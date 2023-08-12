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2 009 19

ЄС передав Україні майже 224 тисячі артилерійських снарядів, - Стано

155,снаряди

ЄС поставив Україні 223 800 снарядів у рамках плану надання 1 мільйона артилерійських снарядів для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це оголосив речник ЄС Пітер Стано у коментарі AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  DW.

"Країни-члени (ЄС. — Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів — далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів — і 2300 ракет усіх типів", — сказав Стано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон планує протягом наступного року збільшити виробництво снарядів з 24 до 80 тис. на місяць

Автор: 

боєприпаси (2267) Євросоюз (13388) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+7
дякуємо .
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12.08.2023 11:03
+2
зараз якщо й менше, то не на багато.
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12.08.2023 11:19
+1
да что ты всё переживаешь так за своих браттев свинорылов...\постоянно...\
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12.08.2023 11:37
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дякуємо .
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12.08.2023 11:03 Відповісти
В кабзона нон-стоп.
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12.08.2023 11:08 Відповісти
Це добре -- попервах рашка гатила по 60тис снарядів в день
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12.08.2023 11:08 Відповісти
зараз якщо й менше, то не на багато.
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12.08.2023 11:19 Відповісти
да что ты всё переживаешь так за своих браттев свинорылов...\постоянно...\
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12.08.2023 11:37 Відповісти
А ти звідки тут взявся, ведмедчуківський ?
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12.08.2023 11:50 Відповісти
А ти шо і на каналі у ведмедчука ошивався ?
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12.08.2023 11:57 Відповісти
ты свинорыл сеня береги свою руку...
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12.08.2023 12:09 Відповісти
уzzькая щелепа не заважає розповідати про моїх "браттев свинорылов", малорос?
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12.08.2023 14:12 Відповісти
для таких пидароссов ты всё тварь понимаешь...
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12.08.2023 15:35 Відповісти
звісно розумію тебе, малорос. мову ворога потрібно знати, щоб відрізняти вас, істот уzzкоізичних, від людей.
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12.08.2023 21:26 Відповісти
ты как твой ЗЕнелох - так что принято...
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12.08.2023 21:53 Відповісти
не надривайся, малорос. мені на вас всіх насрати. всіх уzzкоіzічних без виключення. меншовартісні істоти, на кшталт тебе гірші за кацапів, ви лобкові воші, гниди. тому ваше уzzкоіzічноє малоруzzкоє мнєніє мені по боку. на руzzкую вєсну з ним, там тебе зрозуміють руzzкіє і руzzкоговорящіє однодумці.
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12.08.2023 22:49 Відповісти
ты тридварас сказал бы это ребятам под Бахмутом...?
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13.08.2023 08:53 Відповісти
немає навіть 25%...від мільйона.
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12.08.2023 11:35 Відповісти
Мінімум 112000 взбісившихся тварів відправляться на мегаконцерт до нациста кібзона.
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12.08.2023 12:02 Відповісти
Не задох*ра будет по 2 снаряда на козломорда? Минимум 450 тыс. свиносук к праотцам батыям.
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12.08.2023 16:07 Відповісти
 
 