Невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна проти України, - Білий дім

Невідомо, скільки ще триватиме розв’язана РФ війна проти України. Адміністрація Байдена і надалі готова звертатись до Конгресу для отримання фінансування, щоб підтримувати Україну.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Кірбі, невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023) та подати відповідний запит до Конгресу.

Коментуючи розмір нового пакета для України обсягом понад $20 мільярдів, з яким адміністрація США звернулася до законодавців, представник Білого дому підкреслив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

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"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", - додав Кірбі.