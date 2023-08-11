Подтверждена ликвидация в Украине более 30 тысяч российских оккупантов, - СМИ

Журналисты росСМИ насчитали более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственникам погибших, а также по данным по кладбищам. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в 2-2,5 раза выше.

В частности, к концу мая этого года подсчет изданий "Медиазона" и "Медуза" показал количество погибших на войне российских военных в 47 тысяч человек. Это количество журналисты получили, исходя из данных о чрезмерной смертности мужчин боеспособного возраста.

С момента предварительной сводки 28 июля к обнародованному сегодня списку добавилось 1300 имен.

"Как и в предыдущие недели, мы отмечаем несколько больше обычного роста числа погибших военнослужащих ракетных войск и артиллерии. OSINT-исследователи, следящие за контрнаступлением Украины в Запорожской области, отмечали высокие потери среди российской артиллерии и РСЗО", – пишут журналисты.

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За последние две недели стало известно о гибели четырех офицеров в звании от подполковника и выше. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас – 284 человека.

Больше всего сообщений о гибели оккупантов приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Ростовскую область РФ. Большое количество сообщений о гибели из Краснодарского края РФ, среди прочего, объясняется тем, что там волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных – то есть о большом количестве потерь становится известно публично.