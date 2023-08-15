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Росіяни в Енергодарі викрали ще одного працівника ЗАЕС, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти викрали начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років. Наразі зв’язок з ним відсутній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Енергоатому.

"Понад місяць тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років.

Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції.

"Досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком просто немає", - наголошує Енергоатом.

Росіяни в Енергодарі викрали ще одного працівника ЗАЕС, - Енергоатом 01
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Відзвітували, тепер можна ще якогось мотлоха накупити втричі дорожче. Бо зрозуміло ,що ніякі черевики , обладнання ітд не дійдуть до адресатів. А ******** десятки мільйонів, знаючи що ніхто не зможе це перевірити - це святе.
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15.08.2023 16:11 Відповісти
У них там що своїх ''атомщиків'' бракує?
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15.08.2023 16:13 Відповісти
новий зашквар влади . кажуть що міненерго закуповувало по цей день взуття на Запоріжську АЕС на 300-400% дорожче ...Ну і це взуття туди не надходило ..я б копнув і інші закупівлі що стосуються окупованої території де були держпідприємства..
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15.08.2023 16:22 Відповісти
Suki rjuzzkije
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15.08.2023 17:03 Відповісти
 
 