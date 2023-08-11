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Новости Война
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Подтверждена ликвидация в Украине более 30 тысяч российских оккупантов, - СМИ

рф,армія

Журналисты росСМИ насчитали более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственникам погибших, а также по данным по кладбищам. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в 2-2,5 раза выше.

В частности, к концу мая этого года подсчет изданий "Медиазона" и "Медуза" показал количество погибших на войне российских военных в 47 тысяч человек. Это количество журналисты получили, исходя из данных о чрезмерной смертности мужчин боеспособного возраста.

С момента предварительной сводки 28 июля к обнародованному сегодня списку добавилось 1300 имен.

"Как и в предыдущие недели, мы отмечаем несколько больше обычного роста числа погибших военнослужащих ракетных войск и артиллерии. OSINT-исследователи, следящие за контрнаступлением Украины в Запорожской области, отмечали высокие потери среди российской артиллерии и РСЗО", – пишут журналисты. 

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 780 человек (+580 в сутки), 4290 танков, 5043 артсистемы, 8318 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

За последние две недели стало известно о гибели четырех офицеров в звании от подполковника и выше. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас – 284 человека.

Больше всего сообщений о гибели оккупантов приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Ростовскую область РФ. Большое количество сообщений о гибели из Краснодарского края РФ, среди прочего, объясняется тем, что там волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных – то есть о большом количестве потерь становится известно публично.

Автор: 

армия РФ (19160) потери (4380)


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Топ комментарии
+14
підрахуї...вчись рахувати правильно...252800
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11.08.2023 18:15
+12
тільки в Бахмуті 20тис набутилилось по вскукареках самогож пригожина.
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11.08.2023 18:14
+10
Що несе ця інформація? Кому цікава думка руцьких підрахуїв?
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11.08.2023 18:18
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Правила форума Совет форумчан
тільки в Бахмуті 20тис набутилилось по вскукареках самогож пригожина.
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11.08.2023 18:14 Ответить
це такі самі смі як і конашенков.
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11.08.2023 18:45 Ответить
якщо перестанеш нести тут свою дичину про те, що український Генштаб значно завищує втрати кацапні, то я точно перестану тобі писати.
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11.08.2023 18:54 Ответить
притрушене, якщо ти посилаєшся тут на руцькі змі щодо втрат, то ти сам і є брехло..
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11.08.2023 19:46 Ответить
ти саме для цього і регався впн-путешественнік? біжи за корабликом руснява ******.
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11.08.2023 19:30 Ответить
да, твої, кокошнік сраний, біжи нах
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11.08.2023 19:40 Ответить
"...на їхню думку, може бути у 2-2,5 рази ..." --навіть якщо і у 2,5 разів більше, а це 70 тис, то це і близько не 250 тис, про що говорять в офіційних зведеннях. Висновок-- хтось явно пиз..ить.
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11.08.2023 19:05 Ответить
Велике питання як рахують вбитих лугандонців на московії та в Україні. Спочатку вони були типу окремі «держави» з окремою армією. А їх рашисти гнали на забій в перших рядах. Думаю наша статистика враховує всіх, а московити мабуть рахують тільки своїх кадрових без вагнера та лугандона.
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11.08.2023 23:20 Ответить
підрахуї...вчись рахувати правильно...252800
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11.08.2023 18:15 Ответить
а який був клюєв підрахуй! - не підрахуй, а мрія окупанта
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11.08.2023 18:21 Ответить
Це вони за останні два місяці нарахували тільки?
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11.08.2023 18:16 Ответить
это они зря так рано начали преувеличивать. Населению хоть по телевизору не озвучивали эту цифру?
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11.08.2023 18:17 Ответить
Що несе ця інформація? Кому цікава думка руцьких підрахуїв?
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11.08.2023 18:18 Ответить
а скільки зникло безвісти? чи спалено самими кацапами в крематоріях? тому ці дані навіть під прикриттям під "американськими змі" реально до сраки.
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11.08.2023 18:48 Ответить
це де я тобі писав про мільйони втрат серед кацапів? ти, притрушене, не можеш, щоб не перекрутити.
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11.08.2023 19:22 Ответить
імбецил, ти різницю між цифрами 260 000 і мільйонами, як ти тут написав, розрізняєш?
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11.08.2023 19:41 Ответить
шо там твій мухосранськ, які новини? газ вже хоч підвели до місцевого клубу?
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11.08.2023 19:32 Ответить
30 tysiac,stolko primerno vagner pogyblo.Sam povar priznal sto 20 tysiac,a terorist girkin sto 40 tysiac vagner pogyblo,tak pravda gde to po seredine i jest 30 tysiac vagnercev pogyblo i ecio 50 tysiac raneno
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11.08.2023 18:22 Ответить
уже скабеева насчитала 286 штук,и это по некрологам в соцсетях,т.е. довольно точно.
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11.08.2023 18:23 Ответить
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11.08.2023 18:24 Ответить
Навіщо тоді мозги парити про більше як 250 тисяч дохлих орків, якщо тут пишуть, що запоребрикових консерв у 5 разів менше здохло.
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11.08.2023 18:31 Ответить
наш Генштаб реально ще применшує кількість втрат. подають приблизно те, що нарахують на лінії зіткнення. а скільки їх ще гине далеко в тилу після прильоту хаймерсів за десятки кілометрів?
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11.08.2023 18:50 Ответить
ага, ага. на боті і шапка горить. це про тебе. )
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11.08.2023 18:55 Ответить
Ти маєш прапор Німеччини. Так Німеччина тільки за Бахмут пише 20 тисяч загиблих орків. До січня 2023 також була статистика і я її приводила тут з джерела інформації. Так що закрий ротяку кацап і не коси під українця.
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11.08.2023 19:14 Ответить
Якщо давно, то кацап. Іди за руським кораблем. Буду ще щось доказувати орку
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11.08.2023 19:38 Ответить
Шо ты тогда имеешь в виду, САБАКА КАЦАПСКАЯ???

Шо 250+тыщь дохлых рабссиян это все фейки от нашего генштаба и у них почти "патерь нет"???
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11.08.2023 19:09 Ответить
Шо таке, КГБєшна ПАСКУДА? Зачепило, да переходиш на особистості???
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11.08.2023 19:21 Ответить
50 тисяч реальних і віртуальних рашистських могилок на пітьмі знайшли, ну а решта 200 тисяч частинками ще десь по полях і лісах в Україні порозкидані.
Тепер головним аргументом пітьми майбутнього для територіальних претензій до України стане вислів "Ну здєсь же пагіблі наши мальчікі".
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11.08.2023 18:44 Ответить
Було б там 250 тис дійсно мертвих, то це ще десь 700 тисяч поранених різного ступеню. Тобто майже мільйон.
Якби це було правдою, вже б нікому було фізично стояти на фронті 1000 км. І після перших легеньких ударів ЗСУ на Запоріжжі, фронт було би прорвано, а не билися 2 місяці лише за першу лінію.
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11.08.2023 19:10 Ответить
В листі мінфіну рф від 26.08.2022 року під номером 09-0-06/90526 зазначено, що "Согласно информации, предоставленной Минобороны, по состоянию на 24.08.2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине погибли 48759 военослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".
Тобто за офіційними даними пітьми ліквідованих рашистів більше року тому назад вже числилось більше, а ніж тепер накопали Z-кори.

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11.08.2023 19:36 Ответить
250тис контракт які починали + 300тис офіційно мобілізація (реально більше, вона не зупиняєтсья) + не відомо скільки зеків\вагінерів\лугандонців .... звідси питання до місячних аккаунтів які набігли в тему, де ваші клоуни подівались що вже знову потрібна нова хвиля?
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11.08.2023 19:37 Ответить
Напевно такі як ти клоуни їх усіх знищили. Тільки незрозуміло як вони з такими втратами все одно ще здатні проводити щоденні атаки-контратаки і тримати оборону.
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11.08.2023 19:45 Ответить
ого, нічосе який ти смельчам в інтернеті, містер "гамбітувфі" чи як там тебе, малолітній дятлик
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11.08.2023 19:47 Ответить
Щоб в гівно випадково вступити, сміливість тут ні до чого.
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11.08.2023 19:52 Ответить
це ти типу повторив теж саме на що я тонко і натякнув і з невозмутімим хлебалом полетів далі?
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11.08.2023 19:58 Ответить
Може бути правдою:

47к - залізобетонно підтверджені смерті узьких.
Множимо на 2, бо саме джерело це ствердує.
Множимо на 3, щоб додати важко-середньо поранених.

Маємо тотал: 47*2*3 = 282к.

Дуже схоже на нашу власну оцінку втрат ворога.
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11.08.2023 18:51 Ответить
Виходить, що наші втрати більші...
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11.08.2023 19:05 Ответить
Повторюсь, навіщо це сміття тут? Для дебатів між українцями і кацапами тут на ресурсі? Ціль? Мета? Є дані Штабу ЗСУ, а різні русру тримайте дома.
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11.08.2023 19:17 Ответить
кокошенко перелогінься
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11.08.2023 19:53 Ответить
Малувато...
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11.08.2023 19:22 Ответить
Они что , ********* не смотрят ? Та жаловалась , что она в шоке - в соцсетях насчитали 285 000 некрологов .
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11.08.2023 19:26 Ответить
ого скільки ботні і впн-мандрівників набігло
ботва, підскажіть, а де ваші мальчікі подівались які 250тис починали, 300+ тис призвали + зеки\вагінери\лугандонці де народ, де всі? що знову пішла мова про нову хвилю мобілізації? Якщо тільки 30-60тис, шож сталось? ковід напевно косить народ
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11.08.2023 19:39 Ответить
По-твоему кожен хто вмiе рахувати та сопоставляти - бот ?

Ботва, чи не ботва, але е декiлька фактiв.

1. Мобiлiзацiя в Украiнi не припиняеться. Виловлюють всiх.

2. В РФii мобiлiзацii як таковоi ще не проводилося. Так, десь когось, але якщо ти спитаеш по форумах, по сторiнках, по паблiках, то у бiльшостi навiть знайомих немае, хто воюе. Так, десь хтось iз зекiв або бурятiв. Проте ти мабуть вiриш Буданзi про ракет на два-три тижнi, та Крим наприкiнцi липня.

3. Не дивлячись на неприпиняему з лютого 2022 мобiлiзацiю, Украiна втратила терiторiю, але повернулася територiя лише та, де кацапи самi пiшли жестами доброi волi. З реальним боем за рiк (deepstatemap вiдкрий та сам глянь) було звiльнено хiба що 3.5 СМТ

4. Тепер тобi задачка на рiвнi третього класу: якщо боi iдуть, територii не звiльняються, але мобiлiзацiя продовжуеться, то b]що[/b] ?

Проте як i принято в Зе - ти зараз почнеш iстерити про ботiв, дату реестрацii, впн-и i iншу чуш.
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11.08.2023 21:32 Ответить
ого, бот ініціативний, з "калькудятором", так багато написав і задав скільки питань (тупих) але чомусь на жодне з моїх не відповів класика
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12.08.2023 00:32 Ответить
То 30000 виплат відбулося, їх і порахували. Решта 250000 здохло нашару, тоєсть без-воз-мез-дно.
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11.08.2023 19:46 Ответить
Якщо ви зайдете на джерело інформації, https://zona.media/casualties, ви побачите, що дані дуже занижені, і що це тільки опесередковано-підтверджені дані.

Наприклад, в перші дні війни, коли росіяни заходили стоячі і в парадній формі та гинули сотнями, там налічено по ~100 загиблих на день, а точніше, 287 за перші 3 дні, і наприклад, 2026 за цілий перший місяць!

Вагнерівців пораховано всього 2441 загиблих за ВСЮ війну, це в 10 разів менше, ніж по заявам Пригожина загинуло тільки під Бахмутом (20 тисяч з його слів).

Також, у виданні взагалі не пораховані втрати ЛДНР.

Тому, цифру в 30 тис. можна сміливо помножити не те що на 2, а на всі 10.

Тому, виходить, що дані Генштабу, насправді, можна вважати навідь трохи пессимістичними, хоча це дуже залежить від того, як рахувати (я особисто вважаю дані Генштабу навпаки трохи оптимістичними).
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11.08.2023 19:57 Ответить
"Общие боевые потери РФ с начала войны - около 252 780 человек."
Журналисты росСМИ насчитали более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Молодцы, теперь им осталось "насчитать" ещё около 220 тысяч российских военных, ликвидированных в Украине.. )
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11.08.2023 20:11 Ответить
це ти вже який раз написав теж саме в трохи зміненому стані? кокошнік, тут водкі нєт
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12.08.2023 00:34 Ответить
Так тот мой коммент кто-то убрал, наверное, ты, а зачем? А это другой, для тех кто первый не прочитал. И что тебе в комменте не нравится?
И переведи свой коммент :"кокошенко перелогінься"..
К чему это?
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12.08.2023 08:23 Ответить
шо значить коли "водкі нєт"? ну таке життя, клоун, так буває))
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12.08.2023 13:06 Ответить
Так ты больной или просто дурачок? Я просил тебя объяснить - что тебе в моем комменте не нравится? А ты что ответил? Или, может, ты просто куриный помет куришь, судя по твоим комментам?
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12.08.2023 13:36 Ответить
хлопчику, ти реально такий тупий? нах ти мене тегаєш ботня кончелижна? та йди ти вже нах, водкі нєт, бегі матрьошка
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12.08.2023 21:24 Ответить
Ещё раз, если не понял:
Так ты больной или просто дурачок? Я просил тебя объяснить - что тебе в моем комменте не нравится? А ты что ответил? А я алкоголя вообще не употребляю, не то что ты..
Или, может, ты просто куриного помета перекурил, судя по твоим комментам?
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12.08.2023 21:32 Ответить
а наших, мабуть, вони вдесятеро більше нарахували?
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11.08.2023 20:18 Ответить
При такій інтенсивності і динаміці боїв, загинуло тільки 30к чмобіків-рашистів? Вони що сміються з нас ? , в одному Бахмуті тільки десь тисяч 20 загинуло, як лисе падло Пригожин заявляв
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11.08.2023 21:05 Ответить
Коли ж оця вся руснява гидота повиздиха, напалмом шкварить треба чи що
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11.08.2023 21:24 Ответить
По власнiй територii ? Напалмом ? Геть з глузду з`iхав ?
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11.08.2023 21:33 Ответить
Кацапу вірити - себе не поважати, і вапще патєрь нет.
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11.08.2023 21:27 Ответить
проблема ж не в тому скільки путлер перемеле своеї біомаси...- може і мільон...., він добре тримае ніх по кацапії- поки раби не ропчуть ...
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12.08.2023 14:45 Ответить
 
 