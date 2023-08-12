ЕС передал Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов, - Стано
ЕС поставил Украине 223 800 снарядов в рамках плана предоставления 1 миллиона артиллерийских снарядов для помощи в борьбе с российской агрессией.
Об этом объявил представитель ЕС Питер Стано в комментарии AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Страны-члены (ЕС. — Ред.) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов — дальнобойных самоходных высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов — и 2300 ракет всех типов", — сказал Стано.
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