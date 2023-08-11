Підтверджено ліквідацію в Україні понад 30 тисяч російських окупантів, - ЗМІ
Журналісти розЗМІ нарахували понад 30 тисяч російських військових, які загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути у 2-2,5 рази вищою.
Так, на кінець травня цього року підрахунок видань "Медіазона" і "Медуза" показав кількість загиблих на війні російських військових у 47 тисяч осіб. Цю кількість журналісти отримали, виходячи з даних про надмірну смертність чоловіків боєздатного віку.
Від моменту попереднього зведення 28 липня до оприлюдненого сьогодні списку додалося 1300 імен.
"Як і в попередні тижні, ми відзначаємо дещо більше, ніж зазвичай, зростання кількості загиблих військовослужбовців ракетних військ і артилерії. OSINT-дослідники, які стежать за контрнаступом України у Запорізькій області, зауважували високі втрати серед російської артилерії та РСЗВ", – пишуть журналісти.
За останні два тижні стало відомо про загибель 4 офіцерів у званні від підполковника і вище. Загалом у списку загиблих високопоставлених офіцерів зараз – 284 особи.
Найбільше повідомлень про загибель окупантів приходить у Свердловську і Челябінську області, Башкирію, Бурятію та Ростовську область РФ. Велика кількість повідомлень про загибель із Краснодарського краю РФ, серед іншого, пояснюється тим, що там волонтери обходять цвинтарі і фотографують поховання військових – тобто про велику кількість втрат стає відомо публічно.
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Шо 250+тыщь дохлых рабссиян это все фейки от нашего генштаба и у них почти "патерь нет"???
Тепер головним аргументом пітьми майбутнього для територіальних претензій до України стане вислів "Ну здєсь же пагіблі наши мальчікі".
Якби це було правдою, вже б нікому було фізично стояти на фронті 1000 км. І після перших легеньких ударів ЗСУ на Запоріжжі, фронт було би прорвано, а не билися 2 місяці лише за першу лінію.
Тобто за офіційними даними пітьми ліквідованих рашистів більше року тому назад вже числилось більше, а ніж тепер накопали Z-кори.
47к - залізобетонно підтверджені смерті узьких.
Множимо на 2, бо саме джерело це ствердує.
Множимо на 3, щоб додати важко-середньо поранених.
Маємо тотал: 47*2*3 = 282к.
Дуже схоже на нашу власну оцінку втрат ворога.
ботва, підскажіть, а де ваші мальчікі подівались які 250тис починали, 300+ тис призвали + зеки\вагінери\лугандонці де народ, де всі? що знову пішла мова про нову хвилю мобілізації? Якщо тільки 30-60тис, шож сталось? ковід напевно косить народ
Ботва, чи не ботва, але е декiлька фактiв.
1. Мобiлiзацiя в Украiнi не припиняеться. Виловлюють всiх.
2. В РФii мобiлiзацii як таковоi ще не проводилося. Так, десь когось, але якщо ти спитаеш по форумах, по сторiнках, по паблiках, то у бiльшостi навiть знайомих немае, хто воюе. Так, десь хтось iз зекiв або бурятiв. Проте ти мабуть вiриш Буданзi про ракет на два-три тижнi, та Крим наприкiнцi липня.
3. Не дивлячись на неприпиняему з лютого 2022 мобiлiзацiю, Украiна втратила терiторiю, але повернулася територiя лише та, де кацапи самi пiшли жестами доброi волi. З реальним боем за рiк (deepstatemap вiдкрий та сам глянь) було звiльнено хiба що 3.5 СМТ
4. Тепер тобi задачка на рiвнi третього класу: якщо боi iдуть, територii не звiльняються, але мобiлiзацiя продовжуеться, то b]що[/b] ?
Проте як i принято в Зе - ти зараз почнеш iстерити про ботiв, дату реестрацii, впн-и i iншу чуш.
Наприклад, в перші дні війни, коли росіяни заходили стоячі і в парадній формі та гинули сотнями, там налічено по ~100 загиблих на день, а точніше, 287 за перші 3 дні, і наприклад, 2026 за цілий перший місяць!
Вагнерівців пораховано всього 2441 загиблих за ВСЮ війну, це в 10 разів менше, ніж по заявам Пригожина загинуло тільки під Бахмутом (20 тисяч з його слів).
Також, у виданні взагалі не пораховані втрати ЛДНР.
Тому, цифру в 30 тис. можна сміливо помножити не те що на 2, а на всі 10.
Тому, виходить, що дані Генштабу, насправді, можна вважати навідь трохи пессимістичними, хоча це дуже залежить від того, як рахувати (я особисто вважаю дані Генштабу навпаки трохи оптимістичними).
Журналисты росСМИ насчитали более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Молодцы, теперь им осталось "насчитать" ещё около 220 тысяч российских военных, ликвидированных в Украине.. )
И переведи свой коммент :"кокошенко перелогінься"..
К чему это?
Так ты больной или просто дурачок? Я просил тебя объяснить - что тебе в моем комменте не нравится? А ты что ответил? А я алкоголя вообще не употребляю, не то что ты..
Или, может, ты просто куриного помета перекурил, судя по твоим комментам?