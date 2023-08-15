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Рашисти обстрілюють центральну частину Херсону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські окупанти б’ють по центральній частині Херсона.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Обережно, ворог завдає ударів по центральній частині Херсона!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Минулої доби ворог здійснив 71 обстріл Херсонщини, поцілив у житлові квартали та будівлю школи, 9 людей дістали поранення

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Де відповідь? Ми маємо лівий берег навпроти Херсону випалити нахрін!
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15.08.2023 15:44
+6
Зелені проміняли на барабани і лижі...
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15.08.2023 15:53
+5
Про це давно кажуть, але владі похєр, це ж не їх рідних обстрілюють.
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15.08.2023 15:45
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потрібно з територій яких обстрілює артелерія та ракети рашистів ближнього радіусу дій примусово вивести всіх дітей, їхніх батьків та вагітних жінок - примусово - і створити їм нормальні умови у місцях, куди їх вивезуть
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15.08.2023 15:39 Відповісти
Про це давно кажуть, але владі похєр, це ж не їх рідних обстрілюють.
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15.08.2023 15:45 Відповісти
Требв зріаняти з землею міста з яких рашка обстрілює.
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15.08.2023 15:54 Відповісти
Дак ви визначіться на цьому сайті - що ж людям робити - бо вони виїдуть - їх тут обгадять, і не виїдуть - теж.
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15.08.2023 16:57 Відповісти
ось чому як Василиса так одразу пахне кислими щами, сартирами на вулиці із зеленими мухами, не митими пахвами, перегаром, кокошниками та обоссаними берізками?
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15.08.2023 17:08 Відповісти
Добре готую піцу, холодець свій можу навернути шість тарілок, борщ не люблю чомусь з дитинства, в хаті завжди, як в церкві... снайпер по мухам, бо в юності дуже добре грала в теніс.... реакція збереглась.
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15.08.2023 19:55 Відповісти
Де відповідь? Ми маємо лівий берег навпроти Херсону випалити нахрін!
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15.08.2023 15:44 Відповісти
там теж наші люди живуть... Якщо й палити, то по позиціях рашистів.
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15.08.2023 15:52 Відповісти
Де ж відповідь і наші контрбатерейні радари ?
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15.08.2023 15:50 Відповісти
Зелені проміняли на барабани і лижі...
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15.08.2023 15:53 Відповісти
Якась беспорадність і тиша .....Невже у нас немає вже чим дати гідну відсіч ?
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15.08.2023 15:51 Відповісти
Якась замітив послідовна у наших військах бездіяльнісь і слабкість.До чого це іде і хто за цим стоїть? Нам Єрмак готовить підняти в найближчий чаас білий прапор?
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15.08.2023 15:55 Відповісти
Саме безпораднiсть. Руйнують Херсон, вбивають людей. Цiлодобово.
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15.08.2023 17:40 Відповісти
Якого біса ви не відповідаєте. Кругом тільки ми терпіли.
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15.08.2023 18:36 Відповісти
 
 