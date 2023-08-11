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Новини
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Прямих доказів, що Китай постачає зброю Росії, наразі немає, - Маркарова

маркарова

Але китайські компанії допомагали росіянам купувати підсанкційні компоненти.

Посольство України в США разом із усіма американськими інстанціями щодо експортного контролю моніторять дані про передачу Китаєм озброєння Росії. Зараз прямих доказів, що Китай постачає зброю РФ, немає, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтервʼю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Однак у переліку американських санкцій є дуже багато китайських компаній, які допомагали росіянам обходити обмеження і купувати компоненти, що можна використати у війні. Наприклад, напівпровідники.

Триває робота і щодо Ірану.

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"Ми отримуємо інформацію про те, які юридичні компанії і фізичні особи задіяні в цьому процесі, зокрема, хто займається ввезенням технологій, чипів, будь-яких інших запчастин. США запроваджують санкції одразу після того, як верифікують отриману від нас інформацію. Також Сполучені Штати зняли гриф "секретно" з великої кількості даних, особливо тих, що стосуються дронів Shahed, щоби довести, що вони мають іранське походження, і запровадити санкції проти відповідних компаній. Для Мінфіну та міністерства торгівлі США це один із головних напрямів роботи – віднайдення та запровадження санкцій проти тих, хто допомагає Росії, Ірану обходити санкції", – зазначила Маркарова.

Вона додала, що в результаті спільної роботи з вересня 2022 року США імплементували близько 12 санкційних пакетів та заходів експортного контролю проти фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА.

Автор: 

Китай (4573) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+9
Доказів постачання КНР на рфію ніколи не буде.
Китай не такий дурний: анонсів та реклам не роблять, телемарафонів не проводять, своєї діяльності ніколи не афішують, струмів із усілякими експертами не проводять, усе заперечують та ніколи нічого не визнають - ані аварій на АЕС, наслідки яких час від часу фіксують Японія та Південня Корея, запусків ракет та випробовувань атомної зброї, численних аварій власних бортів та швидкісних потягів із жертвами, того ж самого ковіду, його походження та наслідків у Китаї.
А кадирівці на китайських бронемашинах із китайською зброєю це не доказ, а випадковість, з Марса на ахматів впали.
У КНР є гарне прислів'я: під кожним камінцем у Великій Китайській стіні поховано три китайці, але Китай цього ніколи не визнає.
Сьогодні у КНР для вирішення питань постачання зброї кацапам є КНДР.
Кацапський терорист шойгу нещодавно туди їздив у туристичну поїздку
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11.08.2023 21:57
+6
Бачиш суслика, ні, і я не бачу, але він є
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11.08.2023 21:51
+5
Немає прямих доказів профільної освіти пані Макркаровоі, але ж вона якимось чином працює у посольстві. То чому Китаю не постачати зброю без прямих доказів., скажем, через Північну Корею?
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11.08.2023 21:53
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Бачиш суслика, ні, і я не бачу, але він є
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11.08.2023 21:51 Відповісти
Немає прямих доказів профільної освіти пані Макркаровоі, але ж вона якимось чином працює у посольстві. То чому Китаю не постачати зброю без прямих доказів., скажем, через Північну Корею?
показати весь коментар
11.08.2023 21:53 Відповісти
Доказів постачання КНР на рфію ніколи не буде.
Китай не такий дурний: анонсів та реклам не роблять, телемарафонів не проводять, своєї діяльності ніколи не афішують, струмів із усілякими експертами не проводять, усе заперечують та ніколи нічого не визнають - ані аварій на АЕС, наслідки яких час від часу фіксують Японія та Південня Корея, запусків ракет та випробовувань атомної зброї, численних аварій власних бортів та швидкісних потягів із жертвами, того ж самого ковіду, його походження та наслідків у Китаї.
А кадирівці на китайських бронемашинах із китайською зброєю це не доказ, а випадковість, з Марса на ахматів впали.
У КНР є гарне прислів'я: під кожним камінцем у Великій Китайській стіні поховано три китайці, але Китай цього ніколи не визнає.
Сьогодні у КНР для вирішення питань постачання зброї кацапам є КНДР.
Кацапський терорист шойгу нещодавно туди їздив у туристичну поїздку
показати весь коментар
11.08.2023 21:57 Відповісти
моя ж ти риба скользка - читає пресу оказується...
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11.08.2023 21:59 Відповісти
Якi саме компоненти ? На
приклад микросхем К155ЛА3, без нiяк, а в стволково нема цвяхiв на здобуття нано(0.99) технологiй...
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11.08.2023 22:01 Відповісти
а шо це в неї за краснопері кацапнячі наліпки?
це чия послиця?
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11.08.2023 22:01 Відповісти
Маркарова, ты умнее Госдепа? Уже пошла битва двух китов мировой экономики по поводу агрессии рабссеи в Украине. Маркарова, запомни одно правило: когда киты трутся друг о друга, то стаи глупых селедок гибнут между ними.
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11.08.2023 22:05 Відповісти
И эта пиз..а туда же. Сестра арахамии
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11.08.2023 22:06 Відповісти
Маркарова - це ще ордна "горворящая горлова"?
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11.08.2023 22:07 Відповісти
"Прямих доказів немає", а китайські ієрогліфи на шильдиках - то не прямий доказ, бо ієрогліфи вони криві і косі. Самі подивіться...
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11.08.2023 22:09 Відповісти
є тільки криві докази.
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11.08.2023 22:21 Відповісти
Зараз прямих доказів, що Китай постачає зброю РФ, немає, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в https://lb.ua/world/2023/08/11/569631_oksana_markarova_zavdannya_nomer.html інтервʼю LB.ua Джерело:
Ну що ти киздиш, постійно китайські мікросхеми і плати виколупують з Торнадо і інших кацапських ракет випущених у 2023 році. Плати і мікросхеми свіжі теж.
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11.08.2023 22:37 Відповісти
Я вже не пам'ятаю коли, але навіть тут на Цензорі були фото ***********, захоплених на позиціях орків, з китайськийським маркуванням
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12.08.2023 00:13 Відповісти
Але є непрямі, і більше ніж достатньо...
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12.08.2023 07:31 Відповісти
 
 