктів:

Треба на законодавчому рівні
1). відмінити будь-яке покарання за дачу або пропозицію хабаря (прямого або побіжного)
2). встановити відчутну винагороду за заяву до правоохоронних органів про
документально доведений (аудіо, відео, свідки тощо) факт вимагання хабаря

Думаю, що після цього в Системі корупції почнеться автоматичний процес самознищення.
Хай не бентежить, що цей процес спочатку буде повільним, адже там закладено механізм прискорення словами "відчутну винагороду", наприклад, від суми пропозиції 80% заявнику і
20% - державі за рахунок того, хто вимагає хабаря.
Спробуйте!
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11.08.2023 21:13 Ответить
пропонуєте куди - збір ідей щодо корупції не відбувається))
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11.08.2023 21:20 Ответить
знову клоун міняє ліжка місцями в борделі...
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11.08.2023 17:16 Ответить
Толку з тих звільнень БЕБу, чи воєнкомів.
Треба гнати з ОПи єрмака
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11.08.2023 17:18 Ответить
Шось не по темі БЕБали
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11.08.2023 17:19 Ответить
А хто з попередників вже сидить?
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11.08.2023 17:19 Ответить
Уточніть де саме сидить: в кріслі посла, в ротанговому кріслі на Мальдівах, чи вдома, в Монако?
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11.08.2023 17:56 Ответить
bляха! Оце потужна реформа...
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11.08.2023 17:20 Ответить
І шо ви думаєте? Все правильно ви думаєте.
В.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті с.Мигове, що в Чернівецькій області. Землю під цим об'єктом Федорови забудовують разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців. Про це повідомляється в сюжеті Лесі Іванової для Bihus.Info.
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11.08.2023 17:24 Ответить
у них хоч на щось інше крім відпочинкового чи ресторанного комплексу мозгів вистачає?
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11.08.2023 17:40 Ответить
Бордель і наркота.
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11.08.2023 19:27 Ответить
з блекджеком і шлюхами
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11.08.2023 21:38 Ответить
А що не так ? Вдала інвестиція.
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11.08.2023 19:32 Ответить
Ага, внєзапно чинуша-бебник стає доляровим мільйонером і починає будувати готелі. Мама проста любіт скорасть?
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14.08.2023 09:04 Ответить
1. Усі чиновники, днржслужбовці подають щорічно декларацію. Тому Іванова може подати заяву у НАЗК про перевірку усих фігурантів.

2. У чиновників високого рангу чималенькі ЗП. Якщо дійсно скинулись, то може бути і легально.
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14.08.2023 13:37 Ответить
А потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу.
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14.08.2023 14:01 Ответить
Можна кривлятися безкінечно.
Але якщо вони прикрилися якісно, то нічого їм ніхто незробить. Закон не порушили.
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14.08.2023 20:20 Ответить
...точно в Ізраіль, вася? Не до Ліпецька?
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11.08.2023 17:30 Ответить
Озолотилися і на вихід черга велика шобло потрібно встигнути...
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11.08.2023 17:29 Ответить
Ми бандито, гастерито, убиванто и плеванто на законо оооеее.
Зелени мародери продовжують робити нас разом (раз за разом)
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11.08.2023 17:33 Ответить
Єрмак уже знайшов якогось свого кореша, чи брат допоміг?
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11.08.2023 17:34 Ответить
если тумбочка будет пустой то и голова курсанта тоже будет пустой. Вадим ничего не ответил.

От і його ідеї, як забезпечити ефективну роботу БЕБ виявилися непрацюючими. Обіцяв обходитись без силових методів, тільки інтелектуальними. Щось пішло не так.
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11.08.2023 19:36 Ответить
Вже 32 роки пройшло. Люди у системі стільки не живуть.

брита ты х...й купишь - маячня, вибачайте.
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12.08.2023 21:39 Ответить
Передайте на підприємство, най тримаються. Фіскали ж не можуть там місяцями сидіти.
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12.08.2023 21:40 Ответить
"Це набагато краще, ніж було за часів Януковича, але набагато гірше, ніж до війни".

Так. Але згадаймо, як працювала Розетка. Я особисто постійно отримував чеки від ФОПів.

"У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не будемо сперечатися. Тобто це якісь мінімальні суми штрафів."

На жаль, діалектика. Перевіряльник повинен показати результа, інакше нащо він ходив на перевірку. Звичайно це збочення.

"Підприємці змогли вільно видихнути в березні (2022 року, - ред.), коли було скасовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад, до довоєнного часу. Коли владі було страшно, і вона розуміла, що все може "накритися", вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно - знову можна ставитися до підприємців, як до гусей та баранів, яких можна стригти й обскубувати"

В значній мірі емоційна заява. Звичайно, бізнесу вигідно взагалі ніяких податків не платити.

З цього приводу у мене просте питання : " А скільки "великих, малих і середніх" підприємців вже заходили, чи ще перебувають у ВР ?? Вони туди нащо ідуть ??"

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13.08.2023 15:11 Ответить
здається на цензорі з'явилася когорта, що народилася, зростала,вчилася, була в армії, воювала, брали шлюб, куми, свати, хрещені, партнери з бізнесу, водії, охоронці, депутати з будь -ким про кого йдеться
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11.08.2023 19:43 Ответить
Ви ж кажете про особисте знайомство з Мельником. Ви мені нічого не винні, але я не бачу як можна перевірити таку інформацію. подібних дописів - більшає з чого роблю висновок про когорту.
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12.08.2023 19:20 Ответить
Одни наворовались - уступите место другим.
Обыкновенная ротация!
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11.08.2023 17:54 Ответить
Не зрозумів. Навіщо призначають, а потім звільняють? В чому логіка процесу?
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11.08.2023 17:56 Ответить
Логіка процесу - в безперервності процесу.
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11.08.2023 18:12 Ответить
Как это - в чем логика. Это же ответ на любимый вопрос украинской публики - "кагдаж ани нажруцца". Вот, этот уже нажрался, следующего по очереди запускают "к корыту".
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11.08.2023 18:13 Ответить
Прибарахлився. Слідуючий...
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11.08.2023 18:30 Ответить
ще одна потужна перемога
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11.08.2023 18:33 Ответить
Мертвонароджене дитя краще відразу поховати щоб і не смерділо.
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11.08.2023 18:41 Ответить
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11.08.2023 19:14 Ответить
Нє, просто країна чималенька. Плюс традиції.
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11.08.2023 19:37 Ответить
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11.08.2023 19:19 Ответить
А як справи у міністерства найпростіших рішень? Хто керує? і чим? Не бюро якесь, ціле міністерство чим займається під час війни?
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11.08.2023 19:24 Ответить
Та прокляте там місце, прокляте!
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11.08.2023 21:53 Ответить
тасуют, как карты в колоде, а толку, никакого. Только бюджетные деньги с года в год расходуют
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11.08.2023 23:35 Ответить
 
 