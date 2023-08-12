ЄС передав Україні майже 224 тисячі артилерійських снарядів, - Стано

ЄС поставив Україні 223 800 снарядів у рамках плану надання 1 мільйона артилерійських снарядів для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це оголосив речник ЄС Пітер Стано у коментарі AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Країни-члени (ЄС. — Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів — далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів — і 2300 ракет усіх типів", — сказав Стано.

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