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Новини Підтримка Україні
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Греція та Україна провели перемовини щодо гарантій безпеки

греция

Афіни та Київ нещодавно провели перемовини з метою укладення угоди, результатом якої стане зобов’язання Греції надати Україні "гарантії безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ekathimerini та Європейську правду. 

На ширшому політичному рівні сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів G7, а згодом і Європейської Ради щодо продовження довгострокової підтримки Києва і на практичному рівні.

Дискусія щодо політичного виміру питання наразі відбувається на рівні міністерств закордонних справ.

Якщо ці дискусії будуть завершені, буде також розглянуто питання про те, як конкретизувати окремі виміри угоди. Американці також беруть участь у цих контактах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій, - Офіс президента

Довгострокові цілі включають відновлення України та її включення в західноєвропейські економічні структури. Однією з обговорюваних тем є енергетична безпека України, яка більше не залежить від Росії.

З точки зору принципів, однією з важливих для Греції проблем є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Очікується, що Афіни намагатимуться відігравати певну роль у цій сфері.

Читайте: Латвія долучилася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Греція (599) гарантія (267) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+6
Залишилося отримати гарантії безпеки від Ґвінея-Бісау і можна буде спокійно спати!
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11.08.2023 23:08
+5
А про грецькі нафтоналивні танкери, які зараз забезпечують 90% експорту нафти від пітьми на зовнішні ринки через Чорне море так само перемовились?
А якщо Україна стане невзначай топити їх пачками, то що тоді буде з тими гарантіями безпеки?
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11.08.2023 23:00
+4
море тепле чи як? Наші дипломати там тільки загорЮть.. Ну дякую за совдепівськку техніку, а так то підори як і вся засвіша руснся. Тут мало розуміють нашу вййну. Це вссьоь Америки дія.
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11.08.2023 23:00
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Та нуйонах...
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11.08.2023 22:52 Відповісти
No comments...
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11.08.2023 22:58 Відповісти
А про грецькі нафтоналивні танкери, які зараз забезпечують 90% експорту нафти від пітьми на зовнішні ринки через Чорне море так само перемовились?
А якщо Україна стане невзначай топити їх пачками, то що тоді буде з тими гарантіями безпеки?
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11.08.2023 23:00 Відповісти
Україні - гарантії, росії - танкери...
Просто бізнес...
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12.08.2023 00:17 Відповісти
море тепле чи як? Наші дипломати там тільки загорЮть.. Ну дякую за совдепівськку техніку, а так то підори як і вся засвіша руснся. Тут мало розуміють нашу вййну. Це вссьоь Америки дія.
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11.08.2023 23:00 Відповісти
Я так поняв вони оливок пришлють і Леоніда з спартанцями
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11.08.2023 23:05 Відповісти
Танец " Сертаки" станцуют,для поддержки боевого духа в Украине
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11.08.2023 23:07 Відповісти
І нал'ють тобі в пащу,сечу🤣🌹
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11.08.2023 23:19 Відповісти
Гніда,коли до Неньки?🤣🌹
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11.08.2023 23:20 Відповісти
Залишилося отримати гарантії безпеки від Ґвінея-Бісау і можна буде спокійно спати!
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11.08.2023 23:08 Відповісти
скоріш сатана почне експорт криги з пекла в Україну аніж греки проти росії щось реальне зроблять.

вочевидь, у разі чого буде президент сша грецію просити поділитися з Україною снарядами...

мутна тема.

а раз мутна то знову українців надурили, до гадалки не ходи.
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11.08.2023 23:13 Відповісти
черговий нікчемний папірець для музею .
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11.08.2023 23:19 Відповісти
Ці точно що хочеш гарантують. Навіщо цімультфільми не зрозуміло. Може ще Гондурас...
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11.08.2023 23:24 Відповісти
Пакт о ненападении Греции? ))))
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11.08.2023 23:50 Відповісти
цікаво а молдова дасть нам свої гарантії безпеки
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12.08.2023 07:07 Відповісти
Та Греція навіть послала нах оту зустріч з формули зеленского. Які гарантії.
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12.08.2023 09:29 Відповісти
 
 