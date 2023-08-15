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Ще 96 осіб, зокрема 21 дитину, евакуювали з Куп’янського району Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Події

евакуація

Із громад Куп’янського району Харківщини триває евакуація цивільного населення. За добу евакуювали ще 96 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу з небезпечних місць евакуювали ще 96 людей. У тому числі 21 дитина, 47 жінок та 4 людини з інвалідністю.

Усього з 9 серпня евакуйовано 344 людини, в тому числі 111 дітей. Вони отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу. В разі необхідності забезпечуються безкоштовним житлом", - повідомив він.

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Крім того Синєгубов зазначив, що вчора під час здійснення евакуації під терористичний обстріл росіян потрапили волонтери, які допомагають вивозити людей. На щастя, без постраждалих.

Нагадується, що евакуація з прифронтових районів Куп'янщини відбувається планово та вимагає індивідуального підходу до кожної родини, проведення постійного інформування про небезпеку та широкої роз'яснювальної роботи. В евакуації задіяні волонтерські та благодійні організації, представники місцевої влади, правоохоронці та рятувальники ДСНС.

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Автор: Наталя Джума
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