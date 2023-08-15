УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5879 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Україна-НАТО
21 838 254
НАТО (5120) Україна (5204) членство в НАТО (1407)

Керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає членство України в НАТО після територіальних поступок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,україна

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але таке рішення може прийняти лише Київ.

Слова Єнссена, сказані під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль, цитує видання VG, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Єнссена, в контексті можливого членства України в Північноатлантичному Альянсі "важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – зауважив він.

Єнссен, однак, наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

Також читайте: Маркарова про членство України в НАТО: Відбудуться серйозні дискусії - шлях до Вашингтонського саміту буде непростим

У відповідь на уточнення VG він зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них зокрема лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – додав він. 

Читайте: Україна може стати членом НАТО навіть з окупованими територіями, - експосол США в Альянсі Даалдер
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Нехай своїм очком поступиться..
показати весь коментар
15.08.2023 17:54
+44
Дєрьмаковські договорняки з Аравії, от що.
показати весь коментар
15.08.2023 18:01
+42
пнх
показати весь коментар
15.08.2023 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Віддаємо Запоріжжя та Херсон?

"то то специально атаковал Польшу или Румынию" - так спеціально. Це було перевірка на гедонізм і біомусорність. Гопнік провіряв на реакцію, яка буде відповідь. І НАТО перевірку просрало.

Як наслідок гопнік підірвав каховську ГЕС. Вам сподобалось? Яка там реакція на це була? Сильна? Бе ме бе. Тупо як в худоби реакція була. І зараз гопнік руйнує реактори на ЗАЕС. Підірвати ЗАЕС він не може, бо контракти Росатома на нові АЕС можуть припинити, но ось зруйнувати неправильним використанням реактори та запросто. Щоб потім коли ми їх вернули виявилось що вони всередині розплавлені на хер, всі контури зруйновано та навіть трошки фонять і єдине що ми в такому випадку зможемо це будувати в іншому місці нову АЕС. А на ЗАЕС ще й прийдеться витратити десятки мільярдів на деактивацію і демонтаж.

Я взагалі не розумію з чого ви взяли що Кремль погодиться більше не воювати в майбутньому? І чим цей біомусорний наратив про землі в обмін на НАТО відрізняється від наративу про перемир'я? НАТО це не є гарантією передачі нам ядерної зброї. Польща вже скільки просить? І як її кидають. Вона ж не просто так 300 хімарсів вирішила купити.

Ось прямий текст з артиклю 5:

окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым.
Ось Угорщина сочтет необходимым сказати що все ок і то рф не бомбить то вона гуманітарну допомогу скидає. Ще хтось сочтет необходимым передати 3к касок. І так далі. Все решта міфи. Захист НАТО мало відрізняється від Рамштайн.

ПОВТОРЮ:

страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства-члена НАТО, и каждое государство-член отвечает за то, чтобы определить, что оно считает необходимым в конкретных обстоятельствах.

Помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство-член самостоятельно решает, какой вклад ему внести.

Тому воювати і воювати. Аж поки не стратимо останнього російського імперського личинуса та не денацифікуємо всіх жителів федерації гівна. У нас просто немає вибору. І ми не просто так ниємо про дрони.
показати весь коментар
16.08.2023 00:35 Відповісти
Tom, справді навіщо нам вихід до моря, навіщо нам сланцевий газ та літій, навіщо нам мешканці окупованих територій які будуть після примусової мобілізації воювати проти України. Якщо вам не вважливі території, то можливо ви погодитесь на передачу вашого міста Російській Федерації для нереалістичного вступу до НАТО?
показати весь коментар
16.08.2023 00:44 Відповісти
Ти зараз воюєш за ці виходи до моря, сланцевий газ та літій? Чи сильно багатий будеш, якщо їх відвоюєш?
Чи це як завжди: з дивану?
показати весь коментар
16.08.2023 01:57 Відповісти
Пане F1, я лише констатую факти, що окупація великих територій України ресурсно посилить Росію, так само як в свій час окупація Чехословаччини ресурсно посилила нацистську Німеччину. Питання ж про канапу ви повинні задати військовослужбовцям з Південної та Східної України, котрі відавали своє життя і здоров'я за незалежність, територіальну цілісність і безпеку вашого міста. Про канапу ви також можете запитати мешканців зруйнованих міст Східної України, які залишившись вірними Україні перетворились на бомжів. Тому виникає закономірне запитання, навіщо було вести бойові дії в містах які потім будуть передані Росії? Фактично, Східна і Південна Україна прийняли на себе основний удар терористичної Росії, врятувавши тим самим Центральну та Західну Україну, тому відмова від своїх територій, буде сприйнята на Сході та Півдні як зрада українцями своїх громадян, після перетворення їхніх міст на випалену землю, яка стала не потрібна мешканцям інших регіонів. І якщо ви думаєте, що на цьому факті не будуть грати російські пропагандисти, то ви справжній дурень.
показати весь коментар
16.08.2023 02:52 Відповісти
Ви спочатку опитання ціх вояків, які вже 1.5 року воюют проведіть, чи хочуть вони воювати заради тих розбитих міст, які невідомо хто буде відновляти, чи хочуть вони заради цього ще 2-3-5 років провоювати заради цього.
Так само і тих біженців.
І лише після цього можна буде розповідати про те, чого хочуть військові. Бо поки що це віртуальні військові з вашої фантазії, яких хлібом не корми дай тільки за кордоні 91-го повоювати і інших цілей у житті у них немає.

Щодо якихось там ніби-то ресурсів, то вони там лежали десятки років і ніякої користі українцям не приносили. В кращому разі будуть знову кормити Ахметова та Каломойшу із Фірташем. От тобі і ресурси. Сильно хочеться заради чужого добра помирати? Ну тоді вперед.
показати весь коментар
16.08.2023 21:52 Відповісти
Все це розганяється не просто так.
До цього випустили Люську - 80% країни ми зможемо захистити і її приймуть в НАТО, а 20% то таке. Дивне співпадіння.
показати весь коментар
15.08.2023 19:30 Відповісти
Коли ви почуєте чергове "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", читайте це як "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно НАМ". І очевидно, що час підтримки невблаганно спливає...
показати весь коментар
15.08.2023 20:47 Відповісти
В гуглі жодного фото цього Стіана Єнссена. Покажи пику, гнидо !
показати весь коментар
15.08.2023 19:52 Відповісти
Тільки, якщо на кону встане державна незалежність України.
показати весь коментар
15.08.2023 19:59 Відповісти
Ботви рашистської набігло немеряно з лозунгами " нас зливають " та " надо погоджуватись на анексію" ,помічені спамом
показати весь коментар
15.08.2023 20:04 Відповісти
Схоже що це все йде за наперед продуманим планом, хочуть підготувати грунт для капітуляції, от і допускають рашистів пропихати свою антиукраїнську пропаганду в український інфоппостір
показати весь коментар
15.08.2023 23:00 Відповісти
Вікно Овертрона. Початок.
показати весь коментар
15.08.2023 20:06 Відповісти
Розміняти території на міфічне НАТО? Не думаю, що Угорщина погодиться воювати за Україну якщо ***** знову нападе.
показати весь коментар
15.08.2023 20:16 Відповісти
НАТО - це впершу чергу США і їх ядерна парасолька. І це накращі гарантіїї безпеки у світі, якщо не рахувати володіння ЯЗ (яку нам ніхто не дасть зробити). І на даний момент ці гаратії працюють. Країни Балтії мали б теж війну, якби не були в НАТО, а можливо були б і давно окуповані.
показати весь коментар
15.08.2023 20:44 Відповісти
Ви ті гарантії НАТО читали? Через пару років Китай почне війну так як він офіційно заявив що почав підготовку до війни. А він її точно почне побачивши успіхів рф. Чи хватить тої парасольки? Хочете ризикнути?
показати весь коментар
15.08.2023 23:49 Відповісти
З ким Китай почне війну? З Тайванем? Тайвань не входить в НАТО, у нього договір про захист від США.
показати весь коментар
16.08.2023 08:02 Відповісти
А парасолька НАТО це по вашому хто? Раптом не США?

Ось представте собі що в США політична криза та погроми влаштовані деградантами яких очолили та спровокували агенти китаю, рф, індії, ірану, угорщини, ізраїлю і так далі країн де політичні режими які захопили там владу сплять та бачать повалення глобального світу і впливу США що потрібно їм для вирішення старих конфліктів агресивними методами за які США точно б покарало.

І хто тоді нас буде захищати від пару мільйонної армії?
показати весь коментар
18.08.2023 10:33 Відповісти
От на хєра ця потвора це брякнула?! На радість кацапні, там уже майже свято.
Чемберлен та Деладьє в 1938 році теж. здавши у Мюнхені Чехословаччину Гітлеру, думали, що "принесли мир цілому поколінню"...Через півтора роки німці марширували по Парижу, а на Лондон падали бомби.
Історія європейських товстопузів нічому не вчить...
показати весь коментар
15.08.2023 20:27 Відповісти
А що у НАТО також є свій Єрмак?
Хто такий цей клерк, щоб робити такі заяви?!
Чи його "хтось" уповноважив, щоб, так би мовити "промацати" реакцію.
А завтра Столтенберг скаже, що це суто особиста думка цього вишкварка...
показати весь коментар
15.08.2023 20:51 Відповісти
А що, в НАТО не бачать, скільки зелених наживається на війні? Як вони розкрадають армію, поставляють неякісні аптечки, неякісні харчі. Не готувалися до війни. Зелені, як казав гравець на піаніно, готові воювати до останнього українця. ------------Чи це не обмовка по Фрейду?-----------написали, що Зеленський цього не чекав-----------------«Разом з іншими членами НАТО Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за мир і свободу. Як і раніше, ми надаватимемо Києву багатовимірну політичну та практичну підтримку як на двосторонній основі, так і шляхом участі в проєктах НАТО, присвячених Україні», - заявив Йоганніс під час виступу у Констанці, де тривають заходи до Дня моряка''-------Він , можливо, чекав, що Румунія відмовиться нам допомагати?
показати весь коментар
16.08.2023 06:17 Відповісти
як тільки цей підар віддасть свою жінку.
доньку та сина в довгострокове "пользаваніє" кадировцям
мо модумаємо .чи варто розглядати цю нісенітницю
показати весь коментар
15.08.2023 20:55 Відповісти
Ну ось все і починає прояснятись. І це схоже на наше реальне майбутнє, а не на те вигадане, з "Єдиного марафону".
показати весь коментар
15.08.2023 20:58 Відповісти
А я вам говорил за истинное лицо запада в плане "маму родную продадут".....Немцы, французы, итальянцы и еже с ними именно такие...им бы быстрее торговать начать...
показати весь коментар
15.08.2023 21:40 Відповісти
Навіщо маніпуляція текстом, перекдаденим як завгодно. Може досить жовтої преси? Це ваш оп готує Україну до цього, а не чиновники НАТО.
показати весь коментар
15.08.2023 22:39 Відповісти
"Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив..." А этот Энссен это типа нашего Ермака ? Ну , в Украине Ермак может к себе по своему хотению вызвать хоть Премьера , хоть министра , хоть спикера ВР ... , а в аппарате НАТО этот Энссен просто старший клерк. Соответственно, его болтовня мало что значит.
показати весь коментар
15.08.2023 22:43 Відповісти
Такими действиями запад открыто подчёркивает, что реальных последствий для опг в рф, никаких не будет. Всё что они натворили останется безнаказанным. Сегодня была новость в Одессе, что задержали женщину, которая лищила свободы ребёнка на пол часа, засунув его в багажник, за кражу арбуза. Такого преступника наши правоохранители могут наказать, и накажут видимо. Но все тысячи преступников, которые нас убивают, - останутся без наказания. Наша государственная система самостоятельно не притянет к ответсвенности всех этих мразей. А европа в лице НАТО, даёт чёткий сигнал, что и не собирается помогать, и придерживаться устава ООН. Такая слабость в итге приведёт боль и страдания в сами страны нато. А нам как государству, придётся стиснуть зубы, если такие планы реализуют, и ждать следующих событий. А они обязательно будут, так как без справедливости не бывает окончания конфликта.
показати весь коментар
15.08.2023 22:52 Відповісти
Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская область вернеться в Украину на условиях Залужного. А через пару лет Крым вернеться к Украине мирным путем, вся вата убежит из Крыма, остануться в большинстве наши люди, попросят о помощи и им помогут синие человечки.
показати весь коментар
15.08.2023 23:07 Відповісти
Это был бы наилучший сценарий.
показати весь коментар
16.08.2023 08:51 Відповісти
Ракети залетіли у Польщу. Це напад? Ні . Гелікоптери залетіли … Ні. Американський безпілотник збили над Чорним морем? - Ні. З такими трактовками, нападу в очах НАТО не буде ніколи. А будуть якійсь «прикордонні сперечання», які рік за роком доповзуть до Львова, а може і далі. То що то за охорона
показати весь коментар
15.08.2023 23:34 Відповісти
Тот, кто решился по кускам страну свою раздать,

Пусть приобщится к дуракам - он будет мне под стать,

Мы станем с ним, рука к руке, два круглых дурака:

Один - в дурацком колпаке, другой - без колпака!



Шекспир

показати весь коментар
16.08.2023 00:01 Відповісти
Послушали какого-то клерка и пошло говно по трубам, забились в

конвульсиях готовы сдать и сдаться.

Таких не берут в космонавты
показати весь коментар
16.08.2023 00:04 Відповісти
Руководитель аппарата - это по-простому говоря, "начальник отдела кадров", аппаратный бюрократ, а не политик.

Наплевать на его высказывания и растереть. Он никто.
показати весь коментар
16.08.2023 03:25 Відповісти
цікаво скільки йому заплатили за цю промову?
показати весь коментар
16.08.2023 00:16 Відповісти
Керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає членство України в НАТО після територіальних поступок Джерело: https://censor.net/ua/n3437605

ХОЧЕШ ЛЮДИНУ ІНТЕЛІГЕНТНО НА ХУ* ПОСЛАТИ - СКАЖИ ЩО ЧУВ ЩО ВОНА ВСІМ ЗАЙМАЄ ГРОЩІ
показати весь коментар
16.08.2023 01:02 Відповісти
откуда это падло?? из швеции? предлагаю подарить швецию россии вместо Украины. Отличный вариант!
показати весь коментар
16.08.2023 01:31 Відповісти
Везде есть свой кива.
показати весь коментар
16.08.2023 01:42 Відповісти
гитлеру в свое время отдали судеты , кусок чехословакии , премьер британии чемберлен прилетев в лондон махал бумажкой и говорил ,,я привез вам мир,, ЭТО БЫЛО В 1938 ГОДУ , А В 1939 ГОДУ гитлер напал на польшу и началась вторая мировая , А В 1940 ГОДУ НА ЛОНДОН ПОСЫПАЛИСЬ БОМБЫ ---цена уступок таким выродкам как гитлер и ***** заканчивается десятками миллионов жертв , об этом надо помнить всегда
показати весь коментар
16.08.2023 06:51 Відповісти
На жаль, Ви праві історія ніхера не вчить, а через два-три покоління про неї тупо забувають
показати весь коментар
16.08.2023 11:32 Відповісти
а потім буде знову як з Будапештським меморандумом, який ніхто не виконує ?
показати весь коментар
16.08.2023 08:21 Відповісти
На фіга нам тоді вже буде НАТО без половини України?
показати весь коментар
16.08.2023 08:22 Відповісти
Як на мене, то це посил кацапам.
Як би вони не біснувались, полЮбе Україна буде в НАТО.
показати весь коментар
16.08.2023 10:43 Відповісти
А потім скажуть, що кому не там поставили, як з Будапештським меморандумом ...
показати весь коментар
16.08.2023 11:08 Відповісти
черговий запроданець парашенського світу, а мета така як що параша паде, то не буде ворога і тоді виникає питання , а в заголі ***** вона потрібна ця шобла яка збирає гроші і надує щоки,яка сиця як що параша каже ядерна війна,чи просто провокує на військовий конфлікт
показати весь коментар
16.08.2023 11:15 Відповісти
Здулася ната...а как дишала, как дишала
показати весь коментар
16.08.2023 11:24 Відповісти
А вот этот хер говорил неделю назад что не знает когда война закончится. При этом уже предлагают остатся без земли, но в НАТО.
Сцутся в штаны ято РФ использует ядерное оружие и им придется вмешатся.

НАТО показывает себя трусами и это явно показывает, что этот Альянс неизвесно как поведет себя в случае вторжение на их страны
показати весь коментар
16.08.2023 11:25 Відповісти
Будапешт 2.
показати весь коментар
16.08.2023 12:10 Відповісти
ага, я даже могу сказать точно как оно будет, если пойдут по такому пути. Сначала Украина официально откажется от территорий в обмен на 100% гарантии, а потом окажется что гарантии они не 100% и нужно выполнять дорожную карту да и несколько стран против, а нужно учитывать их мнение, и вообще срок вступления не указан, и у вас коррупция, да и войны у вас нет, и Россия пообещала больше не нападать. Лох же не мамонт.
показати весь коментар
16.08.2023 12:33 Відповісти
Нам такое нато не надо.
показати весь коментар
16.08.2023 13:18 Відповісти
Як на мене, то ця теза стала невипадково розповсюдженою, але ж посил "підтримувати стільки, скільки потрібно", теж має свою ціну. Я б в даному контексті запитав "спікера":" Я кщо БЕЗЗАПЕРЕЧНО виключити з переліку "угодних" територій Крим, як НАРІЖНИЙ КАМІНЬ безпеки України, то чи мала б така "проНатівська" думка на існування?". Чомусь я впевнений, що ЗОВСІМ НІ. То, може, Крим - це унікальне (не тільки для України) середовище безпеки, визволення якого є в інтересах не тільки Європи, але й наших заокеанських партнерів, роль яких в світовій безпеці не може бути переоціненою, за що особисто я, як громадянин України, КОЖНОГО дня дякую і сподіваюся на "скільки буде потрібно".
показати весь коментар
16.08.2023 13:55 Відповісти
Спримайте посил "підтримувати стільки, скільки потрібно" як "підтримувати стільки, скільки потрібно НАМ (тобто Заходу)". Це цинічно, холоднокровно, але світ він такий.
показати весь коментар
16.08.2023 14:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 