С территории Купянского района могут эвакуировать около 12 тысяч жителей, - Синегубов. ВИДЕО

Из-за ситуации относительно безопасности и приближенности к линии фронта принято решение об обязательной эвакуации жителей Купянска и близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша цель – полностью обезопасить население от возможных ранений в результате боевых действий. Учитывая, что враг активизировал свои штурмовые действия именно на Купянском направлении, опасность может угрожать каждому находящемуся там человеку", – отметил Синегубов.

Он отметил, что сейчас также обсуждается вопрос принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Купянщины, расположенных в районе боевых действий и рядом с ним. Соответствующее решение должно быть принято Советом обороны области, после чего его должны верифицировать в профильном министерстве. Сейчас в Купянске и близлежащих населенных пунктах находится около 800 детей, плюс члены их семей. Рассмотрение и голосование по вопросу о принудительной эвакуации детей Совет обороны области проведет при готовности всех необходимых сопутствующих материалов.

"У нас уже есть опыт эвакуационной работы, поэтому этот процесс будет происходить четко и организованно. Есть в Харькове более 3500 полностью подготовленных мест размещения для эвакуированных лиц. При необходимости такое количество может быть увеличено до 15 тысяч мест. Кроме этого, эвакуированных граждан могут организованно принимать в Полтавской, Ривненской, Кировоградской областях, на этот счет есть четкий наработанный план", – рассказал Синегубов.

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Ранее Синегубов сообщал, что продолжается обязательная эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов, постоянно обстреливаемых врагом. В г. Купянск объявлена принудительная эвакуация детей в более безопасные места, там осталось 523 ребенка.