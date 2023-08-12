Росіяни минулої доби обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині: пошкоджено житлові будинки та склад

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Миколаївському районі вчора, 11 серпня, о 08:13 та 08:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом дня, 11 серпня, о 08:10, 08:40, 13:46 та 17:35 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

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Також вдень, 11 серпня, о 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.