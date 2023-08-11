Вибух у Сергієвому Посаді стався через підрив 4 тонн пороху з боєприпасів
У Сергієвому Посаді (Московська область РФ) 9 серпня вибухнуло 4 тонни пороху з боєприпасів, що були передані на утилізацію
Про це повідомив Интерфакс, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається у матеріалах справи, на зберігання компанії "Піро-Рос" "було передано 53 ящики з порохом, всього 4 тонни матеріалу". Порох було передано компанії для утилізації після вилучення його з боєприпасів, у яких вийшли терміни придатності.
Технічного директора ВАТ "Піро-Рос" Сергія Чанкаєва звинувачують у порушенні вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів (ст. 217 КК). Він арештований.
У суді Чанкаєв провину не визнав і заявив, що єдиною можливою причиною вибуху могла бути диверсія.
Нагадуємо, потужний вибух у Сергієвому Посаді стався вранці 9 серпня. За озвученою в РФ офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не хочуть вони організувати підприємство по утилізації десь так, наприклад у мавзолеї. Ми готові послати на утилізацію усіх наших корупціонерів та 100 тис. ***********, якщо потрібно додамо одного й іншого. Свідків РПЦ та старих *********** у нас вистачає. Але корупціонери поза чергою...
хунта ставить лайк….
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
Скоро такие незабывемые воспоминания
Будут и у жителей других российских городов
Говорят же август - самый лучший месяц лета
А он только начался
(Зрештою, це непринципово - попало чи не попало; головно, що покурили з вогником).