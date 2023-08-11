З території Куп’янського району можуть евакуювати близько 12 тисяч жителів, - Синєгубов. ВIДЕО

Через безпекову ситуацію та наближеність до лінії фронту ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію жителів Куп’янська та прилеглих населених пунктів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша мета – повністю убезпечити населення від можливих поранень внаслідок бойових дій. Враховуючи, що ворог активізував свої штурмові дії саме на Куп'янському напрямку, небезпека може загрожувати кожній людині, яка перебуває там", – зазначив Синєгубов.

Він зауважив, що наразі також обговорюється питання щодо примусової евакуації дітей із населених пунктів Куп'янщини, розташованих у районі бойових дій та поряд із ним. Відповідне рішення має ухвалити Рада оборони області, після чого його мають верифікувати у профільному міністерстві. Зараз у Куп'янську та прилеглих населених пунктах перебуває близько 800 дітей, плюс – члени їх родин. Розгляд та голосування щодо питання про примусову евакуацію дітей Рада оборони області проведе за готовності всіх необхідних супутніх матеріалів.

"У нас вже є досвід евакуаційної роботи, тому цей процес відбуватиметься чітко й організовано. Маємо у Харкові понад 3500 повністю підготовлених місць розміщення для евакуйованих осіб. За потреби така кількість може бути збільшена до 15 тисяч місць. Крім цього, евакуйованих громадян можуть організовано приймати у Полтавській, Рівненській, Кіровоградській областях, щодо цього є чіткий напрацьований план", – розповів Синєгубов.

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Раніше Синєгубов повідомляв, що триває обов’язкова евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів, що постійно обстрілюються ворогом. У м. Куп’янськ оголошено примусову евакуацію дітей у більш безпечні місця, там залишилося 523 дитини