На Харківщині найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, - голова Куп’янської МВА Беседін
Люди старшого віку найчастіше відмовляються від евакуації з Куп’янщини, інколи молоді сім’ї з дітьми.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в коментарі "Радіо Свобода".
"На жаль здебільшого, як ми і очікували, люди відмовляються від евакуації. Але у нас постійно курсують автобусні маршрути, які зʼєднують місто Купʼянськ з обласним центром. Постійно курсує потяг. Люди звертаються – є телефон гарячої лінії. Відразу реагуємо, формуємо списки, волонтери відвозять до Харкова", - пояснив він.
За його словами, у Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей.
"Для нас дуже важливо, щоб вони були у більш безпечних місцях. Тому що ескалація, число обстрілів, які зараз є на території громади, зростає. Ми повинні уберегти особливо дітей, маломобільних, і перемістити їх у більш безпечні регіони", – наголосив він.
Нагадаємо, 10 серпня місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Таке рішення прийняте у зв’язку з посилення обстрілів з боку Росії.
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і, звісно, не залишати дітей та призовників, це тупість = постачати вояків ворогу для майбутніх воєн.
и надеюсь, кара будет соответствующая твоим гнилым мыслям и высерам.
старики уже готовы к смерти, им суета с жизнью на чемоданах в спортзалах и хз в каких приймах не нужна. им легче умереть в родных стенах.
жизнь в оккупации тяжелая. Нг старикам, повторюсь, не привыкать. им легче умирать дома чем жить на чужбине даже в комфорте.