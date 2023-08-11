Греція та Україна провели перемовини щодо гарантій безпеки

Афіни та Київ нещодавно провели перемовини з метою укладення угоди, результатом якої стане зобов’язання Греції надати Україні "гарантії безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ekathimerini та Європейську правду.

На ширшому політичному рівні сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів G7, а згодом і Європейської Ради щодо продовження довгострокової підтримки Києва і на практичному рівні.

Дискусія щодо політичного виміру питання наразі відбувається на рівні міністерств закордонних справ.

Якщо ці дискусії будуть завершені, буде також розглянуто питання про те, як конкретизувати окремі виміри угоди. Американці також беруть участь у цих контактах.

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Довгострокові цілі включають відновлення України та її включення в західноєвропейські економічні структури. Однією з обговорюваних тем є енергетична безпека України, яка більше не залежить від Росії.

З точки зору принципів, однією з важливих для Греції проблем є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Очікується, що Афіни намагатимуться відігравати певну роль у цій сфері.

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