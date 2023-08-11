Вибух у Сергієвому Посаді стався через підрив 4 тонн пороху з боєприпасів

У Сергієвому Посаді (Московська область РФ) 9 серпня вибухнуло 4 тонни пороху з боєприпасів, що були передані на утилізацію

Про це повідомив Интерфакс, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у матеріалах справи, на зберігання компанії "Піро-Рос" "було передано 53 ящики з порохом, всього 4 тонни матеріалу". Порох було передано компанії для утилізації після вилучення його з боєприпасів, у яких вийшли терміни придатності.

Технічного директора ВАТ "Піро-Рос" Сергія Чанкаєва звинувачують у порушенні вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів (ст. 217 КК). Він арештований.

У суді Чанкаєв провину не визнав і заявив, що єдиною можливою причиною вибуху могла бути диверсія.

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Нагадуємо, потужний вибух у Сергієвому Посаді стався вранці 9 серпня. За озвученою в РФ офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".