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Новости Агрессия России против Украины Война
2 009 19

ЕС передал Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов, - Стано

155,снаряды

ЕС поставил Украине 223 800 снарядов в рамках плана предоставления 1 миллиона артиллерийских снарядов для помощи в борьбе с российской агрессией.

Об этом объявил представитель ЕС Питер Стано в комментарии AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  DW.

"Страны-члены (ЕС. — Ред.) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов — дальнобойных самоходных высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов — и 2300 ракет всех типов", — сказал Стано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон планирует в течение следующего года увеличить производство снарядов с 24 до 80 тыс. в месяц.

Автор: 

боеприпасы (2334) Евросоюз (17113) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+7
дякуємо .
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12.08.2023 11:03
+2
зараз якщо й менше, то не на багато.
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12.08.2023 11:19
+1
да что ты всё переживаешь так за своих браттев свинорылов...\постоянно...\
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12.08.2023 11:37
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дякуємо .
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12.08.2023 11:03 Ответить
В кабзона нон-стоп.
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12.08.2023 11:08 Ответить
Це добре -- попервах рашка гатила по 60тис снарядів в день
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12.08.2023 11:08 Ответить
зараз якщо й менше, то не на багато.
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12.08.2023 11:19 Ответить
да что ты всё переживаешь так за своих браттев свинорылов...\постоянно...\
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12.08.2023 11:37 Ответить
А ти звідки тут взявся, ведмедчуківський ?
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12.08.2023 11:50 Ответить
А ти шо і на каналі у ведмедчука ошивався ?
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12.08.2023 11:57 Ответить
ты свинорыл сеня береги свою руку...
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12.08.2023 12:09 Ответить
уzzькая щелепа не заважає розповідати про моїх "браттев свинорылов", малорос?
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12.08.2023 14:12 Ответить
для таких пидароссов ты всё тварь понимаешь...
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12.08.2023 15:35 Ответить
звісно розумію тебе, малорос. мову ворога потрібно знати, щоб відрізняти вас, істот уzzкоізичних, від людей.
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12.08.2023 21:26 Ответить
ты как твой ЗЕнелох - так что принято...
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12.08.2023 21:53 Ответить
не надривайся, малорос. мені на вас всіх насрати. всіх уzzкоіzічних без виключення. меншовартісні істоти, на кшталт тебе гірші за кацапів, ви лобкові воші, гниди. тому ваше уzzкоіzічноє малоруzzкоє мнєніє мені по боку. на руzzкую вєсну з ним, там тебе зрозуміють руzzкіє і руzzкоговорящіє однодумці.
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12.08.2023 22:49 Ответить
ты тридварас сказал бы это ребятам под Бахмутом...?
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13.08.2023 08:53 Ответить
немає навіть 25%...від мільйона.
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12.08.2023 11:35 Ответить
Мінімум 112000 взбісившихся тварів відправляться на мегаконцерт до нациста кібзона.
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12.08.2023 12:02 Ответить
Не задох*ра будет по 2 снаряда на козломорда? Минимум 450 тыс. свиносук к праотцам батыям.
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12.08.2023 16:07 Ответить
 
 