РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11078 посетителей онлайн
Новости
16 015 43

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за подрыва 4 тонн пороха из боеприпасов

посад

В Сергиевом Посаде (Московская область РФ) 9 августа взорвалось 4 тонны пороха из боеприпасов, передаваемых на утилизацию.

Об этом сообщил Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в материалах дела, на хранение компании "Пиро-Рос" "было передано 53 ящика с порохом, всего 4 тонны материала". Порох был передан компании для утилизации после изъятия из боеприпасов, у которых вышли сроки годности.

Технического директора ОАО "Пиро-Рос" Сергея Чанкаева обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). Он арестован.

В суде Чанкаев вину не признал и заявил, что единственной возможной причиной взрыва могла быть диверсия.

Читайте также: Завод под Москвой, где прозвучали взрывы, участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, - росСМИ

Напомним, мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. По озвученной в РФ официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".

Автор: 

взрыв (6733) россия (95467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
4 тонни гахнули добряче. Сині в"єтнамки вже знайшли?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:06
+16
Ааа... Чудово.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:03
+16
удачно утилизовали! Одним махом!))))
показать весь комментарий
11.08.2023 23:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ааа... Чудово.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:03 Ответить
Пох...зм кацапів ми підтримуємо, та готові підтримати.
А не хочуть вони організувати підприємство по утилізації десь так, наприклад у мавзолеї. Ми готові послати на утилізацію усіх наших корупціонерів та 100 тис. ***********, якщо потрібно додамо одного й іншого. Свідків РПЦ та старих *********** у нас вистачає. Але корупціонери поза чергою...
показать весь комментарий
11.08.2023 23:44 Ответить
не пиши пустих фантазій,
показать весь комментарий
12.08.2023 07:56 Ответить
Курочка клює по зернятку
показать весь комментарий
11.08.2023 23:03 Ответить
Та мені в дупі що там бабахнуло. Головне що добряче
показать весь комментарий
12.08.2023 00:14 Ответить
За чотири дні спромоглися вигадати версію про чотири тони.
показать весь комментарий
12.08.2023 06:38 Ответить
удачно утилизовали! Одним махом!))))
показать весь комментарий
11.08.2023 23:03 Ответить
Просрочка рванула!
показать весь комментарий
12.08.2023 14:13 Ответить
4 тонни гахнули добряче. Сині в"єтнамки вже знайшли?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:06 Ответить
Аха, ще й визітівки Залужного.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:19 Ответить
в'єтнамки шукали, але тільки 152-мм пєтарди знаходять, розкидані вибухом по всьому раёну.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:22 Ответить
Там, скоріш всього - трохи інша штука Можливо, на базі цього заводу було розвернуте підприємство саме з "утилізації" списаних *********** Снаряди підвозили туди Потім вони розбиралися : підривачі-детонатори - окремо, гільза з порохом - окремо, та снаряд - окремо Якщо там був тротил залитий у снаряді - цілком могли його виплавлять та пускать на переробку (чи в інші снаряди чи в брикети проомислової вибухівки) Сам "стакан" снаряду потім - просто "шматок металу відповідної форми" Його або на "перепатронування" або на переплавку Порох висипали з гільзи та складували окремо Викручували капсюльну втулку Якщо гільза ціла - могли відправлять на завод - для "перепатронування" Якщо кородована - на переплавку А з пороху щось "хімічить" збиралися - але не встигли
показать весь комментарий
12.08.2023 07:44 Ответить
Чого ж не встигли? Таки "нахімічили".
показать весь комментарий
12.08.2023 07:51 Ответить
Скоріше за усе так і було. На відео, які місцеві мешканці виставили у телеграм-каналах чітко видно, що розлетілись пусті корпуси від 122 мм снарядів. Якщо стверджують, що вибухнули 4 тони у 53 ящиках (приходиться 75 кг 470 грамм на ящик), то це не тільки порох, який має відносно невелику вагу, а саме ящики з укомплектованими снарядами. Нагадаю, вага повного ящика 122 мм снарядів до гаубиці Д-30 приблизно така - 2 снаряди по 23 кг (усього 46 кг), два порохові заряди по 5 кг у гільзах (ще 10 кг), транспортна укупорка ще близько 5 кг, і вага самого ящика близько 12 кг. Ось і виходить близько 73 кг загальної ваги у одному ящику, а пороху в одному ящику тільки 10 кг, та й то у гільзах. Колись цю вагу перевірив власними руками, бо у полку, де я проходив стажування як курсант, була артбатарея гаубиць Д-30 і нас, курсантів, змушували вантажити ці кляті ящики на вантажівки з рампи складу РАО.
показать весь комментарий
12.08.2023 09:26 Ответить
маячня. ніхто серед хазяїв кацапів не буде таким заморочуватися. всі снаряди кацапи утилізують виключно в Україні, не дивлячись ні на терміни придатності, ні на стан **********. все в діло. а якщо при цьому подохне кацап-другий, ну така доля, кацапів вистачає.
показать весь комментарий
12.08.2023 11:10 Ответить
Доведи!
показать весь комментарий
12.08.2023 11:54 Ответить
не знаю, що там було розгорнуто, але свист перед вибухом мені сподобався.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:32 Ответить
Покурили де треба….

хунта ставить лайк….
показать весь комментарий
11.08.2023 23:07 Ответить
Де той що любить як палає? Закинь відео полтавського палія
показать весь комментарий
11.08.2023 23:07 Ответить
Так будівля Піро-Рос на супутниковому знімку ціла...Може то супутник помилився?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:14 Ответить
Так в той статье было написано что это здание тоже могло принадлежать пироросу, но точных данных нет.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:17 Ответить
я не проти, щоб цього чанкаєва розстріляли.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:17 Ответить
навіщо ?? чи Ви вважаєте що у них більше пороху під утилізацію немає?
показать весь комментарий
12.08.2023 00:00 Ответить
вважаю, що на росії чанкаєвих ще повно.
показать весь комментарий
12.08.2023 00:23 Ответить
пороха явно більше - а то свято було б кожний день
показать весь комментарий
12.08.2023 00:33 Ответить
Тю, а казали завод з виробництва лінз для дронів...ефект лінзи
показать весь комментарий
11.08.2023 23:21 Ответить
Адже інфа про нібито завод-kaputt - це була чергова дуже хітра іпсо Буданіва?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:38 Ответить
Не Арзамас звичайно, але норм так й#бнуло
показать весь комментарий
11.08.2023 23:40 Ответить
Можна след раз 400 тонн?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:45 Ответить
Зато какие у всех остались воспоминания об этом дне
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
Скоро такие незабывемые воспоминания
Будут и у жителей других российских городов
Говорят же август - самый лучший месяц лета
А он только начался
показать весь комментарий
11.08.2023 23:48 Ответить
Виноват не порох, а пороховницы.
показать весь комментарий
12.08.2023 00:03 Ответить
А нєхій було курити де-попало. Чи не попало.
(Зрештою, це непринципово - попало чи не попало; головно, що покурили з вогником).
показать весь комментарий
12.08.2023 00:16 Ответить
тупий жарт на фоні як вони нас обстрілюють ракетами кожен день
показать весь комментарий
12.08.2023 07:58 Ответить
То що ти пропонуєш? Замотатися у простирадло і ********* на цвинтар?
показать весь комментарий
12.08.2023 14:09 Ответить
Очередная сказка . Передали порох , взорвался порох , а поразлетались снаряды .
показать весь комментарий
12.08.2023 00:25 Ответить
Не верю. Я знаю что такое артиллерийский порох. Его и тротилом хрен заведешь. Его характер такой - гореть но не детонировать. Он для того и создан.
показать весь комментарий
12.08.2023 01:34 Ответить
Ти його хоч раз в житті бачив? Ми як буржуйки ним палили, то якщо перебощити і жменю завелику кинути, то пахкало, що дверцята буржуйки з гачка відкривались.
показать весь комментарий
12.08.2023 07:09 Ответить
Я в физике детонации не силён, но в истории есть масса примеров, когда под вражеские укрепления копали подкоп, закладывали туда бочки с порохом и фитилём подрывали стены. Типа Гая Фокса и порохового заговора. Это как?
показать весь комментарий
12.08.2023 10:59 Ответить
То был дымный порох. И там не детонация а взрывное горение.
показать весь комментарий
12.08.2023 11:09 Ответить
Ну дык а что там взорвалось?
показать весь комментарий
12.08.2023 11:15 Ответить
Не фантазуй! Бездимні порохи мають свій строк зберігання І це визначається рівнем насиченості цих порохів ефірами Вони діють так само як тетраетилсвинець в низькосортному бензині - як уповільнювач горіння В присутності ефірних сполук бездимні порохи не вибухають миттєво а "дуже швидко горять" Але з часом ці ефірні сполуки випаровуються і порох з "метальної речовини" перетворюється на "бризантну" Тобто стають вибухівкою яка у замкнутому просторі дає миттєво велику кількість газоподібних речовин Тобто стається вибух Саме тому після визначеного строку зберігання ці порохи "вибраковуються" Про це відомо будь-якому мисливцю який користується одним з бездимних порохів - "Соколом" "Барсом" "Круком" чи іншим
показать весь комментарий
12.08.2023 11:52 Ответить
Прошу продолжение банкета.
показать весь комментарий
12.08.2023 09:08 Ответить
выражение "сидеть на пороховой бочке" перестало быть чем то витиеватым и приобрело вполне материальное воплощение.
показать весь комментарий
12.08.2023 11:02 Ответить
 
 