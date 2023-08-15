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Завдяки тому, що Україна стримує російську навалу, Польща є безпечнішою, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дуда

Завдяки українським військовим, які стримують російську армію на фронті та завдають агресору значних втрат, Польща сьогодні є безпечнішою.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час військового параду у Варшаві з нагоди Дня Війська Польського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Дуда зазначив, що питання безпеки є для Польщі фундаментальним, бо зараз країна знову живе "в небезпечні часи".

Він нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року: "Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця".

Польський лідер, додав, що його країна з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомагає українцям боротися з окупантами. І завдяки, зокрема, цій допомозі "Україна захистилася і продовжує боротися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі попередили про ескалацію напруженості для НАТО на кордоні з Білоруссю

Дуда також відповів тим, хто критикує таку підтримку. 

"Завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні є безпечнішою. Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", – наголосив Дуда.

Він також заявив, що метою модернізації польської армії є створення такої системи оборони, щоб ніхто й ніколи не наважився напасти на Польщу.

Також читайте: Дуда анонсував реформу військового командування Польщі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
дякую.
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15.08.2023 21:42
+7
Щиро дякуємо пан Дуда!
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15.08.2023 21:54
+5
дуже багато не розуміє, не хоче розуміти і не зрозуміє і не тільки в Польщі: "Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", - наголосив Дуда."
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15.08.2023 21:43
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дякую.
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15.08.2023 21:42 Відповісти
дуже багато не розуміє, не хоче розуміти і не зрозуміє і не тільки в Польщі: "Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", - наголосив Дуда."
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15.08.2023 21:43 Відповісти
Щиро дякуємо пан Дуда!
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15.08.2023 21:54 Відповісти
Що там далеко ходити до Польщі, тут в нас, в Україні на десятому році війни дуже багато є тих, хто винними вважають США, які розсварили нас з "братнім" народом. На цих одурків майже кожного дня падають російські ракети, російські бомби, а винна США. Невиліковні. А полякам щира подяка!!!
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15.08.2023 21:55 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginela !
Ще не вмерла України ні слава, ні воля !

Слава ЗСУ!
Слава Війську Польському!

Хай живе Річ Посполита Нова -
конфедеративна держава Польщі, України та Литви !
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15.08.2023 21:59 Відповісти
Коли ти вже **** продажна закриєш своє тупе єпало з тою клятою - річ посполитою. Скільки можна тягнути Україну у чергове братське лайно?! 30 років тягнули у братство з парашиєю закінчилося все кривавою війною, тепер інші дегенерати тягнуть до іншого старшого брата. А де тут Україна? Де її нітереси? Де сотні мільярдів на відновлення України? Звідки ляхи візьмуть гроші ,якщо вони самі на підсосі з ЄС? Тупориле.
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15.08.2023 22:24 Відповісти
Куди я тягну Україну ?
Спитай у понад міліона українських біженців у Польщі.
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15.08.2023 22:29 Відповісти
Імбіцил, Україні місто в ЄС і НАТО! Засунь собі у дупу ту річ посполиту, манкурт клятий.
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15.08.2023 22:32 Відповісти
Це данні євростату: у польщі 960 тисяч біженців, а не мільйони
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15.08.2023 22:33 Відповісти
Тавай ещьо, алєнєрогий ! 😂
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15.08.2023 22:56 Відповісти
Мишкєвич - ти ватнік.
Ось новина, https://censor.net/ua/news/3436729/********************************************************************
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16.08.2023 06:18 Відповісти
Повага ЗСУ.... Подяка Польщі.....
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15.08.2023 22:00 Відповісти
я слідкую новини і не чув,щоб будь-хто щось таке сказав, хоча говорять і гірші речі, а якщо не говорять такі речі, але точно думають. Нехай говорять будь-що -- лише нехай підтримують і зброю дають. Часто говорять для своїх виборців.
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15.08.2023 22:07 Відповісти
Думаю тобі потрібно знову йти на *** с Цензора,мразота кацапська.🤣🤣🤣
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15.08.2023 22:14 Відповісти
Тобі тавро на лобі потрібно вибити-"Я не буду писати на Цензорі.А якщо буду,тільки с приниженням"Запам'ятай.🤣🤣🤣
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15.08.2023 22:18 Відповісти
В гейропе багато хто не розуміе,еслі не дай Бог Украіна програк то ей і усьому світу мало не покажется,вони думають що їх нато захистить,помиляются хай нато навчится воювати.
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15.08.2023 22:07 Відповісти
що цікаво, як була війна поза Україною -- Чечня, Сірія, Югославія, і іші то більшості українців було якось до лампочки. іншим людям також до лампочки наша війна, на жалью це людська психологія.
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15.08.2023 22:10 Відповісти
Так, нажаль
У Африці під час громадянської війни загинуло біля міліона тутсі і ще когось...
Кого вже не пам'ятаю 😕
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15.08.2023 22:25 Відповісти
Тут по іншому. Тут перед війною. Путін заявив що НАТО повинно відійти до 1997 року. Тобто він натякав що всі країни Восточної Європи повині бути входити у сферу інтересів Російської імперії. Тобто Польша,Чехія, Румунія,Болгарія. Тепер- давайте уявимо= що ця півмільонна армія українців яка воює прот росіян - воювала би у складі російської армії- проти Европи- щоб було. Всі побачили - які українці гарні воїни= набагато кращі ніж саме кацапи
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15.08.2023 22:29 Відповісти
Весь час повторюю те ж саме!
Без України рашка це НЕДОімперія!
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15.08.2023 22:31 Відповісти
А без України польща ніколи не стане імперією. річ посполита - це смерть України
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15.08.2023 22:35 Відповісти
Річ Посполита перекладається як Республіка

Польща за ментальністю ніколи не стане імперією, бо поляки - вільні люди, попри їхні подекуди шовіністичні бздури
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15.08.2023 22:59 Відповісти
поляки - це імперці- шовіністи. у них кожен другий вважає Львів - польським містом. річ посполита якраз і перекладається як республіка польща.
ну і з приводу вільних людей - це брехня. польська жінка не може вільно розпоряджатися своїм тілом, бо аборти у польщі заборонені.де іще у цивілізованому світі є таке?!
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16.08.2023 06:23 Відповісти
Велика подяка Польщі, її керівництву, її громадянам за допомогу й підтримку в цей складний для нас час маскальської навали. ! Ми це ніколи не забудемо 1
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15.08.2023 22:15 Відповісти
дякую!
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15.08.2023 22:16 Відповісти
Давай будемо чесними: по-перше, польща не єдина країна яка дає допомогу, по-друге, польща заробляє більше всіх на війні в Україні, по-третє, польща найбільше отримає профіт у майбутньому від асиміляції хахлів, по-четверте, допомога польщі - це копійки у порівнянні з американською допомогою... Так що не треба зачаровуватися, з польщею нас чекають у майбутньому дуже багато конфліктів як на історичну тему, так і на економічну
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15.08.2023 22:31 Відповісти
О, таки з "сызрани". Чо там у вас с вывозом мусора?
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15.08.2023 22:46 Відповісти
Ви вгадали із сызраню!
Бо сама страшна рашиська ракета називається "Сызрань".
Коли вона попадає в американське місто, то воно перетворюється на "сызрань" 😂

Цьому полонофобському персонажу "сызрань" влучила пряміснько в голову.
Ото ж і маємо суцільні рашиські гівно-кашу та купи сміття замість мізків 😂
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15.08.2023 23:12 Відповісти
А ще вчора говорив про те, що Україна має зважати на інтереси Польщі.

Do dupy будуть всі польські інтереси, якщо Польща не матиме безпеки.

Тому саме Польща має зважати на інтереси України. Принаймні до нашої перемоги.
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15.08.2023 22:27 Відповісти
дуже логічно, але люди зазвичай логічно не думають (на жаль)
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15.08.2023 22:30 Відповісти
Дуда красиво сказал. Только (пусть меня извиняют), но не верю я польским товарищам. Они нам друзья, если есть выгода для них. То, что они понимают, что мы прикрываем их, так это абсолютная истина и спорить тут не о чем.
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16.08.2023 12:52 Відповісти
Ні. Зараз поляки щирі. Утім, вони завжди поводилися відкрито з українцями, навіть якщо це було вороже. Тобто за "браЦкой_любов'ю", як кацапи, вони ніколи не тримали ножа за спиною.

А те, що зараз заяви поляків суперечливі -- то це просто передвиборча риторика.

Я переконаний на 100%, що зараз поляки допомагають нам цілком щиро.
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16.08.2023 14:41 Відповісти
О кацапах вообще разговора нет. Я другом- Мы одни. Просто, когда дело коснулось ремонта ,,Леопардов". то польская цена - 100000 Є, а немцы оценили 24000 Є. Мне приходилось работать с поляками. Они, как все мы разные: есть нормальные и не очень хорошие, как, собственно говоря и все люди. Одно могу сказать совершенно точно, подлецов среди них не встречал.
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16.08.2023 15:35 Відповісти
Давайте будемо чесними, якби пітори пішли не на Київ, а на Берлін з Білорусі, то ванька-дурачок вже через тиждень обсцикав би руїни рейхстагу, а польща перетворилася б на суцільний "Бахмут" з сотнями "Буч"і десятками мільйонів біженців.Тому коли польські лідори, вимагають від України подяки і кажуть що польська допомога була ключовою, це виглядає як знущанням над здоровим глуздом. дякувати українцям має польща, що завдяки героїзму української нації, польща залишилися поза війною.
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16.08.2023 06:40 Відповісти
а можна мати взаємну вдячність, ви так не пробували? приємно бути приємним
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16.08.2023 08:02 Відповісти
Заборона всього українського агроекспорту одночасно з початком рашистської блокади укр портів - така собі вдячність українцям за те що собі у збиток відкрили ринок для польських товарів.
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16.08.2023 09:23 Відповісти
.. пора странам НАТО принять непосредственное участие в 3 мировой войне в Ukraine....Болота мацковии сами не отступят...Только полный разгром мокшанских спасет мир
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16.08.2023 07:55 Відповісти
Дякую, Польща! Не треба забувати, що ми поляки та українці - слов'яни, а московити - це лише мімікрія під слов'ян.
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16.08.2023 08:01 Відповісти
серби також слов'яни. І що?
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16.08.2023 08:43 Відповісти
И зерно польских фермеров не горит.
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16.08.2023 10:52 Відповісти
 
 