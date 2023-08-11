В Україні планують провести великий Форум оборонних індустрій, - Кулеба

В Україні цього року може відбутися великий Форум оборонних індустрій який має на меті зробити українську оборонну промисловість частиною натівського виробничого комплексу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого включення в інстраграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усе вказує на те, що Збройні сили України будуть використовувати зброю натівських зразків. Коли в нас авіація з’явиться, F-16 до нас прилетять, тоді останній великий "недекомунізований" сегмент Збройних сил перейде на натівські стандарти. Це неминучий процес", - зазначив Кулеба.

"Тому нам потрібно, щоб і виробництво ставало частиною цього загального натівського виробничого комплексу, саме тому в нас є ця ініціатива - провести в Україні великий Форум оборонних індустрій", - наголосив він.

Кулеба додав, що робота над Форумом відбуватиметься спільно з Мінстратегпромом, Міноборони й Офісом Президента, аби зібрати українських і іноземних виробників та урядовців. На наголосив: Україні потрібно, щоб уряди інших країн ухвалили політичні рішення про кооперацію й інтеграцію їхніх оборонних індустрій з нашою.

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