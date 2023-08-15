Керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає членство України в НАТО після територіальних поступок
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Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але таке рішення може прийняти лише Київ.
Слова Єнссена, сказані під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль, цитує видання VG, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Єнссена, в контексті можливого членства України в Північноатлантичному Альянсі "важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити".
"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – зауважив він.
Єнссен, однак, наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".
У відповідь на уточнення VG він зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них зокрема лунають опції з відмовою Києва від частини території.
"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
"то то специально атаковал Польшу или Румынию" - так спеціально. Це було перевірка на гедонізм і біомусорність. Гопнік провіряв на реакцію, яка буде відповідь. І НАТО перевірку просрало.
Як наслідок гопнік підірвав каховську ГЕС. Вам сподобалось? Яка там реакція на це була? Сильна? Бе ме бе. Тупо як в худоби реакція була. І зараз гопнік руйнує реактори на ЗАЕС. Підірвати ЗАЕС він не може, бо контракти Росатома на нові АЕС можуть припинити, но ось зруйнувати неправильним використанням реактори та запросто. Щоб потім коли ми їх вернули виявилось що вони всередині розплавлені на хер, всі контури зруйновано та навіть трошки фонять і єдине що ми в такому випадку зможемо це будувати в іншому місці нову АЕС. А на ЗАЕС ще й прийдеться витратити десятки мільярдів на деактивацію і демонтаж.
Я взагалі не розумію з чого ви взяли що Кремль погодиться більше не воювати в майбутньому? І чим цей біомусорний наратив про землі в обмін на НАТО відрізняється від наративу про перемир'я? НАТО це не є гарантією передачі нам ядерної зброї. Польща вже скільки просить? І як її кидають. Вона ж не просто так 300 хімарсів вирішила купити.
Ось прямий текст з артиклю 5:
окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым.
Ось Угорщина сочтет необходимым сказати що все ок і то рф не бомбить то вона гуманітарну допомогу скидає. Ще хтось сочтет необходимым передати 3к касок. І так далі. Все решта міфи. Захист НАТО мало відрізняється від Рамштайн.
ПОВТОРЮ:
страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства-члена НАТО, и каждое государство-член отвечает за то, чтобы определить, что оно считает необходимым в конкретных обстоятельствах.
Помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство-член самостоятельно решает, какой вклад ему внести.
Тому воювати і воювати. Аж поки не стратимо останнього російського імперського личинуса та не денацифікуємо всіх жителів федерації гівна. У нас просто немає вибору. І ми не просто так ниємо про дрони.
Чи це як завжди: з дивану?
Так само і тих біженців.
І лише після цього можна буде розповідати про те, чого хочуть військові. Бо поки що це віртуальні військові з вашої фантазії, яких хлібом не корми дай тільки за кордоні 91-го повоювати і інших цілей у житті у них немає.
Щодо якихось там ніби-то ресурсів, то вони там лежали десятки років і ніякої користі українцям не приносили. В кращому разі будуть знову кормити Ахметова та Каломойшу із Фірташем. От тобі і ресурси. Сильно хочеться заради чужого добра помирати? Ну тоді вперед.
До цього випустили Люську - 80% країни ми зможемо захистити і її приймуть в НАТО, а 20% то таке. Дивне співпадіння.
Ось представте собі що в США політична криза та погроми влаштовані деградантами яких очолили та спровокували агенти китаю, рф, індії, ірану, угорщини, ізраїлю і так далі країн де політичні режими які захопили там владу сплять та бачать повалення глобального світу і впливу США що потрібно їм для вирішення старих конфліктів агресивними методами за які США точно б покарало.
І хто тоді нас буде захищати від пару мільйонної армії?
Чемберлен та Деладьє в 1938 році теж. здавши у Мюнхені Чехословаччину Гітлеру, думали, що "принесли мир цілому поколінню"...Через півтора роки німці марширували по Парижу, а на Лондон падали бомби.
Історія європейських товстопузів нічому не вчить...
Хто такий цей клерк, щоб робити такі заяви?!
Чи його "хтось" уповноважив, щоб, так би мовити "промацати" реакцію.
А завтра Столтенберг скаже, що це суто особиста думка цього вишкварка...
доньку та сина в довгострокове "пользаваніє" кадировцям
мо модумаємо .чи варто розглядати цю нісенітницю
Пусть приобщится к дуракам - он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке, два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке, другой - без колпака!
Шекспир
конвульсиях готовы сдать и сдаться.
Таких не берут в космонавты
Наплевать на его высказывания и растереть. Он никто.
ХОЧЕШ ЛЮДИНУ ІНТЕЛІГЕНТНО НА ХУ* ПОСЛАТИ - СКАЖИ ЩО ЧУВ ЩО ВОНА ВСІМ ЗАЙМАЄ ГРОЩІ
Як би вони не біснувались, полЮбе Україна буде в НАТО.
Сцутся в штаны ято РФ использует ядерное оружие и им придется вмешатся.
НАТО показывает себя трусами и это явно показывает, что этот Альянс неизвесно как поведет себя в случае вторжение на их страны