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Новини Суспільство
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лікарня (1098) Павло (Петро Лебідь) (31)

Митрополит Павло, у якого діагностували гострий інфаркт міокарда, відновлюється після операції, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лебедь,мп,митрополит,павло,лебідь

В екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Української православної церкви Павла діагностували гострий інфаркт міокарда. Він перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіовідділенні однієї з лікарень Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, про стан здоров'я клірика повідомив у телеграмі його адвокат протоієрей Микита Чекман, посилаючись на дані лікарів.

Адвокат Микита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що митрополит нині відновлюється після операції. Йому не можна підніматися з ліжка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополита Павла госпіталізували та прооперували, - адвокат Чекман

"Я не можу з лікарями більш неофіційно спілкуватись, я ж не є родичем. Те, що я знаю, я повідомляю суспільству узгоджену позицію. Більш детально не можу вам пояснити", - сказав адвокат.

Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження (щодо митрополита Павла, - ред.) у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства.

Також читайте: Суд продовжив термін дії обов’язків для митрополита Павла

Як повідомлялося, 14 серпня колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита  Павла госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та  прооперували. 

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Инфаркт пид@р@ста не должно стать причиной остановки дела. Пусть даже это дело пытаются спустить на тормозах. И обязательно проверить, а был ли инфаркт. Эти сатанисты - большие выдумщики по части кого-либо на#бать.
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15.08.2023 16:04
+14
Він, мабуть, не по ескортницях, старий підар хлопчиків з церковного хору ********. Скрєпи!
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15.08.2023 16:03
+11
Не підвели, падло, чорти в пеклі вже зачекалися. Кабздон вже й концертну програму оновив!
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15.08.2023 16:00
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ніяк к кобзону не відправиться. той вже зачекався
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15.08.2023 15:59 Відповісти
Інфаркт мікарда -- во такии рубець
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15.08.2023 15:59 Відповісти
Не підвели, падло, чорти в пеклі вже зачекалися. Кабздон вже й концертну програму оновив!
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15.08.2023 16:00 Відповісти
Злі нацисти позбавили можливості їздити на майбаху, пити Glenfiddich і лежати у джакузі з ескортницями. Як тут не інфарктнути бідному служителю віри.

Фу мерзота, щоб воно здохло к бісовій матері в муках
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15.08.2023 16:00 Відповісти
Він, мабуть, не по ескортницях, старий підар хлопчиків з церковного хору ********. Скрєпи!
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15.08.2023 16:03 Відповісти
Чекман "чекает"
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15.08.2023 16:01 Відповісти
очередное подтверждение что никакого бога нет
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15.08.2023 16:02 Відповісти
Якраз навпаки.
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15.08.2023 16:04 Відповісти
Та де ж навпаки, якщо наволоч живе, а гарні люди в 30 відходять?
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15.08.2023 16:08 Відповісти
ти вірих, що його накрило? чергове мі-мі-мі для недальоких прихожан, щоб більше жаліли і не відкіпали.
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15.08.2023 16:34 Відповісти
глибока богословська мисля!
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15.08.2023 16:23 Відповісти
І тепер він непідсудний, чи не можна під варту брати через стан здоров'я.
Адвокат Чекман. Чому не Чекманов? Не той кошер, мабуть. Ваньки в юридичних науках гарні тільки коли треба надурити, в іншому - не дуже.
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15.08.2023 16:03 Відповісти
Потрібно на детекторі брехні перевірити весь медичний персонал причетний до цієї "операції" ,а також банківські рахунки керівництва лікарні та лікарів. Такого наглого п/3₴єжа я ще не бачив бл.
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15.08.2023 16:04 Відповісти
зайвим не буде.
Але міг і не збрехати. То, був другим після Ондатрія, робив що хтів - життя вдалося.
Аж тут, браслет натягнули, церкву забрали.... Міг і не витримати.
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15.08.2023 16:08 Відповісти
Паша як мін. палковнік ФСБ(військовий). Кошти, якими він оперував, це ФСБешний абщак. А тут суди, адвокати, підкупи + 33,3 млн. грн(майже лімон баксів) застави, карочє попав паша на лічильник. Інфаркт став неминучим.
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15.08.2023 17:05 Відповісти
Відкачати і обміняти, допоки остаточно не зіпсувався.
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15.08.2023 16:04 Відповісти
Инфаркт пид@р@ста не должно стать причиной остановки дела. Пусть даже это дело пытаются спустить на тормозах. И обязательно проверить, а был ли инфаркт. Эти сатанисты - большие выдумщики по части кого-либо на#бать.
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15.08.2023 16:04 Відповісти
Ніхто нічого не зупиняє, потрібен комісійний висновок який розгляне суд. Якщо куплять біси висновок то це йому не допоможе, слідство знову відновлюють. Напевне хотять вирвати з України на лікування, палковник гундяєв впишеться. Я не проти, якщо всіх поранених азовців чи інших наших бійців зо дві сотні на нього поміняють хоч завтра.
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15.08.2023 16:55 Відповісти
На суд Божий пора.
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15.08.2023 16:05 Відповісти
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15.08.2023 16:05 Відповісти
блін! не встиг ))))
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15.08.2023 16:09 Відповісти
Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження (щодо митрополита Павла, - ред.) у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства.

Ну все, якщо клітчане одіяло в хід пішло, то все серйозно!
не забудьте його відправити на лікування в Німеччину чи там в Ізраїль
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15.08.2023 16:05 Відповісти
до чєчєтова його в клуб ''17 поверх''
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15.08.2023 16:49 Відповісти
Юрист може вважати що хоче, бо йому за це жирний гонорар церква чи паша платить. Чому він "вважає" а не "вимагає" ? Хитка позиція як для захисту такого жирного клієнта, так піар для секти свідків паши мерседеса
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15.08.2023 17:00 Відповісти
Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження (щодо митрополита Павла, - ред.) у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства. Джерело: https://censor.net/ua/n3437572

От навіщо це все ефесбешники в рясах замутили...
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15.08.2023 16:06 Відповісти
Цікаво, з яких це пір якийсь там стан здоров'я зупиняє процесуальне впровадження?
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15.08.2023 16:07 Відповісти
"Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження".

Якраз навпаки. Треба перестати затягувати. Прискорити, задокументувати, осудити, обміняти.
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15.08.2023 16:11 Відповісти
Він же "праведний та побожний", отже йому не потрібен лікарський догляд за станом здоров'я - намолить собі зцілення щирими моливами. Крім того, суд та ув'язнення він має сприймати, як послані рабу Божому випробування і смиренно їх прийняти та відмовившись від адвоката. Отже процесуальне провадження має тривати.
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15.08.2023 16:54 Відповісти
моспархаті попи брешуть у всьому, й інфаркт могли придумати... з допомогою їх прокацапського слуги - тудурова, щоб "інфарктом" на суді спекулювати.
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15.08.2023 16:08 Відповісти
В тюремний лазарет його відправити і доліковувати зельонкою з стрептоцидом
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15.08.2023 17:09 Відповісти
дострілити ту скотину щоб не мучалась, бо сам не здохне там ще здоровя на 5 чоловіквистаче
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15.08.2023 16:09 Відповісти
Він симулянт..Бреше **** в рясі..
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15.08.2023 16:11 Відповісти
хтось це буде перевіряти чи НЕ НА ЧАСІ?
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15.08.2023 16:12 Відповісти
я думаю це вистава,
у радянському та і у пострадянському просторі від інфартку, тим більше гострого, зазвичай не рятували і не рятують,
якби Павла справді прихопив би інфаркт, він би у пеклі у чортів вже б з Кобзоном розмовляв
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15.08.2023 16:19 Відповісти
Бог дияволу: забирай Лебедя,це ж твій.Диявол Богу: нє-нє,мені Кобзона і Жиріновського хватає,вони в мене вже падші душі шатають,хочуть "рускій мір" в пеклі встановити.
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15.08.2023 16:19 Відповісти
Шкода, що Ісус Христос не мав адвоката. Невинного стратили. А тут попи ворожої секти коють, що заманеться і ніяк не понесуть будь-якої відповідальності за свої підривні дії проти держави Україна.
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15.08.2023 16:21 Відповісти
"Вздыхать и думать про себя:
"Когда же черт возьмёт тебя?"
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15.08.2023 16:24 Відповісти
Та пустіть його на обмін, наших хлопців повернемо. А того ''борова'' нехай ''скрєпами'' лікують!
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15.08.2023 16:25 Відповісти
Чорти, йому прогули ставити почали!
А може і ні, у тварин немає ні Ада, ні Рая, а що ж тоді казати, про свинопсів?
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15.08.2023 16:29 Відповісти
Хм ,як інфаркт то до лікарів!А як на Кличка анафему то він пуп землі)
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15.08.2023 16:38 Відповісти
мабуть в Феофанії лікують за рахунок УКРАЇНЦІВ
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15.08.2023 16:46 Відповісти
Якось згадую бандюка Крисіна (вбивство журналіста) тоже в Інституті серця ховали від суду. Історія повторюється.
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15.08.2023 16:48 Відповісти
закосило павло
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15.08.2023 16:49 Відповісти
Поїхав в лікарню, не облизав ікону і не помолився..... Щось тут не сходиться
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15.08.2023 17:08 Відповісти
Какая операция?! Стент поставили!
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15.08.2023 17:29 Відповісти
Немає там ніякого інфаркту. Досить пи₴діти. На цій скотині пахати треба.
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15.08.2023 17:31 Відповісти
У Бога свої плани на митрополита.... і ще ніхто не оминув суду Божого...
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15.08.2023 18:21 Відповісти
Шукай спосіб уникнути покарання мразоти у рясах!
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15.08.2023 18:28 Відповісти
почему бы всех верующих УПЦ МП не выслать из страны без права возвращения, чем такие драмы устраивать?
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15.08.2023 18:30 Відповісти
Потому, что конституция прямо и не прямо запрещает ущемлять политические права украинцев.
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15.08.2023 20:10 Відповісти
а если сами верующие не против такого?
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15.08.2023 20:16 Відповісти
Для того, что бы сотворить подобный дивертисмент нужно пройти некоторый процессуальный путь. Так вот в конституции нету такого пути. Это нельзя сделать. НЕЛЬЗЯ.

Нужно ведь понимать, при попытке отправить их в РФ они тут же подают в суд и выигрывают его. И в суд по правам человека могут подать и тоже выиграют его. Лучше.... просто убить.
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15.08.2023 20:22 Відповісти
хирурги неслабо заработали - а ведь это деньги промосковской ваты
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15.08.2023 20:50 Відповісти
 
 