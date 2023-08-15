У Латвії заявили, що з’явилася можливість для перевезення українського зерна залізницею

У Латвійській залізниці (LDz) повідомили, що бачить можливості для перевезення українського зерна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив голова правління компанії Ріналдс Плявніекс.

Він заявив, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через Латвію.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", – зазначив Плявніекс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

Водночас, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

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"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", – додав Плявнієкс.

За його оцінками, через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна.

Плявніес також згадав, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

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