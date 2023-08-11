Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за подрыва 4 тонн пороха из боеприпасов

В Сергиевом Посаде (Московская область РФ) 9 августа взорвалось 4 тонны пороха из боеприпасов, передаваемых на утилизацию.

Об этом сообщил Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в материалах дела, на хранение компании "Пиро-Рос" "было передано 53 ящика с порохом, всего 4 тонны материала". Порох был передан компании для утилизации после изъятия из боеприпасов, у которых вышли сроки годности.

Технического директора ОАО "Пиро-Рос" Сергея Чанкаева обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). Он арестован.

В суде Чанкаев вину не признал и заявил, что единственной возможной причиной взрыва могла быть диверсия.

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Напомним, мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. По озвученной в РФ официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".