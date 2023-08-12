ЄС передав Україні майже 224 тисячі артилерійських снарядів, - Стано
ЄС поставив Україні 223 800 снарядів у рамках плану надання 1 мільйона артилерійських снарядів для допомоги у боротьбі з російською агресією.
Про це оголосив речник ЄС Пітер Стано у коментарі AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Країни-члени (ЄС. — Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів — далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів — і 2300 ракет усіх типів", — сказав Стано.
Топ коментарі
+7 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар12.08.2023 11:03
+2 cimbitep
показати весь коментар12.08.2023 11:19
+1 Великая Исландия #550909
показати весь коментар12.08.2023 11:37
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар12.08.2023 11:03 Відповісти Мені подобається 7
Trevo Trow
показати весь коментар12.08.2023 11:08 Відповісти Мені подобається 0
Валентин Коваль #550884
показати весь коментар12.08.2023 11:08 Відповісти Мені подобається 0
cimbitep
показати весь коментар12.08.2023 11:19 Відповісти Мені подобається 2
Великая Исландия #550909
показати весь коментар12.08.2023 11:37 Відповісти Мені подобається 1
✘
vismavista
показати весь коментар12.08.2023 11:50 Відповісти Мені подобається 0
✘
vismavista
показати весь коментар12.08.2023 11:57 Відповісти Мені подобається 1
Великая Исландия #550909
показати весь коментар12.08.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 0
cimbitep
показати весь коментар12.08.2023 14:12 Відповісти Мені подобається 0
Великая Исландия #550909
показати весь коментар12.08.2023 15:35 Відповісти Мені подобається 0
cimbitep
показати весь коментар12.08.2023 21:26 Відповісти Мені подобається 0
Великая Исландия #550909
показати весь коментар12.08.2023 21:53 Відповісти Мені подобається 0
cimbitep
показати весь коментар12.08.2023 22:49 Відповісти Мені подобається 0
Великая Исландия #550909
показати весь коментар13.08.2023 08:53 Відповісти Мені подобається 0
Ирина Александра
показати весь коментар12.08.2023 11:35 Відповісти Мені подобається 0
Соса 2
показати весь коментар12.08.2023 12:02 Відповісти Мені подобається 0
Wlad West
показати весь коментар12.08.2023 16:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль