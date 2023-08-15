3 363 14
Рашисти обстрілюють центральну частину Херсону
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти б’ють по центральній частині Херсона.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Обережно, ворог завдає ударів по центральній частині Херсона!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Харьков Сумской
показати весь коментар15.08.2023 15:44
+6 Evgen Karpenko
показати весь коментар15.08.2023 15:53
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар15.08.2023 15:45
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Leon e9048d82
показати весь коментар15.08.2023 15:39 Відповісти Мені подобається 5
Деніс Войцеховський
показати весь коментар15.08.2023 15:45 Відповісти Мені подобається 5
Ирина c5151dad
показати весь коментар15.08.2023 15:54 Відповісти Мені подобається 0
Vasilisa Evlampieva
показати весь коментар15.08.2023 16:57 Відповісти Мені подобається 0
Leon e9048d82
показати весь коментар15.08.2023 17:08 Відповісти Мені подобається 1
Vasilisa Evlampieva
показати весь коментар15.08.2023 19:55 Відповісти Мені подобається 0
Харьков Сумской
показати весь коментар15.08.2023 15:44 Відповісти Мені подобається 7
Flying Eagle
показати весь коментар15.08.2023 15:52 Відповісти Мені подобається 0
Влад Хутір
показати весь коментар15.08.2023 15:50 Відповісти Мені подобається 3
Evgen Karpenko
показати весь коментар15.08.2023 15:53 Відповісти Мені подобається 6
Влад Хутір
показати весь коментар15.08.2023 15:51 Відповісти Мені подобається 1
Влад Хутір
показати весь коментар15.08.2023 15:55 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Костыря 22c17405
показати весь коментар15.08.2023 17:40 Відповісти Мені подобається 0
Trofim
показати весь коментар15.08.2023 18:36 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...