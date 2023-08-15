Завдяки тому, що Україна стримує російську навалу, Польща є безпечнішою, - Дуда
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Завдяки українським військовим, які стримують російську армію на фронті та завдають агресору значних втрат, Польща сьогодні є безпечнішою.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час військового параду у Варшаві з нагоди Дня Війська Польського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Дуда зазначив, що питання безпеки є для Польщі фундаментальним, бо зараз країна знову живе "в небезпечні часи".
Він нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року: "Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця".
Польський лідер, додав, що його країна з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомагає українцям боротися з окупантами. І завдяки, зокрема, цій допомозі "Україна захистилася і продовжує боротися".
Дуда також відповів тим, хто критикує таку підтримку.
"Завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні є безпечнішою. Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", – наголосив Дуда.
Він також заявив, що метою модернізації польської армії є створення такої системи оборони, щоб ніхто й ніколи не наважився напасти на Польщу.
Будь ласка, зачекайте...
Ще не вмерла України ні слава, ні воля !
Слава ЗСУ!
Слава Війську Польському!
Хай живе Річ Посполита Нова -
конфедеративна держава Польщі, України та Литви !
Спитай у понад міліона українських біженців у Польщі.
Ось новина, https://censor.net/ua/news/3436729/********************************************************************
У Африці під час громадянської війни загинуло біля міліона тутсі і ще когось...
Кого вже не пам'ятаю 😕
Без України рашка це НЕДОімперія!
Польща за ментальністю ніколи не стане імперією, бо поляки - вільні люди, попри їхні подекуди шовіністичні бздури
ну і з приводу вільних людей - це брехня. польська жінка не може вільно розпоряджатися своїм тілом, бо аборти у польщі заборонені.де іще у цивілізованому світі є таке?!
Бо сама страшна рашиська ракета називається "Сызрань".
Коли вона попадає в американське місто, то воно перетворюється на "сызрань" 😂
Цьому полонофобському персонажу "сызрань" влучила пряміснько в голову.
Ото ж і маємо суцільні рашиські гівно-кашу та купи сміття замість мізків 😂
Do dupy будуть всі польські інтереси, якщо Польща не матиме безпеки.
Тому саме Польща має зважати на інтереси України. Принаймні до нашої перемоги.
А те, що зараз заяви поляків суперечливі -- то це просто передвиборча риторика.
Я переконаний на 100%, що зараз поляки допомагають нам цілком щиро.