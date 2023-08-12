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Російські окупанти вранці 12 серпня обстріляли Куп’янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка, - ОВА

купянськ

У суботу близько 5:10 російські окупаційні війська обстріляли Куп’янськ-Вузловий,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів з артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеринарне, Стрілече, Гатище, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Куп’янського району наразі евакуювали 63 особи, - Синєгубов

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обстріл (28378) Харківщина (6054) Куп’янськ (750)


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Prosnulis kacapi posle vcerasnego ix obstrela kasetnimi snariadami,vidimo ne vsex perebyli,nuzno budet povtorit
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12.08.2023 09:36 Відповісти
 
 