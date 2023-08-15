Митрополит Павло, у якого діагностували гострий інфаркт міокарда, відновлюється після операції, - адвокат
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В екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Української православної церкви Павла діагностували гострий інфаркт міокарда. Він перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіовідділенні однієї з лікарень Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Як зазначається, про стан здоров'я клірика повідомив у телеграмі його адвокат протоієрей Микита Чекман, посилаючись на дані лікарів.
Адвокат Микита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що митрополит нині відновлюється після операції. Йому не можна підніматися з ліжка.
"Я не можу з лікарями більш неофіційно спілкуватись, я ж не є родичем. Те, що я знаю, я повідомляю суспільству узгоджену позицію. Більш детально не можу вам пояснити", - сказав адвокат.
Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження (щодо митрополита Павла, - ред.) у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства.
Як повідомлялося, 14 серпня колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.
Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.
Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.
7 серпня його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.
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Фу мерзота, щоб воно здохло к бісовій матері в муках
Адвокат Чекман. Чому не Чекманов? Не той кошер, мабуть. Ваньки в юридичних науках гарні тільки коли треба надурити, в іншому - не дуже.
Але міг і не збрехати. То, був другим після Ондатрія, робив що хтів - життя вдалося.
Аж тут, браслет натягнули, церкву забрали.... Міг і не витримати.
Ну все, якщо клітчане одіяло в хід пішло, то все серйозно!
не забудьте його відправити на лікування в Німеччину чи там в Ізраїль
От навіщо це все ефесбешники в рясах замутили...
Якраз навпаки. Треба перестати затягувати. Прискорити, задокументувати, осудити, обміняти.
у радянському та і у пострадянському просторі від інфартку, тим більше гострого, зазвичай не рятували і не рятують,
якби Павла справді прихопив би інфаркт, він би у пеклі у чортів вже б з Кобзоном розмовляв
"Когда же черт возьмёт тебя?"
А може і ні, у тварин немає ні Ада, ні Рая, а що ж тоді казати, про свинопсів?
Нужно ведь понимать, при попытке отправить их в РФ они тут же подают в суд и выигрывают его. И в суд по правам человека могут подать и тоже выиграют его. Лучше.... просто убить.