В Україні планують провести великий Форум оборонних індустрій, - Кулеба
В Україні цього року може відбутися великий Форум оборонних індустрій який має на меті зробити українську оборонну промисловість частиною натівського виробничого комплексу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого включення в інстраграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Усе вказує на те, що Збройні сили України будуть використовувати зброю натівських зразків. Коли в нас авіація з’явиться, F-16 до нас прилетять, тоді останній великий "недекомунізований" сегмент Збройних сил перейде на натівські стандарти. Це неминучий процес", - зазначив Кулеба.
"Тому нам потрібно, щоб і виробництво ставало частиною цього загального натівського виробничого комплексу, саме тому в нас є ця ініціатива - провести в Україні великий Форум оборонних індустрій", - наголосив він.
Кулеба додав, що робота над Форумом відбуватиметься спільно з Мінстратегпромом, Міноборони й Офісом Президента, аби зібрати українських і іноземних виробників та урядовців. На наголосив: Україні потрібно, щоб уряди інших країн ухвалили політичні рішення про кооперацію й інтеграцію їхніх оборонних індустрій з нашою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть якщо все піде "по-дерьмаковськи", то "єдиний марафєт-анал" розкаже про переможище!
Усі, як один, стелили дороги для московитів *****, вагнерівців зливали, розміновували, шатли організовували, Оман, знову ж…! Готувалися до параду… Не на часі, було.
Ну, а тепер, хіба хочеш, МУСИШ щось імітувати…, бо, ще САМОСУД вчинять!
Слава Україні!
Оружие из гафна лепить будут?
як будівництво - то теж велике!
як до палатки прийти, чашку чаю випити - пункт незламності!
комплекс наполеона як він є!
минулого часу в зелених нема і вони скоро це закріплять законодавчо!