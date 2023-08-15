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зерно (1228) Латвія (854)

У Латвії заявили, що з’явилася можливість для перевезення українського зерна залізницею

Новини Цензор.НЕТ Події

зерно

У Латвійській залізниці (LDz) повідомили, що бачить можливості для перевезення українського зерна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив голова правління компанії Ріналдс Плявніекс.

Він заявив, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через Латвію.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", – зазначив Плявніекс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

Водночас, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

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"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", – додав Плявнієкс.

За його оцінками, через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна.

Плявніес також згадав, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

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Автор: Наталя Джума
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схоже, гарячі латиські стрілки налаштовані проторувати залізничний коридор через білоруську територію...успіху, вам, герої
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15.08.2023 15:15 Відповісти
З Украіни до Польші, а з Польші до Літви.
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15.08.2023 16:01 Відповісти
Це коли Польща дозволила вже транзит нашого зерна через свою територію?
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15.08.2023 16:19 Відповісти
хм.. яким чином? в нас покищо нема спільного кордону.
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15.08.2023 15:24 Відповісти
Контрабанда через польщу
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15.08.2023 16:28 Відповісти
Я так зрозумів, шо там фермерів так роздрочили, шо може і не проканати.
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15.08.2023 17:34 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі. Дякуємо, за підтримку, розуміння, допомогу.
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15.08.2023 15:46 Відповісти
Це не найдешевший шлях експорту українського зерна. Найдешевший через румінський порт Констанца.
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15.08.2023 15:59 Відповісти
румунський порт Констанца.
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15.08.2023 16:02 Відповісти
Может получиться. Из-за изменения климата спрос на зерно и цены растут, так что возможны очень экзотические маршруты. По прогнозам лето 2024 года будет ещё более экстремальным, чем этого года, то есть без зерна из Украины и Европа не обойдётся. А если учесть, что наученные опытом страны Европы создают запас продовольствия на три года, то такие перевозки при некоторых вложениях в транспортную инфраструктуру станут обыденным делом. Это не случайность, что президенты Польши и Литвы договорились об переносе таможенных процедур с границы в порты.
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15.08.2023 20:23 Відповісти
 
 