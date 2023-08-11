Подтверждена ликвидация в Украине более 30 тысяч российских оккупантов, - СМИ
Журналисты росСМИ насчитали более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственникам погибших, а также по данным по кладбищам. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в 2-2,5 раза выше.
В частности, к концу мая этого года подсчет изданий "Медиазона" и "Медуза" показал количество погибших на войне российских военных в 47 тысяч человек. Это количество журналисты получили, исходя из данных о чрезмерной смертности мужчин боеспособного возраста.
С момента предварительной сводки 28 июля к обнародованному сегодня списку добавилось 1300 имен.
"Как и в предыдущие недели, мы отмечаем несколько больше обычного роста числа погибших военнослужащих ракетных войск и артиллерии. OSINT-исследователи, следящие за контрнаступлением Украины в Запорожской области, отмечали высокие потери среди российской артиллерии и РСЗО", – пишут журналисты.
За последние две недели стало известно о гибели четырех офицеров в звании от подполковника и выше. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас – 284 человека.
Больше всего сообщений о гибели оккупантов приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Ростовскую область РФ. Большое количество сообщений о гибели из Краснодарского края РФ, среди прочего, объясняется тем, что там волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных – то есть о большом количестве потерь становится известно публично.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо 250+тыщь дохлых рабссиян это все фейки от нашего генштаба и у них почти "патерь нет"???
Тепер головним аргументом пітьми майбутнього для територіальних претензій до України стане вислів "Ну здєсь же пагіблі наши мальчікі".
Якби це було правдою, вже б нікому було фізично стояти на фронті 1000 км. І після перших легеньких ударів ЗСУ на Запоріжжі, фронт було би прорвано, а не билися 2 місяці лише за першу лінію.
Тобто за офіційними даними пітьми ліквідованих рашистів більше року тому назад вже числилось більше, а ніж тепер накопали Z-кори.
47к - залізобетонно підтверджені смерті узьких.
Множимо на 2, бо саме джерело це ствердує.
Множимо на 3, щоб додати важко-середньо поранених.
Маємо тотал: 47*2*3 = 282к.
Дуже схоже на нашу власну оцінку втрат ворога.
ботва, підскажіть, а де ваші мальчікі подівались які 250тис починали, 300+ тис призвали + зеки\вагінери\лугандонці де народ, де всі? що знову пішла мова про нову хвилю мобілізації? Якщо тільки 30-60тис, шож сталось? ковід напевно косить народ
Ботва, чи не ботва, але е декiлька фактiв.
1. Мобiлiзацiя в Украiнi не припиняеться. Виловлюють всiх.
2. В РФii мобiлiзацii як таковоi ще не проводилося. Так, десь когось, але якщо ти спитаеш по форумах, по сторiнках, по паблiках, то у бiльшостi навiть знайомих немае, хто воюе. Так, десь хтось iз зекiв або бурятiв. Проте ти мабуть вiриш Буданзi про ракет на два-три тижнi, та Крим наприкiнцi липня.
3. Не дивлячись на неприпиняему з лютого 2022 мобiлiзацiю, Украiна втратила терiторiю, але повернулася територiя лише та, де кацапи самi пiшли жестами доброi волi. З реальним боем за рiк (deepstatemap вiдкрий та сам глянь) було звiльнено хiба що 3.5 СМТ
4. Тепер тобi задачка на рiвнi третього класу: якщо боi iдуть, територii не звiльняються, але мобiлiзацiя продовжуеться, то b]що[/b] ?
Проте як i принято в Зе - ти зараз почнеш iстерити про ботiв, дату реестрацii, впн-и i iншу чуш.
Наприклад, в перші дні війни, коли росіяни заходили стоячі і в парадній формі та гинули сотнями, там налічено по ~100 загиблих на день, а точніше, 287 за перші 3 дні, і наприклад, 2026 за цілий перший місяць!
Вагнерівців пораховано всього 2441 загиблих за ВСЮ війну, це в 10 разів менше, ніж по заявам Пригожина загинуло тільки під Бахмутом (20 тисяч з його слів).
Також, у виданні взагалі не пораховані втрати ЛДНР.
Тому, цифру в 30 тис. можна сміливо помножити не те що на 2, а на всі 10.
Тому, виходить, що дані Генштабу, насправді, можна вважати навідь трохи пессимістичними, хоча це дуже залежить від того, як рахувати (я особисто вважаю дані Генштабу навпаки трохи оптимістичними).
Журналисты росСМИ насчитали более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Молодцы, теперь им осталось "насчитать" ещё около 220 тысяч российских военных, ликвидированных в Украине.. )
И переведи свой коммент :"кокошенко перелогінься"..
К чему это?
Так ты больной или просто дурачок? Я просил тебя объяснить - что тебе в моем комменте не нравится? А ты что ответил? А я алкоголя вообще не употребляю, не то что ты..
Или, может, ты просто куриного помета перекурил, судя по твоим комментам?