Митрополит Павло, у якого діагностували гострий інфаркт міокарда, відновлюється після операції, - адвокат

В екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Української православної церкви Павла діагностували гострий інфаркт міокарда. Він перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіовідділенні однієї з лікарень Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, про стан здоров'я клірика повідомив у телеграмі його адвокат протоієрей Микита Чекман, посилаючись на дані лікарів.

Адвокат Микита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що митрополит нині відновлюється після операції. Йому не можна підніматися з ліжка.

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"Я не можу з лікарями більш неофіційно спілкуватись, я ж не є родичем. Те, що я знаю, я повідомляю суспільству узгоджену позицію. Більш детально не можу вам пояснити", - сказав адвокат.

Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження (щодо митрополита Павла, - ред.) у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства.

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Як повідомлялося, 14 серпня колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.