Прямих доказів, що Китай постачає зброю Росії, наразі немає, - Маркарова
Але китайські компанії допомагали росіянам купувати підсанкційні компоненти.
Посольство України в США разом із усіма американськими інстанціями щодо експортного контролю моніторять дані про передачу Китаєм озброєння Росії. Зараз прямих доказів, що Китай постачає зброю РФ, немає, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтервʼю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Однак у переліку американських санкцій є дуже багато китайських компаній, які допомагали росіянам обходити обмеження і купувати компоненти, що можна використати у війні. Наприклад, напівпровідники.
Триває робота і щодо Ірану.
"Ми отримуємо інформацію про те, які юридичні компанії і фізичні особи задіяні в цьому процесі, зокрема, хто займається ввезенням технологій, чипів, будь-яких інших запчастин. США запроваджують санкції одразу після того, як верифікують отриману від нас інформацію. Також Сполучені Штати зняли гриф "секретно" з великої кількості даних, особливо тих, що стосуються дронів Shahed, щоби довести, що вони мають іранське походження, і запровадити санкції проти відповідних компаній. Для Мінфіну та міністерства торгівлі США це один із головних напрямів роботи – віднайдення та запровадження санкцій проти тих, хто допомагає Росії, Ірану обходити санкції", – зазначила Маркарова.
Вона додала, що в результаті спільної роботи з вересня 2022 року США імплементували близько 12 санкційних пакетів та заходів експортного контролю проти фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА.
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Китай не такий дурний: анонсів та реклам не роблять, телемарафонів не проводять, своєї діяльності ніколи не афішують, струмів із усілякими експертами не проводять, усе заперечують та ніколи нічого не визнають - ані аварій на АЕС, наслідки яких час від часу фіксують Японія та Південня Корея, запусків ракет та випробовувань атомної зброї, численних аварій власних бортів та швидкісних потягів із жертвами, того ж самого ковіду, його походження та наслідків у Китаї.
А кадирівці на китайських бронемашинах із китайською зброєю це не доказ, а випадковість, з Марса на ахматів впали.
У КНР є гарне прислів'я: під кожним камінцем у Великій Китайській стіні поховано три китайці, але Китай цього ніколи не визнає.
Сьогодні у КНР для вирішення питань постачання зброї кацапам є КНДР.
Кацапський терорист шойгу нещодавно туди їздив у туристичну поїздку
приклад микросхем К155ЛА3, без нiяк, а в стволково нема цвяхiв на здобуття нано(0.99) технологiй...
це чия послиця?
Ну що ти киздиш, постійно китайські мікросхеми і плати виколупують з Торнадо і інших кацапських ракет випущених у 2023 році. Плати і мікросхеми свіжі теж.