Із Куп’янського району наразі евакуювали 63 особи, - Синєгубов

Із населених пунктів Куп’янського району, які розташовані близько до лінії фронту, наразі евакуйовано 63 особи.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Про хід евакуації з небезпечних районів Куп'янської громади. З населених пунктів, що розташовані безпосередньо біля лінії фронту в Куп'янському районі, триває обов'язкова евакуація цивільних. Вона відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей", - йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА зазначив, що з тих населених пунктів, що на відстані 7-10 км від лінії фронту, розглядається можливість оголошення примусової евакуації дітей. В тому числі безпосередньо з м. Куп'янська. Це рішення має бути ухвалено на Раді оборони області та погоджено з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наразі в Куп'янській громаді залишається близько 12 тисяч людей. У Харкові та віддалених від фронту областях України зарезервовані місця для розміщення евакуйованих. Наразі такий резерв у Харкові становить 3,5 тисячі місць. Але цей показник може бути оперативно збільшений до 16 тисяч.

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Нагадаємо, раніше Синєгубов заявляв, що з Куп'янського району можуть евакуювати близько 12 тисяч жителів.