Газосховища ЄС заповнені на 88%
Країни Євросоюзу краще підготовлені до зими, ніж минулого року, газосховища заповнені на 88%
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
"Завдяки заходам, які ми вживаємо в енергетичному секторі, ми перебуваємо в кращій ситуації і краще підготовлені до майбутньої зими... Звичайно, ми залишаємося пильними і повністю усвідомлюємо потенційні ризики. Ми продовжимо працювати над підготовкою до зими, щоб забезпечити безпеку енергопостачання та доступність енергії в ЄС", – заявив неназваний представник Єврокомісії.
Повідомляється, що "станом на сьогодні" країни ЄС заповнили свої газові сховища на 88%.
Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Все вказує на те, що ця мета буде досягнута навіть раніше цієї дати.
Нагадаємо, попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ не тільки в сховища
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ось щодо газу тут все набагато складніше.
З березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах 1,5 млрд куб природного газу - до 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть в 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів. Це випливає з нового https://iea.blob.core.windows.net/assets/341714fd-baea-4f2f-9bc5-66be97f57522/GlobalGasSecurityReview2023IncludingtheGasMarketReportQ32023.pdf огляду про безпеку глобального ринку газу, оприлюдненого Міжнародним енергетичним агентством (МЕА). "В Україні запаси газу в сховищах газу на кінець березня 2023 року оцінювалися в 9 млрд куб. м, і зросли до 10,5 млрд кубометрів на кінець другого кварталу", - йдеться у звіті МЕА.