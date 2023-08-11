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На Харківщині найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, - голова Куп’янської МВА Беседін

авдіївка,евакуація

Люди старшого віку найчастіше відмовляються від евакуації з Куп’янщини, інколи молоді сім’ї з дітьми.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в коментарі "Радіо Свобода".

"На жаль здебільшого, як ми і очікували, люди відмовляються від евакуації. Але у нас постійно курсують автобусні маршрути, які зʼєднують місто Купʼянськ з обласним центром. Постійно курсує потяг. Люди звертаються – є телефон гарячої лінії. Відразу реагуємо, формуємо списки, волонтери відвозять до Харкова", - пояснив він.

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За його словами, у Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей.

"Для нас дуже важливо, щоб вони були у більш безпечних місцях. Тому що ескалація, число обстрілів, які зараз є на території громади, зростає. Ми повинні уберегти особливо дітей, маломобільних, і перемістити їх у більш безпечні регіони", – наголосив він.

Нагадаємо, 10 серпня місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Таке рішення прийняте у зв’язку з посилення обстрілів з боку Росії.

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Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2311) Куп’янськ (750)


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Топ коментарі
+8
нехай партія зеленського слуга народу терміново прийме закон щоб ті, хто відмовляються від евакуації підписували документ де засвідчували що вони відмовляються від компенсації української держави у випадку якщо їх скалічить чи вб'є(родичі) і що якщо підуть на співробітництво з ворогом то їм буде смерть.

і, звісно, не залишати дітей та призовників, це тупість = постачати вояків ворогу для майбутніх воєн.
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11.08.2023 13:38
+5
неоднократно доводилось слышать - лучше умру дома чем буду жить на чужбине.
старики уже готовы к смерти, им суета с жизнью на чемоданах в спортзалах и хз в каких приймах не нужна. им легче умереть в родных стенах.
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11.08.2023 14:41
+1
і сепаратисти які чекають рюський мір!
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11.08.2023 13:59
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нехай партія зеленського слуга народу терміново прийме закон щоб ті, хто відмовляються від евакуації підписували документ де засвідчували що вони відмовляються від компенсації української держави у випадку якщо їх скалічить чи вб'є(родичі) і що якщо підуть на співробітництво з ворогом то їм буде смерть.

і, звісно, не залишати дітей та призовників, це тупість = постачати вояків ворогу для майбутніх воєн.
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11.08.2023 13:38 Відповісти
пусть тебе и всем кто тебя лизнул прилетит кармический бумеранг. и как можно скорее.
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11.08.2023 14:43 Відповісти
і сепаратисти які чекають рюський мір!
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11.08.2023 13:59 Відповісти
Бог тебе судья.
и надеюсь, кара будет соответствующая твоим гнилым мыслям и высерам.
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11.08.2023 14:39 Відповісти
неоднократно доводилось слышать - лучше умру дома чем буду жить на чужбине.
старики уже готовы к смерти, им суета с жизнью на чемоданах в спортзалах и хз в каких приймах не нужна. им легче умереть в родных стенах.
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11.08.2023 14:41 Відповісти
Помирати завжди важко. І немає різниці де. Людині до останнього дня життя потрібне все. Абсолютно все! Нормальне харчування, житло, допомога близьких і повага. Нічого з цього від окупантів вони не отримають навіть якщо будуть лизати їм дупи. Ну а тим хто бажає "умєрєть в **********" - червоний стяг в загрібайла.
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11.08.2023 15:04 Відповісти
до вас все как-то никак не дойдет что в селах на Донбассе как жили в бедности так и дальше жить будут. никому никто ничего не лижет - не судите по себе.
жизнь в оккупации тяжелая. Нг старикам, повторюсь, не привыкать. им легче умирать дома чем жить на чужбине даже в комфорте.
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11.08.2023 18:01 Відповісти
Україна дає шанс на евакуацію. Ті хто відмовляються беруть на себе повну відповідальність за те що з ними станеться далі. Цю відповідальність "ждунів" потрібно офіційно закріпити на законодавчому рівні. Відмовники мають автоматично втрачати пенсії, роботи, посади, звання і будь які виплати з України зараз і в майбутньому.
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11.08.2023 15:00 Відповісти
Бог тебе судья. Строгий.
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11.08.2023 18:02 Відповісти
Бог любить Україну. А це означає що Бог любить і мене. А тобі, кацапу, фуй в сраку!
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11.08.2023 18:08 Відповісти
Мобілізують чоловіків, дітей вивезуть може й на органи, з жінками зрозуміло що буде , а старим пенсії не дадуть з ліками й субсидіями.
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11.08.2023 15:13 Відповісти
якщо відмовляються - їх треба мобілізувати!
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11.08.2023 15:22 Відповісти
Всі хто мають дітей вивозити без згоди.Не хочуть ?Забирати дітей.Хочуть себе на небезпеку покинути це їх справа ,але в дітей повинен бути захист тим паче від батьків без мізків.Також попередити що ніякої гум допомоги не буде тим хто зостався.Досить хлопців і волонтерів вбивати бо якесь дурне не захотіло виїджати.Люди свої жияття втрачають бо дурне вперлосяна руїнах.
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11.08.2023 16:34 Відповісти
чтоб твоим родителям попасть в оккупацию, гнида.
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11.08.2023 18:04 Відповісти
 
 