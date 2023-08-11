Підтверджено ліквідацію в Україні понад 30 тисяч російських окупантів, - ЗМІ

Журналісти розЗМІ нарахували понад 30 тисяч російських військових, які загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути у 2-2,5 рази вищою.

Так, на кінець травня цього року підрахунок видань "Медіазона" і "Медуза" показав кількість загиблих на війні російських військових у 47 тисяч осіб. Цю кількість журналісти отримали, виходячи з даних про надмірну смертність чоловіків боєздатного віку.

Від моменту попереднього зведення 28 липня до оприлюдненого сьогодні списку додалося 1300 імен.

"Як і в попередні тижні, ми відзначаємо дещо більше, ніж зазвичай, зростання кількості загиблих військовослужбовців ракетних військ і артилерії. OSINT-дослідники, які стежать за контрнаступом України у Запорізькій області, зауважували високі втрати серед російської артилерії та РСЗВ", – пишуть журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 200 осіб (+580 за добу), 4278 танків, 5028 артсистем, 8303 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

За останні два тижні стало відомо про загибель 4 офіцерів у званні від підполковника і вище. Загалом у списку загиблих високопоставлених офіцерів зараз – 284 особи.

Найбільше повідомлень про загибель окупантів приходить у Свердловську і Челябінську області, Башкирію, Бурятію та Ростовську область РФ. Велика кількість повідомлень про загибель із Краснодарського краю РФ, серед іншого, пояснюється тим, що там волонтери обходять цвинтарі і фотографують поховання військових – тобто про велику кількість втрат стає відомо публічно.