Газосховища ЄС заповнені на 88%

Країни Євросоюзу краще підготовлені до зими, ніж минулого року, газосховища заповнені на 88%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

"Завдяки заходам, які ми вживаємо в енергетичному секторі, ми перебуваємо в кращій ситуації і краще підготовлені до майбутньої зими... Звичайно, ми залишаємося пильними і повністю усвідомлюємо потенційні ризики. Ми продовжимо працювати над підготовкою до зими, щоб забезпечити безпеку енергопостачання та доступність енергії в ЄС", – заявив неназваний представник Єврокомісії.

Повідомляється, що "станом на сьогодні" країни ЄС заповнили свої газові сховища на 88%.

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Все вказує на те, що ця мета буде досягнута навіть раніше цієї дати.

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Нагадаємо, попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ не тільки в сховища