Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за подрыва 4 тонн пороха из боеприпасов
В Сергиевом Посаде (Московская область РФ) 9 августа взорвалось 4 тонны пороха из боеприпасов, передаваемых на утилизацию.
Об этом сообщил Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в материалах дела, на хранение компании "Пиро-Рос" "было передано 53 ящика с порохом, всего 4 тонны материала". Порох был передан компании для утилизации после изъятия из боеприпасов, у которых вышли сроки годности.
Технического директора ОАО "Пиро-Рос" Сергея Чанкаева обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). Он арестован.
В суде Чанкаев вину не признал и заявил, что единственной возможной причиной взрыва могла быть диверсия.
Напомним, мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. По озвученной в РФ официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".
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А не хочуть вони організувати підприємство по утилізації десь так, наприклад у мавзолеї. Ми готові послати на утилізацію усіх наших корупціонерів та 100 тис. ***********, якщо потрібно додамо одного й іншого. Свідків РПЦ та старих *********** у нас вистачає. Але корупціонери поза чергою...
хунта ставить лайк….
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
Скоро такие незабывемые воспоминания
Будут и у жителей других российских городов
Говорят же август - самый лучший месяц лета
А он только начался
(Зрештою, це непринципово - попало чи не попало; головно, що покурили з вогником).