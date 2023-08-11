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Невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна проти України, - Білий дім

джон,кірбі

Невідомо, скільки ще триватиме розв’язана РФ війна проти України. Адміністрація Байдена і надалі готова звертатись до Конгресу для отримання фінансування, щоб підтримувати Україну.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Кірбі, невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023) та подати відповідний запит до Конгресу.

Коментуючи розмір нового пакета для України обсягом понад $20 мільярдів, з яким адміністрація США звернулася до законодавців, представник Білого дому підкреслив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

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"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", - додав Кірбі.

Автор: 

США (22713) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+41
Pозв'язана Росією війна проти України триватиме рівно стільки поки США з Союзниками не забезпечaть Україну необхідною зброєю.
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11.08.2023 23:46
+40
Допоки у розпорядженні ЗСУ не буде Atacams, F-16, F-18, Tomahawk, B-52, Taurus, Abrams, Leopard A2, от до того часу війна із кацапами триватиме.
А задля миру у всьому світі варто надати ЗСУ ядерну зброю
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11.08.2023 23:41
+29
При дірявих санкціях триватиме ще 10 років.
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11.08.2023 23:53
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Як співається в популярній ******** українській пісні, - "Буде тобі враже - як пан Байден скаже"
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12.08.2023 20:56 Відповісти
Війна триватиме до нейтралізації хабадних саботажників і реалізації широкомасштабної ракетної програми. Мотивацію хабадних саботажників знелюднити південь України слід руйнувати оформленням сільськогосподарських земель у власність українських воїнів і членам сімей загиблих. Для цього потрібні військові профспілки, які знищуватимуть не тільки зовнішнього ворога, а в першу чергу внутрішнього, організованими діями.

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12.08.2023 22:03 Відповісти
Мда, чорний гумор - Трамп прийде порядок наведе?
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12.08.2023 22:09 Відповісти
Сравнили хрен с пальцем: Украину сравниваете с абсолютно дикой Ливией, с феодально-племенным Афганистаном и с безнадежно отсталым Ираком...

Украина - это европейская индустриальная страна с огромным количеством технических ВУЗов и НИИ высокого научно-технологического уровня, с классическими старинными университетами типа Львовского, Харьковского, Киевского, Одесского.
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12.08.2023 23:51 Відповісти
Пожалуй, это чрезмерный пессимизм. А упомянутые страны - это примеры того, когда местные просто забили на все болт, в расчете, что все за них сделают американцы.
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13.08.2023 11:45 Відповісти
Південна Корея. Такий приклад підходить? Або Федеративна Республіка Німетчина.
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13.08.2023 09:24 Відповісти
А що, американці повинні усю роботу за тих дикунів виконувати?! Вони дали шанс на будування нової держави, ті дикуни не скористалися, хто їм доктор. Так, США може и дружити з авторитарними державами, заплющувати очі на порушення прав людини, наприклад, с саудітами. Але каддафі та хусейне це дещо інше. Коли ти лізеш у сусідні країни, спонсоруєшь терористів, влаштовуєш теракти... отримай те що заслуговуєш. Це геополітика і США все правильно роблять! Якщо нам не дають достатню кількість зброї: значить ми не достатньо зацікавили їх як партнери, значить влада у нас гнила. США це бизнесмен, а не благодійна контора
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13.08.2023 10:34 Відповісти
Та ще років зо 5 повчіть потенційних пілотів ф16 англійської, а там ще недовго
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12.08.2023 23:42 Відповісти
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