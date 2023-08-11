ЗАЕС знову підключили до основної лінії живлення, - Енергоатом

Запорізьку АЕС знову підключили до основної лінії живлення, вдалося запобігти блекауту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Енергоатом.

Окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію знову підключили до основної зовнішньої лінії електропередач. Це запобігло можливому блекауту, про який раніше попереджали українські чиновники.

Нагадаємо, вночі 10 серпня Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. ЇЇ переключили на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

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