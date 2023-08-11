Прямих доказів, що Китай постачає зброю Росії, наразі немає, - Маркарова

Але китайські компанії допомагали росіянам купувати підсанкційні компоненти.

Посольство України в США разом із усіма американськими інстанціями щодо експортного контролю моніторять дані про передачу Китаєм озброєння Росії. Зараз прямих доказів, що Китай постачає зброю РФ, немає, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтервʼю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Однак у переліку американських санкцій є дуже багато китайських компаній, які допомагали росіянам обходити обмеження і купувати компоненти, що можна використати у війні. Наприклад, напівпровідники.

Триває робота і щодо Ірану.

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"Ми отримуємо інформацію про те, які юридичні компанії і фізичні особи задіяні в цьому процесі, зокрема, хто займається ввезенням технологій, чипів, будь-яких інших запчастин. США запроваджують санкції одразу після того, як верифікують отриману від нас інформацію. Також Сполучені Штати зняли гриф "секретно" з великої кількості даних, особливо тих, що стосуються дронів Shahed, щоби довести, що вони мають іранське походження, і запровадити санкції проти відповідних компаній. Для Мінфіну та міністерства торгівлі США це один із головних напрямів роботи – віднайдення та запровадження санкцій проти тих, хто допомагає Росії, Ірану обходити санкції", – зазначила Маркарова.

Вона додала, що в результаті спільної роботи з вересня 2022 року США імплементували близько 12 санкційних пакетів та заходів експортного контролю проти фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА.