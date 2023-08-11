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Новини Україна-НАТО
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В Україні планують провести великий Форум оборонних індустрій, - Кулеба

дмитро,кулеба

В Україні цього року може відбутися великий Форум оборонних індустрій який має на меті зробити українську оборонну промисловість частиною натівського виробничого комплексу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого включення в інстраграмі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Усе вказує на те, що Збройні сили України будуть використовувати зброю натівських зразків. Коли в нас авіація з’явиться, F-16 до нас прилетять, тоді останній великий "недекомунізований" сегмент Збройних сил перейде на натівські стандарти. Це неминучий процес", - зазначив Кулеба. 

"Тому нам потрібно, щоб і виробництво ставало частиною цього загального натівського виробничого комплексу, саме тому в нас є ця ініціатива - провести в Україні великий Форум оборонних індустрій", - наголосив він.

Кулеба додав, що робота над Форумом відбуватиметься спільно з Мінстратегпромом, Міноборони й Офісом Президента, аби зібрати українських і іноземних виробників та урядовців. На наголосив: Україні потрібно, щоб уряди інших країн ухвалили політичні рішення про кооперацію й інтеграцію їхніх оборонних індустрій з нашою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники не послаблюють підтримку України, уряди на правильному шляху, - Кулеба

військово-промисловий комплекс (282) НАТО (6438) українська зброя (174) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
А може краще було фінансувати оборонну індустрію, а не асфальти класти! А ваші бла-бла форуми зброї не добавлять. Трандуни розмовного жанру.
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11.08.2023 20:47
+4
Вам форуми проводити, аби в оборонці ніх@я суттєвого не робити, уроди!
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11.08.2023 20:50
+3
Великий Форум буде До чи після Форуму Леді і Джентльменів?
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11.08.2023 20:41
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Великий Форум буде До чи після Форуму Леді і Джентльменів?
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11.08.2023 20:41 Відповісти
Під час лядьоджентельменського форуму - легше буде "перемоги" клепать
Навіть якщо все піде "по-дерьмаковськи", то "єдиний марафєт-анал" розкаже про переможище!
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11.08.2023 21:43 Відповісти
Забув додати "вперше за ініціативи зедурника" хто може той робить, а хто не може як то діюча влада ті балаболять на всяких форумах, сімпозіумах і т.д.
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11.08.2023 20:44 Відповісти
А може краще було фінансувати оборонну індустрію, а не асфальти класти! А ваші бла-бла форуми зброї не добавлять. Трандуни розмовного жанру.
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11.08.2023 20:47 Відповісти
Вам форуми проводити, аби в оборонці ніх@я суттєвого не робити, уроди!
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11.08.2023 20:50 Відповісти
Часу на це у владних з 2019 року взагалі не було!!
Усі, як один, стелили дороги для московитів *****, вагнерівців зливали, розміновували, шатли організовували, Оман, знову ж…! Готувалися до параду… Не на часі, було.
Ну, а тепер, хіба хочеш, МУСИШ щось імітувати…, бо, ще САМОСУД вчинять!
Слава Україні!
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11.08.2023 20:51 Відповісти
Сегодня только жаловались,что металл не могут в ЕС продавать, лишний
Оружие из гафна лепить будут?
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11.08.2023 20:56 Відповісти
форуми, обговорення, наради, зустрічі...
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11.08.2023 21:01 Відповісти
а кулеба, все лозунгами насипає. і все на чолі з неповторним зе!лідорем **********?
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11.08.2023 21:13 Відповісти
чергова "зелена куйня" на вуха українського народу.
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11.08.2023 21:32 Відповісти
Форум це що, типу шоу?
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11.08.2023 21:40 Відповісти
як форрум - то великий!
як будівництво - то теж велике!
як до палатки прийти, чашку чаю випити - пункт незламності!
комплекс наполеона як він є!
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11.08.2023 21:41 Відповісти
Це тільки мене дратують звернення цієї "плісняви" та її призначенців у МАЙБУТНЬОМУ (плануємо, буде впроваджено, маємо наміри і т.п) часі? За 4 роки жодного звернення в МИНУЛОМУ часі (зроблено, виконано, забезпечено) не було, окрім "великого крадівництва"!
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11.08.2023 21:48 Відповісти
ні, не тільки вас.
минулого часу в зелених нема і вони скоро це закріплять законодавчо!
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11.08.2023 21:56 Відповісти
 
 