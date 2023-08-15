Завдяки тому, що Україна стримує російську навалу, Польща є безпечнішою, - Дуда

Завдяки українським військовим, які стримують російську армію на фронті та завдають агресору значних втрат, Польща сьогодні є безпечнішою.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час військового параду у Варшаві з нагоди Дня Війська Польського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Дуда зазначив, що питання безпеки є для Польщі фундаментальним, бо зараз країна знову живе "в небезпечні часи".

Він нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року: "Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця".

Польський лідер, додав, що його країна з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомагає українцям боротися з окупантами. І завдяки, зокрема, цій допомозі "Україна захистилася і продовжує боротися".

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Дуда також відповів тим, хто критикує таку підтримку.

"Завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні є безпечнішою. Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", – наголосив Дуда.

Він також заявив, що метою модернізації польської армії є створення такої системи оборони, щоб ніхто й ніколи не наважився напасти на Польщу.

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