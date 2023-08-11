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Новини
16 015 43

Вибух у Сергієвому Посаді стався через підрив 4 тонн пороху з боєприпасів

посад

У Сергієвому Посаді (Московська область РФ) 9 серпня вибухнуло 4 тонни пороху з боєприпасів, що були передані на утилізацію

Про це повідомив Интерфакс, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у матеріалах справи, на зберігання компанії "Піро-Рос" "було передано 53 ящики з порохом, всього 4 тонни матеріалу". Порох було передано компанії для утилізації після вилучення його з боєприпасів, у яких вийшли терміни придатності.

Технічного директора ВАТ "Піро-Рос" Сергія Чанкаєва звинувачують у порушенні вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів (ст. 217 КК). Він арештований.

У суді Чанкаєв провину не визнав і заявив, що єдиною можливою причиною вибуху могла бути диверсія.

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Нагадуємо, потужний вибух у Сергієвому Посаді стався вранці 9 серпня. За озвученою в РФ офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".

Автор: 

вибух (4445) росія (65073)


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Топ коментарі
+18
4 тонни гахнули добряче. Сині в"єтнамки вже знайшли?
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11.08.2023 23:06
+16
Ааа... Чудово.
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11.08.2023 23:03
+16
удачно утилизовали! Одним махом!))))
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11.08.2023 23:03
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Ааа... Чудово.
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11.08.2023 23:03 Відповісти
Пох...зм кацапів ми підтримуємо, та готові підтримати.
А не хочуть вони організувати підприємство по утилізації десь так, наприклад у мавзолеї. Ми готові послати на утилізацію усіх наших корупціонерів та 100 тис. ***********, якщо потрібно додамо одного й іншого. Свідків РПЦ та старих *********** у нас вистачає. Але корупціонери поза чергою...
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11.08.2023 23:44 Відповісти
не пиши пустих фантазій,
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12.08.2023 07:56 Відповісти
Курочка клює по зернятку
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11.08.2023 23:03 Відповісти
Та мені в дупі що там бабахнуло. Головне що добряче
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12.08.2023 00:14 Відповісти
За чотири дні спромоглися вигадати версію про чотири тони.
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12.08.2023 06:38 Відповісти
удачно утилизовали! Одним махом!))))
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11.08.2023 23:03 Відповісти
Просрочка рванула!
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12.08.2023 14:13 Відповісти
4 тонни гахнули добряче. Сині в"єтнамки вже знайшли?
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11.08.2023 23:06 Відповісти
Аха, ще й визітівки Залужного.
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11.08.2023 23:19 Відповісти
в'єтнамки шукали, але тільки 152-мм пєтарди знаходять, розкидані вибухом по всьому раёну.
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11.08.2023 23:22 Відповісти
Там, скоріш всього - трохи інша штука Можливо, на базі цього заводу було розвернуте підприємство саме з "утилізації" списаних *********** Снаряди підвозили туди Потім вони розбиралися : підривачі-детонатори - окремо, гільза з порохом - окремо, та снаряд - окремо Якщо там був тротил залитий у снаряді - цілком могли його виплавлять та пускать на переробку (чи в інші снаряди чи в брикети проомислової вибухівки) Сам "стакан" снаряду потім - просто "шматок металу відповідної форми" Його або на "перепатронування" або на переплавку Порох висипали з гільзи та складували окремо Викручували капсюльну втулку Якщо гільза ціла - могли відправлять на завод - для "перепатронування" Якщо кородована - на переплавку А з пороху щось "хімічить" збиралися - але не встигли
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12.08.2023 07:44 Відповісти
Чого ж не встигли? Таки "нахімічили".
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12.08.2023 07:51 Відповісти
Скоріше за усе так і було. На відео, які місцеві мешканці виставили у телеграм-каналах чітко видно, що розлетілись пусті корпуси від 122 мм снарядів. Якщо стверджують, що вибухнули 4 тони у 53 ящиках (приходиться 75 кг 470 грамм на ящик), то це не тільки порох, який має відносно невелику вагу, а саме ящики з укомплектованими снарядами. Нагадаю, вага повного ящика 122 мм снарядів до гаубиці Д-30 приблизно така - 2 снаряди по 23 кг (усього 46 кг), два порохові заряди по 5 кг у гільзах (ще 10 кг), транспортна укупорка ще близько 5 кг, і вага самого ящика близько 12 кг. Ось і виходить близько 73 кг загальної ваги у одному ящику, а пороху в одному ящику тільки 10 кг, та й то у гільзах. Колись цю вагу перевірив власними руками, бо у полку, де я проходив стажування як курсант, була артбатарея гаубиць Д-30 і нас, курсантів, змушували вантажити ці кляті ящики на вантажівки з рампи складу РАО.
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12.08.2023 09:26 Відповісти
маячня. ніхто серед хазяїв кацапів не буде таким заморочуватися. всі снаряди кацапи утилізують виключно в Україні, не дивлячись ні на терміни придатності, ні на стан **********. все в діло. а якщо при цьому подохне кацап-другий, ну така доля, кацапів вистачає.
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12.08.2023 11:10 Відповісти
Доведи!
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12.08.2023 11:54 Відповісти
не знаю, що там було розгорнуто, але свист перед вибухом мені сподобався.
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12.08.2023 14:32 Відповісти
Покурили де треба….

хунта ставить лайк….
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11.08.2023 23:07 Відповісти
Де той що любить як палає? Закинь відео полтавського палія
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11.08.2023 23:07 Відповісти
Так будівля Піро-Рос на супутниковому знімку ціла...Може то супутник помилився?
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11.08.2023 23:14 Відповісти
Так в той статье было написано что это здание тоже могло принадлежать пироросу, но точных данных нет.
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11.08.2023 23:17 Відповісти
я не проти, щоб цього чанкаєва розстріляли.
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11.08.2023 23:17 Відповісти
навіщо ?? чи Ви вважаєте що у них більше пороху під утилізацію немає?
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12.08.2023 00:00 Відповісти
вважаю, що на росії чанкаєвих ще повно.
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12.08.2023 00:23 Відповісти
пороха явно більше - а то свято було б кожний день
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12.08.2023 00:33 Відповісти
Тю, а казали завод з виробництва лінз для дронів...ефект лінзи
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11.08.2023 23:21 Відповісти
Адже інфа про нібито завод-kaputt - це була чергова дуже хітра іпсо Буданіва?
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11.08.2023 23:38 Відповісти
Не Арзамас звичайно, але норм так й#бнуло
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11.08.2023 23:40 Відповісти
Можна след раз 400 тонн?
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11.08.2023 23:45 Відповісти
Зато какие у всех остались воспоминания об этом дне
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
Скоро такие незабывемые воспоминания
Будут и у жителей других российских городов
Говорят же август - самый лучший месяц лета
А он только начался
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11.08.2023 23:48 Відповісти
Виноват не порох, а пороховницы.
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12.08.2023 00:03 Відповісти
А нєхій було курити де-попало. Чи не попало.
(Зрештою, це непринципово - попало чи не попало; головно, що покурили з вогником).
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12.08.2023 00:16 Відповісти
тупий жарт на фоні як вони нас обстрілюють ракетами кожен день
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12.08.2023 07:58 Відповісти
То що ти пропонуєш? Замотатися у простирадло і ********* на цвинтар?
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12.08.2023 14:09 Відповісти
Очередная сказка . Передали порох , взорвался порох , а поразлетались снаряды .
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12.08.2023 00:25 Відповісти
Не верю. Я знаю что такое артиллерийский порох. Его и тротилом хрен заведешь. Его характер такой - гореть но не детонировать. Он для того и создан.
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12.08.2023 01:34 Відповісти
Ти його хоч раз в житті бачив? Ми як буржуйки ним палили, то якщо перебощити і жменю завелику кинути, то пахкало, що дверцята буржуйки з гачка відкривались.
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12.08.2023 07:09 Відповісти
Я в физике детонации не силён, но в истории есть масса примеров, когда под вражеские укрепления копали подкоп, закладывали туда бочки с порохом и фитилём подрывали стены. Типа Гая Фокса и порохового заговора. Это как?
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12.08.2023 10:59 Відповісти
То был дымный порох. И там не детонация а взрывное горение.
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12.08.2023 11:09 Відповісти
Ну дык а что там взорвалось?
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12.08.2023 11:15 Відповісти
Не фантазуй! Бездимні порохи мають свій строк зберігання І це визначається рівнем насиченості цих порохів ефірами Вони діють так само як тетраетилсвинець в низькосортному бензині - як уповільнювач горіння В присутності ефірних сполук бездимні порохи не вибухають миттєво а "дуже швидко горять" Але з часом ці ефірні сполуки випаровуються і порох з "метальної речовини" перетворюється на "бризантну" Тобто стають вибухівкою яка у замкнутому просторі дає миттєво велику кількість газоподібних речовин Тобто стається вибух Саме тому після визначеного строку зберігання ці порохи "вибраковуються" Про це відомо будь-якому мисливцю який користується одним з бездимних порохів - "Соколом" "Барсом" "Круком" чи іншим
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12.08.2023 11:52 Відповісти
Прошу продолжение банкета.
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12.08.2023 09:08 Відповісти
выражение "сидеть на пороховой бочке" перестало быть чем то витиеватым и приобрело вполне материальное воплощение.
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12.08.2023 11:02 Відповісти
 
 